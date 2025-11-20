Marta Sánchez (59), sobre su patrimonio: "Solo recibí 6.000 € por 'Colgando en tus manos' y tiene 938 millones de visitas"

La cantante Marta Sánchez, a quien acompañan éxitos inolvidables y una voz que marcó generaciones, vive hoy una situación profesional y financiera mucho más matizada de lo que su estrella artística sugeriría. Su patrimonio resulta modesto si se compara con la magnitud de su legado musical.

Según los últimos datos publicados, su empresa artística declaró unas ventas de aproximadamente 74.000 euros en 2028, con un beneficio de solo 5.645 euros y una retribución personal de 16.995, 24 euros más 1.000 euros por ejercer como administradora.

Estos números contrastan con la fama de una artista que ha vendido millones de discos y ha estado durante décadas en el centro del pop español.

El gran hito de su carrera en solitario quizás sea el dueto Colgando en tus manos (2008), junto a Carlos Baute, un tema que arrasó en listas, radios y plataformas digitales.

Sin embargo, fue precisamente ese éxito el que destapó una disputa pública entre ambos artistas: Marta aseguró haber recibido solo unos 6.000 euros por interpretar la canción, que acumula más de 938 millones de visitas en YouTube.

Ella explicó en televisión: "Creo que me llegaron como unos 6.000 euros por cantarlo. Un día digo: 'Pues esto es muy raro, no me encaja'. Y se me ocurre pedir el contrato. Entonces la respuesta fue: 'Mejor estate calladita'".

Por su parte, Baute defendió que "cuando un compositor hace una canción, siempre pertenece al compositor. En este caso, yo tuve la suerte de haber hecho esa canción. Si la hubiese escrito otro compositor, tan sencillo como que yo hubiera recibido lo mismo que ella recibió".

Las finanzas de Marta Sánchez

La tensión afectó no solo lo económico, sino lo emocional. Marta declaró: "Me dolió un poco que él nunca se haya interesado por saber cómo me fue a mí con este tema".

Esa frase resume un desencuentro que va más allá del reparto financiero: habla del valor simbólico de la colaboración, del agradecimiento y del reconocimiento.

Cuando se analiza el patrimonio de Marta Sánchez desde un prisma realista, se aprecia que su actividad empresarial ha tenido ingresos limitados en los últimos años, lo que pone de relieve que el éxito artístico no siempre se traduce en grandes fortunas acumuladas.

Su trabajo sigue siendo respetado y admirado, pero los contratos, los derechos y la distribución de beneficios en la industria musical muestran otra cara.

En resumen, Marta Sánchez representa la paradoja de una gran estrella cuyo reflejo en cifras es modesto, al menos públicamente. Su voz forma parte de la memoria colectiva, su canción más emblemática generó millones de visitas y ventas y, sin embargo, su parte del pastel fue pequeña.

Esa disparidad invita a reflexionar sobre cómo funcionan los contratos, quién se lleva la mayor parte de los derechos y cuál es el lugar de la voz principal en el reparto final.

Así, su historia no es solo la de un catálogo de éxitos, sino también la de un artista que dejó huella y que también se encontró con las fisuras del sistema.

Y es en ese cruce, entre brillo mediático y realidad financiera, donde se encuentra su narrativa más reveladora.