Dani Martín recuerda la muerte de su hermana: "Tenía 75 llamadas perdidas de mi madre, pasé de ser un niñato a un hombre maduro"

Dani Martín se ha sincerado como nunca en Lo de Évole. El cantante ha concedido una entrevista en la que ha hecho un recorrido por su trayectoria musical y personal. Así, ha recordado con enorme cariño a su hermana Miriam, quien perdió la vida con apenas 36 años como consecuencia de un infarto cerebral.

Aquello sucedió en 2009, pero no puede borrar lo que pasó. Perder a su única hermana marcó un antes y un después en su vida. "Yo maduro con la muerte de mi hermana, que es un bofetón terrorífico que de repente te tambalea y te coloca en un rol completamente absolutamente desconocido para ti", ha narrado.

Y es que de la noche a la mañana todo cambió radicalmente. Según ha explicado, fue como si la vida le dijera: "Eh, que tus opadres si no tiras de ellos ahora mismo, se van abajo y tienes que ser tú el que tire de esto". Y dejó aparcada la fecta musical para centrarse más en sí mismo y en sus seres queridos: "Adquirí el rol de estar atento a mi familia. Dejé de ser el niñato que era en 'El Canto del Loco' para convertirme en un hombre maduro porque mi hermana se había ido".

El cantante Dani Martín, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

Dani Martín nunca imaginó que iba a sufrir una pérdida tan dura. Su hermana se marchó "de una manera completamente inesperada, con 36 años". Así se enteró de la fatal noticia: "Yo estaba durmiendo. Y el teléfono estaba en el salón. Yo ya vivía solo. De repente, llamadas perdidas, llamadas perdidas... un lunes. El teléfono se estaba cargando en el salón".

"Tenía como 75 llamadas perdidas de mi madre. Devolví la llamada y mi madre me dijo que mi hermana había fallecido. Una historia dura. Y dura sobre todo para ellos porque pierden a una hija. Y colocar eso... yo creo que no lo colocas en la vida", ha narrado.

"Me gusta hablar de Miriam"

El tiempo y un largo proceso de sanación lo han ayudado a sobrellevar el trance: "Han pasado 15 años, me he trabajado, que es lo esencial. A día de hoy lo hablo con calma, con sosiego. Hemos vuelto a celebrar las Navidades. Hubo una época que no apetecía celebrar. Y tampoco apetecía hablar de Miriam".

"Yo ahora hablo de Miriam y me gusta hablar de mi hermana. La quiero mucho, ha sido una persona increíble. Era una crack", añadía. "Era una veterinaria maravillosa y una gran tipa. Muy discreta, completamente diferente a mí, no le gustaba ser vista, no le gustaba que la gente supiera que era la hermana del de El Canto del Loco".

"Pero la vida decidió que fuera así. Mi psiquiatra dice: '¿Y por qué no?' Pues así es la vida", zanjaba.