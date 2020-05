Seguro que has visto cientos de veces a tu perro rascar su cama antes de tumbarse, y también te habrás preguntado las mismas veces por qué lo hace. Este comportamiento, por muy tonto y compulsivo que pueda parecer, tiene su explicación lógica. ¿Quieres saber por qué los perros rascan su cama?

Aunque la principal razón de esta actitud es debido a sus instintos primarios, que explicaremos a lo largo de este artículo, también puede ser una muestra de ansiedad u otros problemas.

Por qué los perros rascan la cama

Estas son las causas que pueden propiciar que los perros rasquen la cama antes de acostarse. Toma nota, te damos las claves para que entiendas mejor a tu amigo peludo.

1. Instinto de marcar su territorio

La costumbre instintiva por la que los perros rascan su cama proviene del lobo, su primo lejano. A los canes les gusta marcar su territorio con la orina, pero también les gusta hacerlo con las patas en su cama.

La razón es porque en las almohadillas de sus patas tienen unas glándulas que emiten un olor especial y único para cada animal. De este modo, cuando rascan la cama extienden su aroma para que los demás puedan reconocer de quién es ese lugar.

2. Daños en las uñas

Otra razón por la que los perros rascan su cama antes de acostarse puede ser porque tengan las uñas demasiado largas. Con este acto puede estar intentando limarlas para solucionar el problema o avisarnos de que algo le incomoda.

Si es su caso, basta con que mantengas sus uñas cuidadas, pues tú mismo puedes cortarlas en casa. Sin embargo, en caso de que no sepas cómo hacerlo, puedes llevarlo a un veterinario o un centro específico de cuidado de mascotas.

3. Demasiada energía

Es normal que los perros que no hacen suficiente ejercicio necesiten liberar la energía acumulada. Por eso en ocasiones rascan su cama, pero no lo hacen como un signo de ansiedad, si no más bien porque necesitan correr y desfogarse.

Ten cuidado con proporcionarle el ejercicio suficiente a tu perro o de lo contrario podría generar problemas físicos y psicológicos en tu mascota.

4. Regular la temperatura

Otra costumbre instintiva en los perros es rascar la tierra cuando están en el campo, tumbándose después en el agujero. ¿Por qué lo hacen? Suele ser una forma de mantenerse frescos en las zonas donde hace más calor y calientes en las zonas donde hace mucho frío.

Esta costumbre también es aplicable a su cama, pues la rascan antes de ir a dormir para conseguir regular su temperatura corporal.

5. Comodidad

Quizás esta sea la respuesta más obvia a por qué los perros rascan la cama antes de acostarse. Igual que las personas, ellos buscan ahuecar su camita para hacerla más confortable. Es como una forma de reorganizar el sitio donde duermen con la intención de estar lo más cómodos posible.

6. Antepasados

Antes nos hemos referido a los lobos, los antepasados de los perros, para hablar sobre el marcaje del territorio. Lo cierto es que ellos no dormían en ninguna cama o superficie lisa, por lo que con esta acción pretendían dos cosas: acomodar el suelo, eliminar algún posible bicho, marcar su territorio y regular la temperatura, todo lo que te hemos contado al mismo tiempo.

Es obvio que nuestros pequeños amigos peludos no necesitan marcar la casa donde ellos son los reyes, pero sus instintos salvajes siguen ahí y afloran en algunas situaciones cotidianas como esta antes de irse a dormir.

7. Dan vueltas para protegerse

La imagen más graciosa de un perro puede que sea la que nos ofrece cuando se pone a dar vueltas antes de tumbarse. Esto lo hacen cuando rascan la cama antes de irse a dormir y también tiene que ver con acomodarse para dormir bien.

Sus ancestros los lobos lo hacían para tumbarse, de manera que buscaban la posición perfecta para dormir de forma plácida guardando su calor corporal. Además, también lo hacían y lo hacen para resguardar sus zonas más débiles, es decir, donde se encuentran sus órganos, de posibles ataques.

Precauciones si tu perro rasca el suelo

Algunos perros rascan el suelo, la cama o lo que pillen y puede ser por la sencilla razón de que tienen las uñas muy largas. Lo mejor es cortarlas, como hemos explicado más arriba, porque de lo contrario no solo arañará su cama, sino también el suelo, las alfombras, las mantas…

Siempre es aconsejable que tenga su cama propia. No obstante, si después de tenerla sigue con ese comportamiento, lo mejor será que le des un par de mantas adicionales para que deje de hacerlo. Ten en cuenta que aunque tu perro tenga la cama más cómoda y la mejor comida del mercado, sus instintos seguirán latentes y es que los perros ya vivían en armonía con otros animales diferentes antes de ser domesticados.

Los perros también rascan el suelo o la cama antes de dormir por la necesidad de alejar a visitantes indeseados. Además, si vive en el jardín y no tiene cama, cavará o arañará la zona que ocupará para dormir. En ese caso, si aun teniendo cama continúa con esta costumbre, lo mejor es que le consigas una caseta.

Y recuerda que si quieres a tu mascota peluda y vives en una zona donde el clima es extremo, lo mejor será que duerma dentro de casa. Así puedes evitar que se ponga enfermo además de evitar que se sienta tan solo.