Luis Zahera, 59 años, sobre la longevidad: "Me levanto a las 5 de la mañana para ir a correr y desde las 7 de la tarde no como"

A sus 59 años, el actor gallego Luis Zahera parece haber descubierto una fórmula propia para desafiar al paso del tiempo y conservar una energía envidiable a pesar de las décadas.

Con dos premios Goya en su haber y reconocido por su autenticidad tanto dentro como fuera de la pantalla, Zahera no solo sigue activo en proyectos destacados, sino que ha adoptado un estilo de vida que él mismo define con humor y sentido común.

Para él, parte esencial de esa vitalidad personal comienza con los primeros rayos del día. "Me levanto a las 5:00 de la mañana para salir a correr... bueno, camino rápido como Mariano Rajoy", bromeó con su característico toque irónico en una de sus numerosas apariciones televisivas recientes.

Según el intérprete, esa caminata enérgica, que a menudo incluye subir y bajar escaleras, sustituye con creces la visita al gimnasio tradicional.

Su régimen alimenticio tampoco es fruto del azar. Aunque confiesa que es un amante de la buena mesa, Zahera cuida lo que come y cuándo lo hace. "Mi vicio gastronómico son las ostras. Eso es lo que más me gusta en el mundo", admitió entre risas, resaltando que ese alimento no solo le satisface por sabor sino porque, en su opinión, le hace sentir bien y le conecta con sus raíces.

Sin embargo, hasta ese gusto no se aleja de la moderación. El actor ha adoptado el hábito del ayuno intermitente, restringiendo su ingesta a determinadas horas del día.

"A partir de las 19.00 horas no como nada. La vida de top model es muy jodida. Si como después, me da reflujo: soy mayor", explicó con ironía, refiriéndose a cómo cenar tarde puede afectarle física y anímicamente.

La rutina de Zahera

Según Zahera, dejar de cenar pesado ha sido clave para sentirse más ligero al despertar, con mejor descanso y mayor bienestar general.

Pero su dedicación al cuidado personal no nació únicamente de un deseo estético o de rendimiento profesional.

Durante el rodaje de la serie Animal, el actor experimentó un problema de salud serio que marcó un antes y un después en su relación con su propio cuerpo.

"Me hice mayor de un día para otro. Dejé de mear. La próstata", relató ante el público de El Hormiguero con mezcla de humor y sinceridad, recordando los días en que estuvo con sonda y tuvo que interrumpir su trabajo.

"Colapsé. Volaba de fiebre. Solo le pasa al 10% de los hombres", añadió, aludiendo al susto que lo llevó a replantearse varias rutinas.

Ese episodio lo hizo más consciente y cuida ahora con especial atención cada hábito: cena temprano, duerme alrededor de ocho horas cada noche y no falta a sus caminatas diarias.

Su filosofía, lejos de fórmulas milagrosas, se resume en algo sencillo pero contundente: "Comer bien, dormir y trabajar".

Para Luis Zahera, el verdadero secreto no está en parecer joven, sino en "mantener la cabeza clara y el cuerpo útil".