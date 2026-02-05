David Díaz, 28 años, sobre su dinero: "Cobro entre 10.000 y 30.000 euros al mes trabajando 40 minutos al día"
David Díaz, creador de contenido especializado en Call of Duty conocido como AlphaSniper, desvela qué puede llegar a ganar con su canal principal de YouTube.
David Díaz, mejor conocido como AlphaSniper, confiesa en una reciente entrevista la cantidad de dinero que puede llegar a ganar a través de su canal principal en YouTube.
Siendo el creador de contenido más grande de habla hispana en lo que se refiere a Call of Duty, la popular saga de videojuegos de Activison y Microsoft, el creativo tiene un salario que gira alrededor de las cinco cifras mensuales dedicando, solamente, entre 40 y 50 minutos como máximo al día.
Aunque parezca mucho dinero en muy poco tiempo, hay que tener claro que Díaz lleva desde una temprana edad creando y generando vídeos de Call of Duty para YouTube, lo que le ha llevado a trabajar con marcas importantes que engordan su facturación tras un largo camino dedicado a su pasión.
"Es una locura"
"Estar cobrando entre 10.000 y 30.000 todos los meses dedicando solamente entre 40 y 50 minutos al día, es una locura", comenta David Díaz en su entrevista con Adrián Sáenz en YouTube. "Repito: el factor marca y el factor sponsor es muy importante."
"Mis seguidores saben que no les voy a fallar: si yo digo que este producto me gusta, saben que lo he probado y que no acepto cualquier cosa para trabajar. Son muchos años reforzando la relación con mis seguidores", continúa.
"Hay gente que está muy enfocada en la creación de contenido, y en mi caso eso es un porcentaje muy pequeño, así que puedo permitirme rechazar algunas cosas y eso me garantiza transmitir que lo que estoy promocionando es bueno", añade.
"Cuando llevas una década con esa filosofía y trabajas con marcas, estás en una posición que no es realista para alguien que empieza ahora. Hay que entender por qué se gana eso y cómo se crea esa figura."
David Díaz no solamente dedica su vida a YouTube y a sus vídeos de Call of Duty, puesto que posee empresas como Torneum valoradas en 50 millones de euros. Su apartado como narrador de la actualidad de la saga de Activision es solo una parte de su rutina y una fuente de ingresos más a su abanico de proyectos.