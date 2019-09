Las causas de la tos son múltiples, aunque la más común suele ser cuando tenemos un virus, que irrita la garganta, las vías respiratorias y los pulmones, y la tos se produce porque el cuerpo intenta liberar las sustancias nocivas. También hay variados tipos de tos, como la tos seca, que no presenta expectoración, la productiva, que es lo contrario, la asmática con algún tipo de dificultad respiratoria, o la crónica, que se da mucho en los fumadores.

En muchos casos, no es necesario un tratamiento médico o farmacológico, porque no se trata de toses víricas, y pueden ser causadas por una alergia puntual al polvo, a algunas plantas, o simplemente por la sequedad en el ambiente, y no revisten mayor importancia.

Cómo quitar la tos con preparados naturales

Los jarabes y preparados a base de miel son muy efectivos para aliviar la tos y la garganta irritada. Es un remedio tradicional, y se puede tomar sola, o mezclada con un poco de limón.

Pautas que alivian la tos

Hay un remedio muy tradicional y efectivo que es la cebolla para la tos. Consiste en cortar una cebolla en dos, y poner media cebolla en la habitación de la persona que está tosiendo. La habitación cogerá esa noche un olor bastante desagradable a cebolla, pero los resultados son sorprendentes, la persona dejará de toser durante la noche, y se sentirá mucho mejor por la mañana.

¿Cómo podemos prevenir la tos?

La tos puede, en algunos casos, prevenirse, cuando no se trata de una tos vírica, en cuyo caso habría que acudir al médico, y tratarse con medicamentos. Una medida de prevención muy efectiva consiste, en cualquier caso, las vacunas contra la gripe, para evitar contraerla a lo largo del invierno y evitar las infecciones.

La limpieza de nuestro entorno es fundamental, porque muchas toses se producen por la acumulación de polvo, sobre todo la tos seca, también en personas alérgicas. Es esencial lavarse las manos con frecuencia, sobre todo después de toser. Si somos alérgicos, conviene saber cuáles son los alérgenos comunes como polen, ácaros del polvo, ciertos árboles y sobre todo en determinadas épocas del año, el moho o determinados insectos.

Si la tos persiste, entonces debemos buscar tratamiento médico, ya que puede deberse a una infección, o a que tenemos un virus. Lo mejor para quitar la tos sería entonces un tratamiento a base de fármacos, incluyendo antibióticos, si fuera necesario. Debemos consultar al médico si la tos va acompañada de otros síntomas como fiebre, deshidratación, malestar general o mareos, tos productiva con flema verde, deshidratación, o sensación de debilidad generalizada.

Ya os indicamos algunos remedios para bajar la fiebre rápidamente, pero si a pesar de todo no baja hay que pedir cita a nuestro médico de cabecera y no poner en riesgo nuestra salud.