¿Quién no conoce las increíbles propiedades del aloe vera o sábila? Por ejemplo, más allá para una mascarilla facial, el aloe vera también es un remedio natural muy eficaz que ayuda a combatir los síntomas provocados por este trastorno gastrointestinal, como el dolor abdominal, la reducción de la hinchazón del vientre y la eliminación de la pesadez.

Tomar aloe vera para ir al baño es ideal, pues mejora ciertas condiciones gástricas como la dificultad de evacuación y el problema del tránsito intestinal lento gracias a sus propiedades purgantes y laxantes. A continuación, te contamos cómo tomar aloe vera para ir al baño.

El aloe vera para el estreñimiento

El estreñimiento está considerado un trastorno digestivo muy común que aparece cuando tenemos problemas para evacuar las heces. Esto resulta muy molesto, y puede acabar generando síntomas más desagradables como dolor abdominal, flatulencias, inflamación, molestias rectales y pérdida de apetito.

Suele estar ocasionado por la falta de fibra en la dieta diaria, pues la carencia de este nutriente puede provocar alteraciones en el tránsito intestinal y problemas gastrointestinales como el estreñimiento.

Sin embargo, hay otros factores que pueden dar lugar a la aparición de esta dolencia, como la deshidratación, el estrés, el sedentarismo, tomar ciertos medicamentos, el embarazo o el hecho de retrasar el momento de ir al baño. Del mismo modo, ciertas enfermedades como la diabetes, el Parkinson, el síndrome del intestino irritable, hipotiroidismo, cáncer de colon, etc., también pueden intensificar este problema.

Por fortuna, tomar aloe vera para ir al baño es uno de los remedios naturales más efectivos, pues sus beneficiosas propiedades para tratar los diferentes trastornos digestivos son muy efectivas. Esta son las más destacadas:

Sus propiedades purgantes y laxantes contribuyen a que el intestino pueda evacuar con mayor facilidad.

1. Promueve el movimiento intestinal.

2. Optimiza y regula el tránsito intestinal.

3. Ayuda a disipar la materia fecal en el colon.

4. Tomar aloe vera para ir al baño favorece también el equilibrio de la flora intestinal, ya que restaura las bacterias saludables.

5. Estimula las glándulas digestivas, mejorando así el funcionamiento del estómago y otros órganos vitales, como los riñones, el hígado y la vesícula biliar.

6. Depura el tracto intestinal dejándolo libre de heces y toxinas acumuladas.

Formas de tomar aloe vera para ir al baño

Ahora que conoces los increíbles beneficios de tomar aloe vera para ir al baño y mejorar el tránsito intestinal, vamos a explicarte como tomarlo. El aloe vera para el estreñimiento puede ser consumido de dos maneras distintas: en zumo o en cápsulas. Solo tienes que asegurarte de cuál es el mejor tratamiento para ti y no sobrepasar nunca la dosis recomendada.

1. Zumo de aloe vera

Para preparar jugo de aloe vera para el estreñimiento necesitas una hoja de sábila para extraer la pulpa de su interior. Cuando la tengas, sigue estas indicaciones:

- En primer lugar, lava la hoja con agua fría, corta los dos extremos y también los laterales para eliminar las espinas.

- Corta la hoja por la mitad y ve extrayendo el gel transparente con la ayuda de una cuchara.

- A continuación, pon el gel en la licuadora o en el vaso de la batidora y añade un poco de zumo de naranja o de limón para que sus propiedades se mantengan intactas más tiempo. Tritura y guarda la preparación en la nevera, pero recuerda consumirla antes de 7 días.

- La mejor forma de tomar aloe vera para ir al baño es poner 2 o 3 cucharadas de este jugo en un vaso de agua y tomarlo en ayunas para notar los efectos y aliviar el estreñimiento. También puedes añadirlo a un zumo de frutas, como por ejemplo el de naranja.

- No alargues el tratamiento más de 7 días. Si pasado este tiempo no has logrado combatir esta afección, lo mejor es que consultes con tu médico.

2. Cápsulas de aloe vera

El aloe vera para el estreñimiento también puede tomarse en cápsulas o pastillas si no te resulta muy agradable su sabor. Puedes adquirirlas en farmacias o en comercios especializados en productos naturales.

En este caso, solo tienes que tomar 1 comprimido al día con un buen vaso de agua antes de la comida principal. No obstante, lee con atención las indicaciones del fármaco y síguelas al pie de la letra, pues no debes superar la dosis indicada.

Contraindicaciones de tomar aloe vera para ir al baño

Aunque el aloe vera para el estreñimiento es muy efectivo y ayuda a mejorar el tránsito intestinal de forma natural, su consumo está desaconsejado en los siguientes casos:

- Menores de 12 años.

- Personas que padecen colon irritable, colitis o la enfermedad de Crohn.

- Embarazadas o en periodo de lactancia.

- Aquellos que estén tomando corticoides.

- Personas con enfermedades vesiculares o hepáticas.

En cualquier caso, y ante cualquier duda, lo mejor es que consultes con tu médico antes de tomar aloe vera para ir al baño y te asegures de que no supone ningún riesgo para tu salud.

Otros remedios naturales para el estreñimiento

Además del aloe vera, existen otros productos naturales que pueden ayudarte a favorecer el movimiento de los intestinos para combatir el estreñimiento. ¡Toma nota!

- Introduce más alimentos con fibra en tu dieta diaria.

- Bebe agua en abundancia.

- Toma zumos para el estreñimiento, como el de ciruela, uva, naranja o kiwi.

- Bebe infusiones que activen los intestinos, como la de diente de león o la de malva.

- Realiza masajes abdominales 3 horas después de comer realizando movimientos circulares suaves con un poco de aceite de ricino o de oliva.

- Establece una rutina para ir al baño a diario.

- Realiza ejercicio físico cada día.

