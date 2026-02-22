Pablo Chiapella (49), actor, sobre su dinero: "Como para ahora decir que yo os entierro en billetes a los cuatro"

Pablo Chiapella (49) sobre su dinero: "Como para ahora decir que yo os entierro en billetes a los cuatro"

Pablo Chiapella ha amasado una importante fortuna tras haberse convertido en uno de los rostros más reconocidos del panorama audiovisual español, todo gracias a su papel protagonista en 'La que se avecina', la comedia de los hermanos Caballero.

Aunque el actor se dio a conocer con 'Aquí no hay quien viva', no tuvo suficiente espacio como para crecer en la ficción de Antena 3 debido a la abrupta cancelación de la serie a los pocos episodios de debutar en Desengaño 21.

No obstante, en Mirador de Montepinar tuvo más suerte hasta convertirse, aun a día de hoy, en uno de los pilares de la historia. Eso ha llevado a Chiapella a abordar otros ámbitos, como el campo cinematográfico y la televisión, para crecer profesionalmente, y eso lógicamente viene acompañado de ingresos.

Durante una pasada visita al programa de David Broncano, acompañado de Ernesto Sevilla, el actor confirmó ser capaz de enterrar en billetes a los principales integrantes del espectáculo, pero bajo ningún concepto desveló ninguna cifra por un motivo muy concreto: su hija.

Pablo Chiapella habla sobre su dinero en el programa de David Broncano.

" Tiene muchísimo dinero"

Respondiendo a la pregunta del dinero, Ernesto Sevilla se adelantó a la respuesta de su compañero para añadir un poco de comedia al show: "¡Dilo! Está forrado, está forrado. Tiene muchísimo dinero, muchísimo dinero. No gasta nada, se lo guarda todo", afirmaba el cómico entre risas en La Resistencia.

"Yo tengo una cría pequeña, Valentina, y la estoy educando en los valores. Le he dicho siempre: 'Sé tú misma. Eres lo que eres, no lo que tienes. No alardees'", arrancaba Chiapella tras el comentario de su amigo y compañero.

"Como para ahora venir a un programa de máxima audiencia a decir que yo os entierro en billetes a los cuatro", continuaba, desatando una incontrolable risa entre el público y sus compañeros.

Aunque Chiapella no desvela ningún dato en concreto, es evidente que el actor ha logrado una fortuna bastante notable a lo largo de estos años, sobre todo gracias a 'La que se avecina' y su papel como Amador, que le ha abierto muchas puertas en el campo profesional.

Actualmente, el actor continúa ligado al personaje en las temporadas actuales de la serie de los hermanos Caballero y también se atreve a abordar el campo del cine pasando por proyectos como 'La Navidad está en tus manos', 'El casoplón', 'Hotel Bitcoin' o 'De perdidos al río'.