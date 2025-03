Paz Vega lanza un inesperado mensaje de apoyo a Karla Sofía Gascón en la alfombra roja de los Oscar

Paz Vega (49) ha sido una de las actrices españolas que se han trasladado a Estados Unidos para asistir a la 97ª edición de los premios de la Academia, celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Desde esta ciudad, la actriz ha lanzado un bonito mensaje de apoyo a su compañera Karla Sofía Gascón (52).

"La representación de España por parte de Karla es maravillosa", ha empezado diciendo. "De verdad, es maravilloso que la hayan dejado venir y que haya venido. Me alegro que haya podido venir porque de lo contrario hubiese sido un feo. Es un triunfo increíble para ella por un trabajo extraordinario", manifestaba la sevillana en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

La intérprete y directora ha dejado claro que Karla cuenta con su respaldo, a pesar de las controversias en las que se ha visto envuelta: "Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todo el mundo tiene derecho al olvido. Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. Quiero verla, no sé si ha llegado".

Karla Sofía Gascón en los Premios Cesar. Foto: EFE / MOHAMMED BADRA

Con sus declaraciones, Paz Vega ha roto una lanza a favor de su colega, quien lleva varias semanas apartada del foco mediático y sin hacer declaraciones públicas tras salir a la luz sus polémicos tuits, duramente criticados dentro y fuera de nuestras fronteras por ser de tintes "racistas" y "xenófobos".

Paz Vega ha reconocido también que su actriz favorita para hacerse con la estatuilla a mejor actriz es Demi Moore (62), quien también aspira al reconocimiento a la Mejor Actriz por La Sustancia. "Quedo mal si lo digo, pero hay a una persona a la que me gustaría ver en el escenario recogiendo su Oscar: a Demi Moore. Creo que es una actriz increíble que no ha sido tratada como se merecía. Quizás es una oportunidad que no se vuelva a presentar", confesaba.

Karla Sofía Gascón, cuya presencia en la gala de los premios Oscar, había sido prácticamente una incógnita hasta prácticamente hace una semana. Nominada al premio a la Mejor actriz por su papel protagonista en Emilia Pérez, podria convertirse en la decimonovena española en sostener un Oscar. Sin embargo, los comentarios que hizo años atrás en las redes sociales han despertado no pocas controversias. La plataforma Netflix llegó a vetarla de la promoción del filme en Estados Unidos, lo que la ha apartado de manera notable de los medios de comunicación en dicho país.

El musical del francés Jacques Audiard, en el que participa, llega a la gala de la 97 edición de los Óscar con el mayor número de nominaciones: un total de 13.