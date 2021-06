En primer lugar, el paro puede cobrarse de distintas formas. Debes diferenciar si se trata de una prestación por desempleo o contributiva (el paro por haber cotizado un año o más), un subsidio por desempleo (ayuda familiar, mayores de 52 años, insuficiencia de cotización…) o una ayuda extraordinaria (RAI y SED).

Para que sepas cuánto se cobra de paro en 2021 te explicamos cada uno de los casos para que sepas de qué ayuda dispones según la situación en que te encuentres. Toma nota y no te pierdas detalle, ¡comenzamos!

Documentación y requisitos para cobrar el paro

El trámite es muy sencillo, pues solo tienes que presentar en tu oficina del INEM la siguiente documentación:

Libro de familia con el DNI de todos los integrantes de la unidad familiar.

de todos los integrantes de la unidad familiar. Certificado de empresa que justifique tu situación de desempleo.

que justifique tu situación de desempleo. El modelo de solicitud que te facilitarán con los datos de la Agencia Tributaria.

Una vez entregues todos los documentos en la oficina de empleo te informarán de la cuantía que vas a recibir y los pasos a seguir para conseguir la prestación. Si quieres saber cuánto te corresponde, te compartimos un artículo sobre cómo calcular el subsidio por desempleo. También puedes presentar la documentación a través de la web del Servicio Público de Empleo Estatal o en Correos.

Los requisitos que debes cumplir para poder disfrutar de las prestaciones del SEPE son:

Haber trabajado y cotizado durante, al menos, 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación de desempleo. No haber presentado la baja voluntaria en el trabajo. Estar dado de alta como demandante de empleo. Encontrarte en situación de desempleo, bien por haber sufrido un despido, por haber finalizado el contrato o por haber sufrido una reducción de jornada de más de un tercio de la duración inicial. Solicitar esta prestación en los 15 días posteriores a la finalización del contrato. No incumplir ninguna condición mientras estés recibiendo la prestación por desempleo, de lo contrario podrías perderla.

Cuánto hay que cotizar para cobrar el paro

Si tienes alguna duda, puedes pedir una cita en tu oficina SEPE o visitar su página web donde te explican con detenimiento las condiciones en las que te encuentras, pues para cada persona son distintas.

Por regla general, si has trabajado más de un año y has cotizado como mínimo 360 días en los últimos seis años, tendrás derecho a cobrar una prestación por desempleo. Sin embargo, también deberás estar afiliado a la Seguridad Social, estar dado de alta como demandante de empleo y encontrarte en situación de desempleo legalmente. Si por el contrario has trabajado menos de un año tu situación de desempleo debe estar legalizada, tu renta no debe superar el 75% del salario mínimo interprofesional y debes tener cotizados al menos 3 meses si tienes cargas familiares y 6 meses si no las tienes.

Consultar prestaciones de desempleo en tu oficina del INEM será fundamental para resolver tus dudas y saber cuánto paro te corresponde. Principalmente influirá el tiempo que hayas estado trabajando, es decir, el tiempo que tengas cotizado, si tienes cargas familiares y la cuantía del sueldo percibido en tu último empleo. Por último, en caso de haber cotizado y trabajado seis meses, cobrarás seis meses si no tiene cargas familiares pero si las tienes la cuantía se prolongará durante 21 meses.

El solicitante debe estar activo en la búsqueda de empleo: realizar cursos, asistir a entrevistas… Por otra parte, se tiene derecho a un mínimo de 120 días de paro, es decir, cuatro meses, si se ha cotizado entre un año y un año y medio. Si por el contrario se ha cotizado durante seis años o más en un empleo, el máximo serán 720 días o, lo que es lo mismo, 2 años de paro.

Cuantías en la prestación por desempleo

En el SEPE te informarán de que la cantidad a percibir durante tu prestación de desempleo será del 70% durante los primeros 180 días y del 50% a partir del día 181. Además, a la hora de consultar prestaciones de desempleo comprobarás que hay una cuantía máxima y una mínima.

La mínima será de 705,18 euros con hijos a cargo menores de 26 años o mayores con una minusvalía igual o superior al 33%. Sin embargo, para los que no tienen hijos, será de 527,24 euros .

con hijos a cargo menores de 26 años o mayores con una minusvalía igual o superior al 33%. Sin embargo, . La cuantía máxima si tienes un hijo a tu cargo es de 1.318,1 euros, mientras que si tienes dos hijos asciende hasta los 1.482,86. En cambio, si no tienes hijos descenderá hasta los 1.153,34 euros.

También debes saber que la SEPE variará en función del tiempo que hayas cotizado como trabajador en la Seguridad Social, y que se puede prolongar hasta un máximo de dos años. Además, la cuantía a percibir dependerá de la Base Reguladora y podrás trabajar mientras cobras la prestación siempre y cuando el empleo sea a tiempo parcial, pero la cuota de desempleo se verá reducida en la misma proporción de la jornada de trabajo.

En todo caso, si has agotado tu prestación del SEPE y sigues sin tener empleo, existe una ayuda existencial que se concede en circunstancias especiales, como, por ejemplo: tener obligaciones familiares, ser inmigrante retornado, tener más de 45 años o ser expresidiario.

