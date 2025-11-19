Mario Casas (39), sobre vivir en casa de sus padres: "Estuve hasta los 33 años y seguiría con ellos porque se ahorra mucho más"

Mario Casas, uno de los actores españoles más reconocidos de su generación, ha sorprendido a muchos al desvelar que permaneció viviendo en casa de sus padres hasta los 33 años para ahorrar dinero y mantener una base económica sólida.

La historia de Casas conecta tanto con la realidad de muchos jóvenes españoles como con sus propias raíces humildes y sus palabras han resonado con fuerza en la opinión pública.

España presenta una de las medias de emancipación más tardías de Europa: en 2024, la edad media para dejar el hogar familiar fue de 30 años, una cifra que Mario Casas superó ampliamente.

Él mismo lo reconocía entre bromas en El pódcast de final de mes: "Se vive muy bien en casa de tus padres y además se ahorra mucho más. Yo seguiría viviendo con ellos todavía".

"Pero bueno, se vería raro, ¿sabes? 'Mario Casas sigue viviendo con sus padres a los 40 años... ¿qué le pasa?'. Te obligan un poco a irte de casa", señalaba.

La decisión del intérprete no fue solo una cuestión económica, sino también cultural y educativa.

"Mi familia es humilde, viene de abajo, aunque nunca nos haya faltado de nada. Nos enseñaron a ahorrar, a pensar en el futuro y a tener una base económica que luego te ayuda", relató el actor en la entrevista, reconociendo la influencia de sus padres en su visión sobre la economía doméstica.

El caso de Mario no es aislado dentro de su familia. Su hermano Óscar, también actor, continúa viviendo con sus padres a los 27 años, por debajo incluso de la media española.

"No es que seamos agarrados, ni mucho menos. Yo sigo viviendo en casa de mis padres; ni siquiera gasto en un apartamento", confesó Óscar, subrayando la normalidad de esta situación en el actual contexto económico.

La madre de Mario, siempre atenta, es quien les ha inculcado la importancia de la responsabilidad financiera.

"Mi madre, si derrochamos o gastamos sin pensar, nos tira de las orejas", comentó Mario, subrayando el papel clave de la educación familiar en su éxito profesional y personal.

Casas, un actor de éxitos

Lejos de avergonzarse, Mario Casas reivindica su decisión: "Yo seguiría viviendo con ellos todavía".

El propio actor admite que este tiempo en familia y la cultura del ahorro le han otorgado estabilidad y libertad, algo fundamental en una industria tan volátil como la del cine.

En 2025, ha estrenado varias películas destacadas, como Muy lejos, dirigida por Gerardo Oms, por la que recibió la Biznaga de Plata al mejor actor en el Festival de Málaga, y El secreto del orfebre, una adaptación romántica junto a Michelle Jenner.

También ha brillado con la comedia La cena, número uno en taquilla, y prepara un nuevo thriller internacional, Zeta, donde interpreta a un agente del CNI; la cinta está en posproducción y será estrenada por Prime Video.