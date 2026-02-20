Sonsoles Ónega, periodista, 48 años: "Me levanto a las 8 de la mañana, desayuno leche con chía y camino 20 minutos"

A sus 48 años, Sonsoles Ónega atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Líder de las tardes con su programa en Antena 3 y ganadora del Premio Planeta en 2023, la periodista parece haber encontrado el secreto de la eterna juventud.

Muchos se preguntan cómo consigue mantener esa energía desbordante y un aspecto tan saludable a pesar de la presión del directo.

La respuesta está en sus hábitos matutinos, una disciplina sencilla pero innegociable que realiza antes de que todo el mundo se ponga en marcha.

Sonsoles no cree en los milagros, sino en la constancia. Para ella, el bienestar empieza mucho antes de que se enciendan los focos del plató. La clave principal de su excelente forma física reside en una actividad tan básica como efectiva, caminar.

"Me levanto antes de las 8 de la mañana y camino 20 minutos", ha confesado la presentadora. Este pequeño gesto diario es su motor para activar el cuerpo y despejar la mente.

"Salgo todos los días a caminar 20 minutos con mis perros a buen ritmo, que me falte la respiración", explica con la naturalidad que la caracteriza.

Ese punto de exigencia física es el que marca la diferencia, convirtiendo un hábito cotidiano en un entrenamiento cardiovascular real.

Además, la comunicadora empieza el día con un desayuno nutritivo: "Leche vegetal con avena y una cucharada de chía dejada en remojo toda la noche anterior. Por la mañana, puedes endulzarlo con miel de acacia, con sirope de yacón o incluso con una cucharadita de café de cacao puro", apuntó en su blog personal.

A pesar de su apretada agenda, la periodista entiende que el cardio no lo es todo. Para mantener el tono muscular y la salud ósea a partir de los 40, la fuerza es fundamental. Por eso, complementa sus caminatas con sesiones de entrenamiento específicas.

"De deporte voy bien. Todos los días 20 minutos... y luego intento, tres o cuatro días a la semana, hacer algo con pesas", detalla Sonsoles. Se trata de una rutina breve pero sostenible, diseñada no para agotarse, sino para fortalecer el cuerpo de manera funcional.

Esta combinación de caminata rápida y pesas es, según los expertos, la fórmula perfecta para combatir el envejecimiento y mantener el metabolismo activo, algo que la comunicadora refleja en su vitalidad diaria.

Pero no todo es sudor y disciplina física. Sonsoles Ónega también cuida su salud mental conectando con sus orígenes. El estrés de la televisión se compensa con el recuerdo de su infancia en Galicia, un lugar que considera su verdadero refugio.

"Media alma y mi infancia están escritas en los montes de Mosteiro, oyendo gallego", admite con emoción al recordar la aldea de su familia en Lugo.

Ese vínculo con la tierra y sus veranos en el norte le aportan el equilibrio necesario para afrontar la vorágine de la capital. De hecho, tiene claro a qué momento de su vida regresaría si pudiera viajar en el tiempo: "A los veranos en la aldea".

Esta conexión emocional, sumada a una alimentación consciente y su rutina de ejercicio, compone el puzle de una mujer que ha aprendido que cuidarse por fuera empieza por estar bien por dentro.

Sonsoles Ónega demuestra que para mantenerse joven no hace falta vivir en el gimnasio, sino encontrar esos 20 minutos de "falta de aliento" que nos devuelven la energía.