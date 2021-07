En España, el aloe vera tiene muchos usos, entre ellos, para las quemaduras en la piel, que son lesiones que pueden tener varios grados de gravedad, y en verano, son muchos los que sufren quemaduras por una exposición solar excesiva. Si te ocurre, puedes usar aloe vera para quemaduras, un remedio utilizado desde la antigüedad para tratar problemas de la piel, reducir la inflamación así como para curar una quemadura.

Muchos médicos usan y recomiendan el aloe vera como aftersun, así como para tratar quemaduras de primer grado y algunas de segundo grado. Si te pasas con el sol este verano, puedes utilizar el siguiente remedio casero de aloe vera para quemaduras. ¡No te lo pierdas!

Cómo tratar la piel antes de usar aloe vera como aftersun

Lo primero que debes hacer después de sufrir una quemadura es alejarte de inmediato de la fuente que la ha provocado, en este caso, el sol.

Determina la gravedad de tu quemadura antes de tratarla. Existen tres grados distintos de quemaduras, y es importante distinguir a qué grado pertenece la tuya. Las de primer grado solo afectan a la capa superior de la piel y suelen ser rojas, dolorosas y secas al tacto. Una quemadura de segundo grado dañará las capas internas de la piel, podría lucir mojada o decolorada con ampollas blancas y es muy dolorosa. Por último, las quemaduras de tercer grado dañan toda la piel, se ven secas o correosas y la dermis podría adquirir un tono negro, marrón, blanco o amarillo. También provocan hinchazón y son muy graves, aunque no suelen ser tan dolorosas como las anteriores, ya que las terminaciones nerviosas también se dañan.

Si no estás seguro del grado de tu quemadura, consulta con un médico, pues no debes usar este método a menos que sea de primer grado. Ten en cuenta que las quemaduras de segundo y tercer grado pueden poner en riesgo tu vida si no las tratas de forma adecuada.

Nunca cuides una quemadura de tercer grado o cualquier herida abierta con aloe vera, pues no permitirá que se seque y será imposible que sane.

Una vez que hayas evaluado la quemadura, el siguiente paso será refrescar la herida. De este modo, ayudarás a sacar el calor de la piel para calmarla antes de usar aloe vera para quemaduras. Para ello, abre el grifo del agua fría y refresca la quemadura unos 10 o 15 minutos inmediatamente después de haberte quemado.

También puedes empapar un paño en agua fría y colocarlo sobre la quemadura durante 20 minutos. Ve mojando el paño según la temperatura vaya aumentando.

Después de refrescar la herida debes limpiarla. Para ello, toma un poco de jabón, frótalo en tus manos y limpia con suavidad el área quemada. Enjuaga después la herida con agua fría para retirar el jabón y seca realizando toques suaves con una toalla.

No frotes la herida o podrías irritar o lastimar la piel todavía más si están empezando a aparecer ampollas.

Cómo usar aloe vera para quemaduras de forma correcta

Puedes usar una hoja de aloe vera si tienes una planta en casa. En caso contrario, usa gel de aloe vera del que venden en farmacias o supermercados, pero asegúrate de que sea 100% aloe vera o con la mayor proporción posible.

Coloca una buena cantidad de aloe vera en tu herida y frota con cuidado sin restregar demasiado. Puedes usar aloe vera para quemaduras repitiendo este proceso 2 o 3 veces al día hasta que ya no duela.

Si la herida está en un lugar que puede lastimarse, cúbrela después de usar aloe vera como aftersun con una venda o gasa para que no deje residuos cuando se seque.

Otro remedio casero de aloe vera para quemaduras consiste en tomar un baño con este producto. Para ello, hierve algunas hojas de aloe vera en agua y viértela en la bañera. Si tienes gel en lugar de hojas, añade una cantidad abundante en la bañera con agua tibia y toma un baño durante 20 minutos para aliviar la quemazón provocado por la quemadura.

Si el aloe vera como aftersun no es suficiente para sanar tu herida, lo mejor es que acudas a un doctor, sobre todo si la quemadura empeora, se irrita más o sigue igual después de una semana.

En caso de que la quemadura te duela más, se hinche, salga pus o te dé fiebre, debes visitar a un doctor, ya que es posible que tengas infección.

También debes visitar a un doctor de inmediato si tienes problemas de respiración, tu temperatura corporal está muy baja o tienes problemas en los huesos o articulaciones en la zona de la quemadura.

Consejos para tratar una quemadura

Las quemaduras del sol son muy sensibles a la luz solar, incluso después de que se hayan curado. Por lo tanto, utiliza un filtro solar con una protección alta durante al menos 6 meses después de haberte quemado, así evitarás que tu piel se dañe más.

Como hemos dicho, si el remedio casero de aloe vera para quemaduras no es suficiente, acude al doctor de inmediato.

Las quemaduras de segundo grado con ampollas y sangre pueden convertirse en quemaduras de tercer grado, por lo que deben ser tratadas por un facultativo.

También debes acudir al médico si la quemadura es grande o la tienes en el rostro.

Puedes usar aloe vera para quemaduras, pero jamás pongas hielo sobre ella o podría dañarla todavía más.

Por último, puedes utilizar aloe vera como aftersun, pero no uses otras sustancias caseras como mantequilla, cebolla, harina, pasta dentífrica o loción humectante sobre una quemadura o podrías agravarla. Y por supuesto, disfruta del sol pero con precaución.

