Julio Iglesias, 82 años, sobre la longevidad: "Camino 1 hora al día, como un plato de lentejas y llevo bebiendo vino 50 años"

Julio Iglesias es mucho más que una leyenda de la música. A sus 82 años, su nombre sigue despertando interés no solo por su trayectoria, sino por una pregunta que muchos se hacen en voz baja: ¿Cómo se cuida realmente de los hombres más famosos del mundo?

Lejos de clínicas de lujo o rutinas imposibles, su secreto parece estar en algo mucho más sencillo: constancia, hábitos simples y una vida sin excesos innecesarios.

Desde hace años, el cantante vive alejado del foco mediático, refugiado en sus residencias del Caribe, donde ha construido una rutina tranquila y casi monástica.

Allí, según ha contado en distintas ocasiones, organiza sus días alrededor de tres pilares: mover el cuerpo, comer sin complicaciones y mantener la mente en calma.

Si hay un hábito que Julio Iglesias no perdona es salir a caminar. Forma parte de su vida desde hace décadas y hoy sigue siendo intocable: "Me gusta hacer ejercicio. Camino una hora al día, nado 250 días al año y hago ejercicios de equilibrio que me llevan una hora. Para tener un control perfecto, esto es lo que hago. Si no lo hago, lo pierdo".

Él mismo explicó, en una entrevista en Daily Mail de 2012, que cuando no camina, lo nota. Para alguien que sufrió un grave accidente en su juventud y pasó por una larga recuperación, el movimiento diario no es un capricho, es casi una filosofía de vida.

En la mesa, Julio Iglesias siempre ha sido partidario de comer sencillo. Uno de los detalles más comentados es su fidelidad a las lentejas, un alimento que empezó a tomar por recomendación médica de su padre y que sigue en su dieta habitual, junto a ensaladas y platos poco elaborados.

La rutina de Julio Iglesias

Y sí, también hay espacio para un pequeño placer: una copa de vino, normalmente vino tinto, que suele tomar con las comidas. "No como mucho. Bebo vino todas las noches. Me encanta el vino tinto; me hace bien. Llevo 50 años comprando vino", confesó.

"Los que compré a los 20 años por 20 libras la botella ahora valen 3000 libras. El vino me permite hablar conmigo mismo, reflexionar. El buen vino te da eso de una manera increíble", afirmó sobre su gusto por el vino.

Pero si algo define realmente a Julio Iglesias es la disciplina mental. No fuma, evita los excesos y cuida mucho sus horarios.

Se acuesta temprano, se levanta pronto y mantiene una rutina estable, algo que considera clave para conservar el equilibrio.

Hoy vive alejado del ruido, del escenario y de la prisa. Su mayor lujo es el tiempo y su mayor prioridad, la salud.

En los últimos días, el cantante ha sido denunciado por dos exempleadas de sus residencias en República Dominicana y las Bahamas, lo que ha llevado a la Fiscalía española a evaluar la competencia para investigar los hechos y ha generado un intenso debate mediático y social a su alrededor.

Esta mañana, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional ha denegado la petición de la defensa del cantante de poder personarse e intervenir en las diligencias preprocesales por los presuntos delitos atribuidos de agresiones y trata.