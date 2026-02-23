El dardo de Luis Merlo a Eva Isanta en RTVE: "Es la primera vez que me ha caído tan profundamente mal"

El dardo de Luis Merlo a Eva Isanta: "Es la primera vez que me ha caído profundamente mal"

Luis Merlo y Eva Isanta han compartido una muy mala experiencia en 'Top Chef: Dulces y famosos' tras haber sido uña y carne en 'Aquí no hay quien viva'. Más información : Luis Merlo, actor: "En la época que yo nací, año 66, todavía vivía Franco y se vivía una España muy diferente".

Luis Merlo y Eva Isanta han tenido su primer encontronazo público tras años trabajando juntos. Ambos actores llevan apareciendo de la mano en pantalla desde 'Aquí no hay quien viva', donde forjaron una bonita amistad frente a las cámaras, pero ahora las cosas se han tensado un poco.

Durante el último programa de 'Top Chef: Dulces y famosos', Merlo ha confesado que nunca antes había sentido un sentimiento tan negativo hacia su compañera, y todo a causa de una receta mal ejecutada que ha puesto al antiguo intérprete de Mauri con la tensión por las nubes.

En el marco de una prueba de salvación, Isanta puso a sus compañeros, Merlo y Alejandro Vergara, al límite hasta que el trío quedó completamente destruido por los intentos fallidos de la actriz por sacar adelante su pasta de pistacho.

Luis Merlo estalla contra Eva Isanta.

Luis Merlo, al límite en 'Top Chef: Dulces y famosos'

"Esta pasta de pistacho [la de Eva] era una cosa de dentista. Puede ser cualquier cosa menos algo que sirva para comer agradablemente", afirmaba el actor durante la emisión del programa. "Es la primera vez creo que Eva Isanta me ha caído tan profundamente mal", decía con contundencia.

Si bien es cierto que el comentario podría quedarse como una anécdota debido a las tensiones que se respiran en la cocina, sobre todo en programas de este estilo donde se juega a contrarreloj y los platos deben salir perfectos, los seguidores de ambos artistas han quedado en shock por la relación que estos siempre habían tenido en pantalla.

Luis Merlo y Eva Isanta llevan juntos desde la mencionada 'Aquí no hay quien viva', donde formaron uno de los grupos más queridos por el público español, y su amistad se alargó un poco más a través de 'La que se avecina' y determinadas interacciones de sus personajes.

No obstante, esto no es ficción sino la vida real, y parece que Luis Merlo ha decidido ser totalmente sincero ante las cámaras tras desesperarse por esa fallida receta con pistacho de su compañera.

Las palabras de Merlo no han dejado indiferente a nadie y no son pocos los espectadores que han expresado su tristeza en redes sociales al ver cómo ambos actores han tenido este pequeño roce provocado por el show de cocina.

No es la primera vez que dos estrellas de renombre, desde luego, chocan en un programa así, pero esta vez ha sentado peor debido a que incluso a día de hoy se sigue consumiendo 'Aquí no hay quien viva' como si se estuviera emitiendo.