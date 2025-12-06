Alejandro Sanz (56), sobre cómo se mantiene joven: "Hago 2 horas de gimnasio al día viendo a Karlos Arguiñano cortar ajos"

Alejandro Sanz ya no solo cuida su voz: cuida su cuerpo, su cabeza y sus horarios como si fueran su nuevo "disco" más importante.

A sus 56 años, el madrileño presume de brazos fuertes, rutinas de gimnasio constantes y una alimentación mucho más limpia, sin carne y con protagonismo absoluto de frutas y verduras.

Durante años, Sanz vivió enganchado a un ritmo de trabajo imposible: podía pasarse hasta 16 horas diarias en el estudio y luego enlazarlo con giras interminables.

Él mismo ha reconocido que dedicar el 100% de sus sentidos al trabajo le hacía feliz, pero también le estaba pasando factura.

En una de sus entrevistas recientes reconoce que tuvo que aprender a gestionar su tiempo y a decir "no" para poder ser realmente feliz y rendir mejor.

Ese clic mental es el punto de partida de su nuevo estilo de vida. Ahora, reparte su día entre trabajo, familia, deporte y descanso, con una prioridad clara: cuidar su salud mental tanto como la física.

Quien siga las redes de Alejandro Sanz sabe que el gimnasio ya forma parte de su agenda casi diaria. Men's Health destaca que el cantante se esfuerza en entrenar todos los días que puede, incluso cuando está de gira en países distintos y que presume de hombros y brazos frente al espejo.

En otro reportaje se detalla que uno de sus ejercicios estrella es el curl de bíceps alterno y el curl martillo, movimientos que repite para ganar fuerza y volumen sin perder movilidad.

"Las jornadas de grabación empezaban al mediodía y después de dos horas de gimnasio", relataba Sanz en una conversación con Pablo Motos. "Es verdad, estoy muy fuerte", bromeaba el artista con el presentador de El Hormiguero.

"Entreno y para no fagocitarrme me pongo a Karlos Arguiñano. Estoy levantando pesas y él está diciendo: 'unos ajitos, unas cebollitas'. Así, no pierdo masa muscular. Me hace mucha compañía", explicaba Alejandro Sanz.

Su plan no termina en la sala de máquinas. También aprovecha cualquier escapada para subirse a la bicicleta con sus hijos, nadar en la piscina o jugar partidos de tenis con amigos.

La rutina de Alejandro Sanz

Además, le gusta salir al campo y hacer rutas al aire libre para respirar y desconectar, algo que él mismo vincula con su bienestar mental.

Su otra gran transformación se ve en el plato. Hace años confesó en televisión que pasó un año siendo vegano, sin carne ni pescado, y que después decidió mantener el veto a la carne pero reincorporar algo de pescado.

En esa misma conversación sorprendió al afirmar que "el mundo no está preparado para los veganos" y, a la vez, animó a quienes quieran probar este camino asegurando que España es "un paraíso" por la variedad de frutas y verduras.

El presente de Alejandro Sanz está marcado por un intenso regreso a los escenarios y la consolidación de su proyecto musical más reciente, titulado ¿Y ahora qué?.

Tras haber compartido públicamente su proceso de recuperación y su enfoque en el bienestar mental, el cantante se encuentra inmerso en una exitosa gira mundial homónima que ha recorrido ya extensamente Latinoamérica y Estados Unidos, con fechas previstas y confirmadas en España para el verano de 2026.