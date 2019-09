Lo más habitual es tener la tensión arterial alta, ya que, como comentamos en nuestro artículo sobre cómo bajar la tensión alta, según la OMS, uno de cada cinco adultos la padece y puede ser muy peligrosa. En este artículo, trataremos el polo opuesto, que también tiene consecuencias para la salud, es la tensión arterial baja o hipotensión, es decir, la tensión más baja de lo habitual.

Consideramos normales los valores situados entre 105 y 130 como máximo y de 60 a 80 para los mínimos. Una bajada de tensión se encontraría por debajo de los 80-60.

Tensión arterial baja: síntomas

La hipotensión conlleva que los latidos del corazón sean más lentos de lo habitual porque el organismo no recibe la sangre necesaria para la realización de sus funciones. Los síntomas de la tensión baja pueden ser el cansancio, la debilidad, la somnolencia, mareos y desmayos, sudoración excesiva, fatiga permanente, palidez, apatía, desmayos o falta de equilibrio, vértigo, visión borrosa y dolores de cabeza.

Hay también variadas causas que provocan la tensión baja, tales como la ingesta de alcohol, la diabetes, el embarazo, los efectos secundarios de algunos medicamentos (ansiolíticos o diuréticos), exponernos a altas temperaturas, problemas relacionados con el hígado, o estar acostados durante mucho tiempo, entre otros.

Cómo subir la tensión arterial baja: remedios caseros

Existen algunos trucos que ayudan a subir la tensión, y el primero de ellos es beber mucha agua. Beber líquidos es importantísimo, no solo si te sientes mal, mareado o con vértigos y dolor de cabeza, sino de forma diaria. Lo más indicado es beber dos litros de agua diaria.

Aunque el exceso de sal no suele ser bueno en ningún caso, en el caso de la tensión baja sí que es conveniente subir levemente el consumo de sal sin llegar a abusar de ella. Dormir con la cabeza más elevada sobre una almohada más, siempre que esta postura no provoque dolores de cervicales y espaldas, también ayuda a subir la tensión.

Hacer ejercicio físico y tener una dieta saludable también ayuda y estimula una mejor circulación de la sangre. Para ello, te adjuntamos un artículo sobre cómo empezar a correr para comenzar con un ejercicio moderado y saludable. Otro de los remedios caseros más curiosos es la gimnasia mental. Hacer crucigramas y sudokus ayuda a elevar la agilidad mental, y también la presión arterial.

Hay otros métodos para evitar que te baje la tensión, si eres propenso, tales como evitar el alcohol, ya que se un vasodilatador, y hará que la sangre sea más líquida, no saltarse el desayuno, no llevar una dieta muy restrictiva porque la escasez de nutrientes afecta a la tensión, y no estar en entornos excesivamente calurosos.

Por último, en las ocasiones en las que sientas mareos o vértigos, no olvides recostarte y elevar las piernas. Esto hará que llegue un mayor flujo de sangre a tu corazón.

Cómo bajar la presión arterial: alimentos que ayudan

Para bajar la tensión arterial hay una serie de alimentos muy recomendados, y serían los siguientes:

Cacao o café: si tenemos la tensión baja tomar un café bien cargado, un vaso de cacao puro, o chocolate sólido, la sube rápidamente por los efectos de la cafeína , aunque solo se trata de una medida rápida y temporal, pero muy efectiva. No produce un efecto de subida de tensión a largo plazo, es una medida transitoria .

si tenemos la tensión baja tomar un café bien cargado, un vaso de cacao puro, o chocolate sólido, la sube rápidamente por los efectos de la , aunque solo se trata de una medida rápida y temporal, pero muy efectiva. No produce un efecto de subida de tensión a largo plazo, . Consumir hidratos de carbono en la alimentación sobre todo a primera hora de la mañana, es una excelente opción. Alimentos como los cereales integrales o la avena son un buen aliado contra la tensión baja y además son muy saludables.

en la alimentación sobre todo a primera hora de la mañana, es una excelente opción. Alimentos como los son un buen aliado contra la tensión baja y además son muy saludables. Consumir jengibre un par de veces al día favorece la circulación sanguínea y el ginseng es un eficaz estimulante que también contribuye a subir la tensión. Cúrcuma, canela y pimienta negra son otras especias muy efectivas contra la presión arterial baja.

un par de veces al día favorece la circulación sanguínea y que también contribuye a subir la tensión. son otras especias muy efectivas contra la presión arterial baja. Lo más importante es beber mucha agua , porque los líquidos provocan un incremento del volumen sanguíneo y ayudan a prevenir la deshidratación, dos factores estrechamente relacionados con la hipotensión.

, porque los líquidos provocan un incremento del volumen sanguíneo y ayudan a prevenir la deshidratación, dos factores estrechamente relacionados con la hipotensión. El regaliz también es un complemento alimenticio que facilita la subida de tensión. Se puede adquirir en farmacias, parafarmacias y herbolarios, porque no es el regaliz de palo dulce y caramelo, sino el natural de la planta . El regaliz contiene ácido glicorrícico , que es un ingrediente activo que provoca la retención de sodio y la pérdida de potasio. Se puede consumir el palo natural, o hacer infusión.

también es un complemento alimenticio que facilita la subida de tensión. Se puede adquirir en farmacias, parafarmacias y herbolarios, porque no es el regaliz de palo dulce y caramelo, sino . El regaliz contiene , que es un ingrediente activo que provoca la y la pérdida de potasio. Se puede consumir el palo natural, o hacer infusión. Los alimentos ricos en Vitamina D son también imprescindibles en cualquier dieta, ya que la falta de esta vitamina provoca la aparición de cuadros de hipotensión. Los alimentos ricos en Vitamina D son los huevos, carnes, legumbres, pescados, lácteos, frutos secos y todo tipo de cereales.

son también imprescindibles en cualquier dieta, ya que la falta de esta vitamina provoca la aparición de cuadros de hipotensión. Los alimentos ricos en Vitamina D son los huevos, carnes, legumbres, pescados, lácteos, frutos secos y todo tipo de cereales. Consumir, preferentemente, carnes magras bajas en grasa , o también embutidos, aunque siempre con moderación.

, o también embutidos, aunque siempre con moderación. El jamón, las anchoas y el bacalao son alimentos muy aconsejables, ya que tienen bastante sal en su elaboración, por lo que facilitan las subidas de tensión baja.

Trucos y consejos para prevenir bajadas de tensión