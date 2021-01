Dentro de la psicología, el significado de los sueños siempre ha sido objeto de estudio. Y es que el mundo onírico está lleno de misterios que afloran cuando nos vamos a dormir. Es muy difícil controlar todo lo que la mente ha estado intentando bloquear a lo largo del día.

Por este motivo, son muchas las ocasiones en que hemos soñado con sucesos de verdad impensables y que han despertado en nuestra mente muchas dudas e incertidumbres. Como soñar con tu ex, algo desconcertante a lo que no sabemos darle una explicación lógica. ¿O sí? ¡Acompáñanos!

Interpretaciones de soñar con tu ex

¿Cuál es el significado de los sueños? ¿Qué significa soñar con un ex? En primer lugar, es normal que te hagas estas preguntas si en tus sueños aparece tu ex pareja. Y es que siempre que una relación termina es posible que algunos temas hayan quedado sin solucionar y te gustaría hacerlo, pues ha sido una experiencia vital en tu vida. Esa persona ha significado mucho para ti.

Por lo tanto, soñar con tu ex no es tan extraño, pero, ¿qué significa en realidad? Hay que tener en cuenta que soñar con un ex puede tener varias connotaciones dentro del significado de los sueños. Puede indicar nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura o el conflicto interno de inseguridad después de haber roto la relación.

No obstante, para analizar en profundidad qué significa soñar con tu ex, debemos observar qué factores aparecen en el sueño. Pero antes de continuar, queremos recordar que la interpretación o significado de los sueños no tiene las suficientes bases empíricas como para dar una respuesta a ciencia cierta. Por lo tanto, todo lo que vas a leer a continuación son conjeturas basadas en el psicoanálisis de Sigmund Freud y en el significado de los sueños según otras disciplinas relacionadas con la psicología.

Significado de soñar con tu ex en la intimidad

Según la temática del sueño, soñar con un ex puede tener diversos significados. Si el sueño guarda relación con mantener relaciones sexuales con tu ex, puede significar que añoras tener intimidad con esa persona y, en el fondo, estás buscando consumar tu sueño.

No te preocupes en exceso, es normal experimentar sueños eróticos con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente estaba acostumbrada a recibir ciertos estímulos sensuales que han desaparecido con la ruptura y puede evocar estos momentos de forma inconsciente.

Eso en el caso de que estés solo, pues si tienes una nueva pareja y has tenido sueños eróticos con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta.

Soñar que tu ex tiene nueva pareja

Si no es contigo con quien aparece tu ex en el sueño, sino con otra persona, cabe la posibilidad de que su significado sea un poco más complejo. Es cierto que, aunque esa persona ya no esté contigo, sigues manteniendo un lazo invisible e inconsciente hacia él o ella.

Es como si todavía te perteneciese porque no le has dejado ir del todo, lo que genera en ti miedo y celos representados en tus sueños. Por este motivo, soñar con un ex y su nueva pareja se podría interpretar como que todavía le amas. En cualquier caso, es importante también valorar los sentimientos que nos produce el sueño al despertar para entender mejor lo que quieren decirnos.

Qué significa soñar que vuelves con tu ex

En el supuesto de soñar con tu ex, en concreto que vuelve a estar contigo, puede significar muchas cosas según las sensaciones que nos provoque el sueño al despertar, como dijimos antes. Además, es una de las imágenes más frecuentes y recurrentes cuando se sueña con un ex.

Esta clase de sueños nos puede dar a entender muchas cosas dependiendo de la sensación que nos produzca. Por ejemplo, si al despertarnos tenemos una impresión placentera, significa que le añoramos. Si por el contrario soñar que vuelves con tu ex se convierte en una pesadilla, quizás no tengas muchas ganas de que tus sueños se conviertan en realidad.

Cuando soñamos que es nuestro ex quien quiere volver con nosotros puede ser una señal de un deseo encubierto de volver con él o ella. De manera que, como esto no ocurre en el mundo real, nuestra mente genera escenarios para que suceda en sueños aquello que anhelamos en la realidad. Sea como fuere, es imprescindible prestar atención a las emociones que nos despierta el sueño. Según la teoría del psicoanálisis y el significado de los sueños, Freud afirmaba que nuestros sueños tienen como meta cumplir y satisfacer los instintos que no hemos podido lograr durante el día.

Esto quiere decir que, si tu ex no deja de aparecer en tus sueños, quizás exista la posibilidad de que debamos hablar con él o ella para zanjar temas y cerrar heridas que nuestra mente y nuestro corazón mantienen abiertas. Intenta dejar las cosas de la mejor forma posible, tanto si decidís volver a estar juntos como si no, hablar de forma asertiva y evitar cualquier tipo de conflicto. De lo contrario, te sentirás peor y no habrás conseguido más que empeorar la situación.

Piensa también que es conveniente dejar un período de duelo apropiado para superar la ruptura de forma sana, sobre todo si habéis estado mucho tiempo juntos. Si no es así, puede que soñar con tu ex se convierta en algo habitual. Si crees que necesitas ayuda con este tema, te recomendamos que visites a un psicólogo para tratar tu caso.

