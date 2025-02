Jara, hija de Lucía Dominguín y hermana de Bimba Bosé, embarazada de su segundo hijo

La familia Dominguín está de enhorabuena. Jara Dominguín (34 años), hija de Lucía Dominguín (67), acaba de anunciar que está embarazada. La joven, nacida de la relación entre la artista y el empresario extremeño Carlos Tristancho (69), se encuentra en su quinto mes de embarazo. El bebé que espera será su segundo hijo.

Ha sido la propia Jara quien ha adelantado la buena nueva en ¡HOLA!, donde ha confesado que no se trata de un bebé buscado por ella y su pareja, Samuel Inzunza: "En mi familia no planeamos nada". Tampoco planificaron tener a su primer hijo, Leonardo, de un año y medio.

A pesar de ser un bebé sorpresa, Jara está feliz. Forma parte de una familia numerosa y para ella resulta natural aumentar el clan. "Siempre he querido tener una familia numerosa, porque me he criado en una así por la rama extremeña. Mi padre tiene nueve hermanos, somos veintitantos primos y ya hay catorce bisnietos. Nos hemos juntado siempre alrededor de la mesa y eso me hizo tener una infancia feliz", ha detallado en el citado medio.

Jara, hija de Lucía Dominguín y Carlos Tristancho, espera su segundo hijo. Instagram

En plena cuenta atrás para dar la bienvenida a su retoño, Jara Dominguín ha explicado que espera otro niño: "Nos han dicho que la fecha probable de parto será a mediados de junio".

La criatura que viene en camino será el cuarto nieto de la hermana de Miguel Bosé. Lucía ya tiene otros tres nietos: Dora (20) y June Postigo (14), hijas de la desaparecida Bimba Bosé y Diego Postigo, y el pequeño Leonardo, hijo de Jara.

Lucía Dominguín posa con su hija Jara. Instagram

Cabe recordar que Lucía Dominguín es madre de cuatro hijos. Los dos primeros son fruto de su relación con Alessandro Salvatore, fallecido en 2008: Eleonora, conocida en el mundo del espectáculo como Bimba, y que falleció en enero de 2017 como consecuencia de un cáncer de mama; y Rodolfo, al que llaman Olfo de manera cariñosa.

Los dos últimos, Jara y Palito Dominguín, nacieron de su segundo matrimonio con el actor y empresario Carlos Tristancho, de quien la pintora y escultora se separó en el año 2011.

Jara es, probablemente, la hija menos conocida para el público de la saga Dominguín-Bosé. En la actualidad está casada con Samuel Inzunza Escobar, al que conoció en México. Sin embargo, no fue hasta años después cuando empezaron su relación sentimental. Juntos forman una pareja estable y de perfil bajo, muy alejados del foco mediático.