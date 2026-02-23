Fernando Tejero (60), actor: "Evidentemente, uno trabaja para ganar dinero, es lo que menos me importa a día de hoy"

Fernando Tejero (60), actor: "Uno trabaja para ganar dinero, pero es lo que menos me importa a día de hoy"

Fernando Tejero, uno de los mayores actores de España, tomó la decisión de abandonar 'La que se avecina' tras haberse convertido en uno de los pilares de la serie de los hermanos Caballero.

Después de enamorar al público como Emilio en la mítica 'Aquí no hay quien viva', el artista abordó la comedia de Mirador de Montepinar con un personaje totalmente diferente, y aun así también logró ubicarse en el centro de los episodios siendo uno de los personajes más aclamados.

La decisión de Tejero no fue fácil: 'La que se avecina' le proporcionaba gran estabilidad económica y trabajo seguro, pero por otro lado sentía que su personaje, Fermín, ya no tenía nada que ofrecer y que por tanto era momento de retirarse en busca de nuevas oportunidades laborales.

El adiós de Fernando Tejero a 'La que se avecina'.

"Siempre estoy en el punto de mira"

"Le di muchas vueltas, pero sinceramente, ya me estaba planteando dejar 'La que se avecina', o no, por el tema económico. Y dije: 'Ha llegado el momento de irse'", explicaba el actor en el podcast Poco se habla.

"A día de hoy quiero ser feliz, estar a gusto en un trabajo. Evidentemente, uno trabaja para ganar dinero, pero es lo que menos me importa a día de hoy. Yo prefiero estar a gusto haciendo una película o un personaje", continuaba.

"Yo sentía que 'La que se avecina' [se] repetía todo el rato. Sentía que el personaje ya no tenía nada que contar; igual el público y los guionistas no, pero yo lo sentía así". Al final, el principal problema es que Tejero, hablando claro, estaba quemado y se sentía encerrado con el personaje de Fermín, repitiendo siempre lo mismo.

"Cuando te ofrecen menos cosas, te planteas si has dejado de gustar, si ya no sirves para esto... Yo todavía me sigo preguntando si tendría que haberme dedicado a esto. Siempre estoy en el punto de mira", añadía.

Fuera para bien o para mal, la carrera de Fernando Tejero ha continuado activa desde su marcha de 'La que se avecina' con proyectos como 'Sin gluten', 'Lobo feroz', 'Olivia', 'Atasco 2' o 'El cautivo' de Alejandro Amenábar.

Aunque para el grueso del público el actor siempre será reconocido como Emilio o como Fermín, lo cierto es que Tejero cuenta con una amplísima carrera a sus espaldas y un largo recorrido de premios que lo convierten en uno de los nombres más sonados de la industria cinematográfica y televisiva española.