Marc Márquez (32), sobre su relación con Gemma Pinto (28): "Estuve 10 años soltero y ahora llevo 1 año viviendo con ella"

La relación entre Marc Márquez y Gemma Pinto ha conseguido trascender las luces de los circuitos y conquistar titulares.

Llevarles el ritmo no es sencillo: él, nueve veces campeón del mundo de motociclismo; ella, influencer y creadora de contenido, con sus propios proyectos y sueños.

Sin embargo, han logrado construir algo más que una imagen: "Estamos muy enamorados. Todo llegará", confesaba Marc hace poco, con esa mezcla de potencia y calma que le caracteriza.

Gemma, por su parte, lo expresó con claridad tras una victoria de él: "No podrías haberlo hecho mejor", dijo, visiblemente emocionada.

Su historia pública comenzó hace ya unos años y en marzo de 2025 ambos reconocían que llevaban "dos años" juntos y que hacía "un año" que vivían juntos en su casa de Madrid.

En ese tiempo han compartido mucho más que fotos: han afrontado lesiones, éxitos, viajes, decisiones profesionales y todo eso los ha moldeado como pareja.

Marc incluso habló de su etapa anterior al encontrar a Gemma: "He estado prácticamente diez años soltero, ahora estoy enamorado".

En una entrevista, Marc dejó entrever su visión de futuro cuando dijo: "Me encantaría crear una familia. Lógicamente la vida es larga y todo tiene su momento. Lo tienes que sentir y priorizar cosas. Yo me entrego al 100% en todo lo que hago y ahora estoy centrado en mi carrera deportiva".

Pinto no se queda atrás en sinceridad. Ella confesó con la emoción a flor de piel: "No sé qué hacía antes de él. En perspectiva, lo que hacía me ha ayudado a saber qué quiero a día de hoy, lo que tolero, lo que no".

"No cambio lo que tengo ahora por nada", afirmó. Y en ese mismo tono, añadió un matiz sobre su papel de apoyo: "Nunca le he presionado, le he dejado hacer a él mismo y haciéndole saber que cuando él quisiera yo estaba a su lado para él".

Lo que hace especial esta pareja no es solo el éxito de uno o la visibilidad de ambos, sino la forma en que dos mundos -el deporte al más alto nivel y la vida mediática- se han conectado con naturalidad.

El amor de Márquez

Han hablado de dinero, de convivencia, de equilibrio. En sus propias palabras, Marc lo planteó de este modo: "Cuando hay diferencia económica no se tiene que sentir inferior ni depender de la otra persona".

Esa reflexión aporta transparencia a una relación que, como muchas, descubre que el verdadero reto no está solo en amarse, sino en crecer juntos, respetarse y apostar por el "nosotros" sin renunciar al "yo".

Ahora, mientras continúan afrontando nuevos capítulos -tanto profesionales como personales-, el mensaje de ambos parece claro: el próximo gran paso está en su día a día, en la estabilidad, en la toma de decisiones consciente más que el impulso del momento.

Como dijo Marc, "lo tienes que sentir y tienes que priorizar cosas". Y Gemma lo reflejó con sus emociones: "Me asusta la facilidad con la que aprendí a quererte como si lo hubiera hecho toda la vida".

Así que, si estás pendiente de sus movimientos, quizá lo más interesante ya no es sólo dónde van, o qué harán, sino cómo lo hacen: juntos, con ritmo propio, sin prisa pero con determinación.