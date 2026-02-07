Entramos en la casa de Joaquín Sánchez (44) en Sevilla: 1.200 metros cuadrados de lujo y valorada en 2 millones de euros

Joaquín Sánchez (44 años) no solo presume de sentido del humor y arte con el balón. También puede presumir de una de las casas más espectaculares a las afueras de Sevilla, un auténtico refugio familiar convertido en objeto de deseo para muchos fans del Betis y amantes de la decoración moderna.

Situada en la exclusiva zona de Simón Verde, entre Gelves y Mairena del Aljarafe, la mansión de Joaquín y su mujer, Susana Saborido, se levanta sobre una gran parcela rodeada de vegetación y máxima privacidad.

Hablamos de una vivienda de alrededor de 1.200 metros cuadrados, valorada en torno a dos millones de euros, pensada para disfrutar del buen clima sevillano sin renunciar al lujo ni a la comodidad.

Desde fuera, la casa llama la atención por su arquitectura de líneas rectas y volúmenes geométricos, en tonos blancos, con grandes ventanales que inundan de luz natural prácticamente todas las estancias.

Ese diseño minimalista, tan propio de revistas de interiorismo, contrasta con el ambiente cálido y familiar que se respira puertas adentro, donde las fotos, los recuerdos y los guiños al Betis tienen un papel protagonista.

Exterior de la casa de Joaquín Sánchez

El corazón de la vivienda es un enorme salón-comedor diáfano, abierto al jardín a través de una cristalera que va de suelo a techo.

Muebles en tonos claros, una gran alfombra gris y detalles metálicos dan ese toque moderno, mientras que la escalera de madera con barandilla de cristal añade un punto escénico perfecto para cualquier vídeo o programa de televisión.

El salón de la casa de Joaquín Sánchez

No es casualidad que muchas de las escenas de sus espacios televisivos se graben precisamente ahí.

La cocina, de estilo americano y con una gran isla central, es otro de los rincones estrella de la casa, donde Joaquín se deja ver a menudo cocinando junto a sus hijas.

Interior de la casa de Joaquín Sánchez

Amplia, luminosa y totalmente abierta, está pensada tanto para el día a día como para recibir amigos, algo muy en la línea del carácter cercano del exfutbolista.

En la planta superior se sitúan los dormitorios, vestidores y varios cuartos de baño, todos decorados en tonos blancos y madera para reforzar esa sensación de calma de hotel de cinco estrellas.

El hogar de Joaquín Sánchez

El dormitorio principal destaca por su amplitud y por los grandes ventanales, mientras que las habitaciones de las hijas combinan estética juvenil con el mismo gusto por la luz y los espacios despejados.

Pero si hay un espacio que enamora a primera vista es el exterior. El jardín, de grandes dimensiones, está cuidadosamente diseñado con césped, árboles y arbustos que protegen al máximo la intimidad de la familia.

La piscina descubierta, varias tumbonas blancas y una zona de porche con sofás conforman un auténtico oasis para el verano sevillano, perfecto para barbacoas, reuniones y largas sobremesas.

Completa el conjunto un amplio sótano y zonas auxiliares, donde no falta gimnasio privado, aparcamiento para varios vehículos y espacios de servicios pensados para que la vida diaria sea lo más cómoda posible.

Un hogar de estética moderna, lujo discreto y alma muy bética, que explica por qué Joaquín y los suyos han convertido esta casa en su verdadero refugio emocional a las afueras de Sevilla.