Los 'Gemeliers', ingresados tras recibir una paliza a la salida de una discoteca: sus parejas también fueron agredidas

Jesús y Daniel Oviedo, conocidos popularmente como Gemeliers, han vivido un cumpleaños que jamás olvidarán. Después de una celebración acompañado de familiares y amigos en la discoteca Vandido de Madrid, el dúo musical fue agredido brutalmente a la salida.

Según informó el programa Fiesta, el incidente ocurrió alrededor de las dos de la madrugada. Los hermanos abandonaban el local tras su cumpleaños cuando un grupo de jóvenes que circulaba en un coche empezó a lanzarlos insultos.

Jorge Moreno, reportero del programa de Mediaset, detalló que varios de los comentarios tenían un carácter homófobo, lo que aumentó la tensión del momento.

Los atacantes descendieron del vehículo y comenzaron a increpar a los presentes, dando lugar a un enfrentamiento físico.

La situación se agravó cuando uno de los agresores sacó un spray pimienta, rociando a Jesús, a Daniel y a sus parejas así como a otros amigos que los acompañaban.

Como consecuencia de la agresión, todos los implicados fueron trasladados al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde se encuentran conscientes y bajo supervisión médica.

El reportero explicó además que las parejas de los artistas también requirieron atención hospitalaria debido a la violencia sufrida.

"Jesús y Daniel han sido víctimas de una brutal paliza... sus parejas también han sido ingresadas", afirmó Moreno, agregando que los afectados están colaborando con las autoridades de la investigación.

La policía se desplazó al hospital para tomar declaración a todos los implicados, siguiendo los protocolos habituales. Lo cierto es que el uso de este tipo de spray está prohibido, ya que se considera un arma por su peligrosidad.

El ataque no ha tardado en generar alarma entre los seguidores de los 'Gemeliers' y ha reavivado la preocupación por la seguridad en espacios de ocio nocturno.

Aunque la noche de cumpleaños se vio empañada por la violencia, tanto los hermanos como sus parejas se encuentran estables y recuperándose.

Moreno detalló que autoridades ya habrían identificado a los presuntos agresores gracias a la ayuda de las cámaras de vigilancia.

Los 'Gemeliers' se encuentran actualmente participando en el talent de decoración de RTVE presentado por Patricia Montero, DecoMasters.

Además, el próximo 9 de mayo darán un concierto en Málaga en la Sala París 15 como parte de su Remember Tour que conmemora su décimo aniversario como artistas.