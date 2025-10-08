Sonsoles Ónega, 47 años, alto y claro: "En España se debe dejar que las mujeres puedan desgravar a las cuidadoras"

Interesante debate social en Y ahora Sonsoles. El programa vespertino de Antena 3 puso sobre la mesa la noticia de Josefa, una abuela que ha logrado un complemente a su pensión por cuidar a su nieta.

Se trata de una sentencia pionera reconoce que Josefa se ocupó de su nieta y tiene derecho a cobrar el mismo complemento que por un hijo.

"He pasado épocas muy complicadas pero por fin reconocen todos los esfuerzos que he hecho por mi nieta", explicaba la abuela de Elche (Alicante). "Solo son 35€ más al mes, pero es algo", admitía.

"Qué vergüenza que solo den 35€ al mes. ¡Manda narices!", opinaba la periodista Isabel Rábago. Por su parte, Carlos García Miranda decía: "Si los abuelos se ocupan más de los nietos porque los hijos no tienen tiempo, ¿por qué no van a tener esa compensación?".

"¿Qué el Estado compense a los abuelos para cuidar a los nietos? No da para tanto el Estado", señalaba Sonsoles Ónega.

"Hay que incentivar el cuidado", defendía, a ultranza, el escritor en pleno directo en Antena 3. "Lo que hay que hacer es que las mujeres se puedan desgravar a las cuidadoras. Eso es lo que hay que hacer", apuntaba Ónega, muy enérgica.

"Yo iba a decir que habría que mejorar las medidas de conciliación", aportaba García Miranda. "Pero eso sería una medida de conciliación porque las mujeres tenemos ayuda en casa para trabajar, no para que nos pongan el zumo por la mañana, querido", comentaba la presentadora madrileña, muy rotunda.

"El complemento es de risa. Aquí llega una persona que no ha cotizado nunca y ya tiene derecho a muchas cosas", opinaba, sin filtros, Carmen Lomana.

Posteriormente, la expolítica Begoña Villacís también quiso intervenir en el debate: "Siempre se habla de un invierno demográfico y nuestra vida, a veces, es una pesadilla. No se puede llegar a todo".

"¿Cuándo se vendían más casas? Cuando se podía deducir el gasto en vivienda", recordaba Ónega durante el programa de Atresmedia.

"Yo he sido madre con 27 años, tratando de sacar adelante mi trabajo, querer competir con hombres que se podían quedar sentados mientras yo me tenía que ir corriendo a recoger a mis hijas. Todas las madres que trabajan lo tienen más jodido", se expresaba Villacís.

La realidad de las medidas de conciliación en España muestra un panorama complicado. Aunque la normativa y las expectativas sociales han avanzado, en la práctica muchos trabajadores se encuentran con barreras estructurales y desigualdades persistentes.

Por ejemplo, solo un 35% de los trabajadores considera que logra compaginar su vida laboral y personal de modo satisfactorio, según un informe de InfoJobs.

Además, más de 500.000 personas reducen su jornada laboral para cuidar de familiares, y de ellas el 91% son mujeres, lo que evidencia que la carga de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas.