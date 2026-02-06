Mario Casas, 39 años, sobre la longevidad: "Me levanto, abro los ojos y echo a correr 8 kilómetros"

Mario Casas, 39 años, sobre la longevidad: "Me levanto, abro los ojos y echo a correr"

Mario Casas, actor y director español, confirma que lo primero que hace al levantarse durante la temporada de verano es ir a correr. El artista siempre ha manifestado la importancia de frenar para cuidar su salud mental, alejándose de los vicios y el ritmo frenético de la industria, y nunca perdona cuidarse físicamente.

Aunque el actor también trabaja mantener su cabeza bien amueblada, el físico es uno de los pilares de su equilibrio y mantiene una rutina muy estricta entrenando 5 días a la semana, combinando el gimnasio con actividades como el boxeo y el running, que nunca falla en su día a día.

A sus 39 años, Casas ha llegado a confirmar que no tiene miedo a envejecer y que se siente cómodo cumpliendo años dentro de su profesión, pero todo acompañado siempre de una buena dieta, rutinas saludables y nada de vicios.

Mario Casas sale a correr todas las mañanas en verano.

"Hago unos 8 kilómetros por las mañanas"

"Ahora en verano me levanto, abro los ojos y echo a correr. Ni me lavo los dientes y meo a medio camino. Hago 6, 7 u 8 kilómetros y cuando llego me tomo el café", confesaba el actor en un podcast.

En entrevistas recientes, como en 'El Hormiguero', el actor ha confirmado que ha adoptado hábitos estrictos para mantenerse sano, eliminando por completo el alcohol y el tabaco de su día a día para enfocarse completamente en el bienestar de su cuerpo y mente.

Desde los inicios de su carrera, Mario Casas siempre ha mostrado un físico extraordinario, reflejo de sus horas en el gimnasio y en otras actividades deportivas, pero ahora está más centrado que nunca y, además de todo ello, también ha suprimido todos los vicios que le acompañaban en el pasado, dando como resultado su mejor versión.

En lo profesional, el actor continúa ligado a la industria cinematográfica tanto delante como detrás de las cámaras, trabajando codo con codo hasta con su hermano Óscar, por quien siente admiración.