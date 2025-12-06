Megan Markle reabre el diálogo con su padre, cuya salud se deteriora, tras más de seis años sin contacto ni relación

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha tratado de contactar durante esta semana con su padre, con quien había cortado relación unos meses previos a su enlace matrimonial con el príncipe Harry en el año 2018.

Thomas Markle, quien ha sufrido la amputación de una pierna tras una intervención quirúrgica, se encuentra ingresado en un hospital de Cebú, Filipinas, donde reside desde principios del año 2025.

Un portavoz de la duquesa ha sido el encargado de confirmar a los medios de comunicación que Meghan ha intentado comunicarse con su padre: "Puedo confirmar que se ha puesto en contacto con su padre".

Thomas Markle Jr., hermano de Meghan Markle, ha narrado con detalle el proceso médico que llevó a la amputación de la pierna izquierda de su padre. Tras sufrir un fuerte dolor en el pie y observar que comenzaba a tornarse azul, decidió trasladarlo a un hospital local, donde los médicos confirmaron que padecía necrosis y que, para salvar su vida, sería necesario amputar la extremidad.

A pesar de que la herida se está curando, los médicos han confirmado que el estado de salud todavía es reservado por su avanzada edad y por el riesgo importante de infección.

Una relación rota

La relación entre Meghan y su padre ha sido motivo de debate desde hace varios años. Este vínculo se rompió días antes del enlace matrimonial por la posibilidad, sin confirmar, de que Thomas aceptara recibir dinero por unos posados ante paparazzi, lo que dio a entender que buscaba lucrarse con la boda.

Tras esta revelación el progenitor decidió no acudir a la boda, alegando que sufría problemas de salud que fueron creíbles por los infartos previos que había vivido. Meghan acudió en solitario al altar, lo que provocó un antes y un después en su relación.

Meses después del enlace, Thomas acudió a diversos platós televisivos donde concedió entrevistas en las que trató temas privados familiares, lo que empujó a que la duquesa lo interpretara como una traición.

En estas entrevistas el progenitor criticó la decisión de su hija y su yerno de retirarse del servicio público en el Reino Unido y criticar a la familia real, declarando que creía que "en este punto ambos se están convirtiendo en almas perdidas".

Una nueva esperanza

Con el tiempo Meghan trató de acercarse a su padre, le escribió una carta en la que le decía "Me rompiste el corazón". Por su parte Thomas la interpretó como una dura crítica y alegaba que su hija no se preocupaba por su salud.

Tras aquellos acontecimientos, la relación quedó completamente fracturada por ambas partes. Durante años no hubo ni diálogo ni gestos significativos que indicaran una posible reconciliación. Cada uno siguió su camino, marcado por el silencio y la distancia, y no fue hasta este reciente e inesperado episodio cuando volvió a surgir, siquiera de forma tímida, la posibilidad de un acercamiento.

El portavoz de los duques ha confirmado este intento de comunicación pero todavía no se ha podido saber si ha sido efectivo, ni si será la puerta a un diálogo más profundo que lleve a la reconciliación.