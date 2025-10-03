El rapero Sean 'Diddy' Combs, condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por dos delitos relacionados con la prostitución

Sean "Diddy" Combs escucha a la abogada Alexandra Shapiro argumentar durante una audiencia sobre su intento de anular su condena por cargos de transporte para ejercer la prostitución, en un tribunal de Nueva York, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. Reuters

El rapero y productor estadounidense Sean Combs, más conocido como 'Diddy' ha sido condenado este viernes a cuatro años y dos meses de prisión por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución.

Tras ser declarado culpable el pasado julio, el juez ha sentenciado al famoso rapero a 50 meses de prisión. La condena queda lejos de los 11 años de prisión solicitados por la Fiscalía estadounidense para el famoso productor.

Combs, de 55 años, fue absuelto de los delitos más graves que se le imputaban, por crimen organizado y tráfico sexual, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Antes de ser sentenciado, ha pedido perdón a sus víctimas a través de una carta en la que ha asegurado que "nunca volverá a cometer un delito".

"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", ha indicado en la carta de cuatro páginas al juez que preside su caso en Nueva York.

