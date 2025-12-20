Sergio Ramos (39) lo confirma: "Cada 15 días como churros con chocolate con mi amigo Pablo Motos y el domingo no se cena"

A primera vista puede parecer sorprendente que uno de los secretos de Sergio Ramos (39) para mantenerse en forma y con buena salud pase por un clásico de la gastronomía española: los churros con chocolate.

Sin embargo, el exfutbolista del Real Madrid no lo oculta y lo cuenta como parte de su filosofía de vida. "Cada 15 días, quedo los domingos con mi amigo Pablo Motos, con quien guardo muy buena relación, para merendar dos cuencos de chocolate con churros", reconoce Ramos.

"Hay que saber la diferencia entre comer, que es disfrutar, de alimentarte, que es dar a tu cuerpo lo que necesita para rendir", señaló en una conversación con Ibai Llanos.

Aunque pueda sonar a anécdota, ese gusto por los churros está perfectamente integrado en un estilo de vida que combina trabajo duro y recompensas.

En varias entrevistas recientes, el defensa ha explicado que su cuerpo, a pesar de acercarse a los cuarenta, sigue respondiendo gracias a varios pilares fundamentales: entrenamiento constante, alimentación cuidada y algún que otro capricho.

Para Ramos, la relación con la comida no es de privación total. Reconoce que tiene aficiones culinarias que van más allá de lo estrictamente saludable.

"A mí de joven me llamaban mayonesa porque soy un obseso de la 'mayo', me flipa. Cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole", comenta entre risas, dejando claro que también se da sus gustos sin culpa, siempre dentro de un equilibrio general.

La alimentación de Ramos

Además de los churros, Ramos también disfruta de otros momentos de indulgencia. Señala que una vez al mes se da un homenaje con su familia en restaurantes de comida rápida, acompañado de "Coca-Cola light doble, las patatas grandes y mayonesa no, lo siguiente".

Para él, estos eventos son parte de una vida social activa y necesaria para sentirse bien emocionalmente, algo que considera tan importante como el entrenamiento físico.

Pero no todo son dulces y hamburguesa. La base de su rendimiento sigue siendo una rutina estricta de ejercicio. Ramos explica que su rutina de gimnasio consta de cuatro días a la semana, en los que distribuye los grupos musculares y completa cada jornada con alrededor de 15 minutos de cardio.

Su entrenamiento abarca desde ejercicios de espalda y bíceps hasta trabajo abdominal y de piernas, con una estructura diseñada para mantener su fuerza y resistencia. La alimentación habitual de Ramos es igualmente importante en su fórmula para mantenerse joven.

Practica "ayuno intermitente dos o tres veces por semana", entrenando sin desayunar y luego recuperando con un batido de proteínas, seguido de comidas equilibradas de ensaladas, pescado y carne.

Según él, "tienes que tener un complemento de equilibrio porque el cuerpo necesita esos nutrientes para el mejor rendimiento".

Ese enfoque equilibrado le permite integrar momentos más relajados sin sentirse culpable. Ramos lo resume bien: "Cuando llevas tantos años con tanta disciplina y lo que es una rutina lo has hecho hábito, el cuerpo te lo pide. Cuando estás de vacaciones, el cuerpo te lo pide".

En definitiva, los churros con chocolate cada 15 días no son solo un capricho, sino parte de un estilo de vida que combina disciplina con placer, rigidez con flexibilidad. Y para Ramos, esa mezcla es clave para seguir disfrutando de la vida y del deporte al máximo.