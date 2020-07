Escaparse a la costa continúa siendo el plan favorito de muchos españoles para sus vacaciones de verano y la gran mayoría elige destinos nacionales, sobretodo por la actual pandemia de coronavirus.

Ir a la playa sigue siendo una opción perfecta para pasar un día relajado, tirados bajo el sol (eso sí, embadurnados en la debida protección solar). Además a los niños les encanta hacer castillos de arena en la playa. Suelen ser castillos sencillos, elaborados con cubo, pala y rastrillo. Sin embargo, cualquiera puede hacer un castillo de arena mucho más elaborado con sus torres, puertas y ventanas. Una manera de convertirse en todo un profesional de los castillos de arena.

Para hacer un castillo de arena como un profesional hay que seguir una serie de pasos. No obstante, hay tres aspectos que deben cuidarse al máximo:

Contar con las herramientas adecuadas

Utilizar arena húmeda

Construir una base sólida que soporte la estructura del castillo

A partir de aquí, puedes dejarte llevar por la creatividad y hacer este verano en la playa el castillo de arena que desees. Siempre y cuando el tiempo lo permita y haga un día soleado y con muy poco viento.

Cómo hacer un castillo de arena

Para hacer un castillo de arena necesitarás las siguientes herramientas:

Un pequeño balde de plástico para dar forma a las torres

Sorbetes para soplar el exceso de arena

Espátula

Cuchillo

Balde de gran tamaño sin fondo

Cubos y palas

La arena del castillo

La arena de las playas españolas es perfecta para hacer castillos compactos. Sin embargo, es recomendable utilizar arena de la orilla o cerca del agua (arena húmeda). Si utilizas arena fina, tendrás que ir poco a poco humedeciéndola con un pulverizador para que pueda sostenerse como una estructura y aguante más tiempo.

No obstante, no es necesario mojar demasiado la arena, ya que de lo contrario será imposible hacer el castillo. La arena húmeda puede moldearse y tallarse más fácilmente. El agua actúa como una especie de pegamento entre los granos de arena. Si utilizas la cantidad de agua adecuada y mantienes la arena húmeda, podrás hacer un castillo de varios metros de altura. Pero si la arena está muy mojada, no soportará el peso y se derrumbará.

La base del castillo

Una base sólida es clave para la elaboración del castillo de arena en la playa. Para hacer la base, hay que colocar una capa de arena húmeda y comprimirla luego con las manos, los pies o una pala. Este paso lo tienes que ir repitiendo hasta obtener una buena base que soporte el peso de todo el castillo.

Para obtener una mejor densidad en la base, se recomienda construirla de forma gradual. Se añaden a la base unos 15 centímetros de arena y se le da forma con los puños. Luego se vierte la mitad de un balde de agua en la parte superior de la base y así es como se va repitiendo el proceso hasta tener la estructura fuerte.

La estructura del castillo

Una vez tengas la base, hay que pasar a construir la estructura del castillo. Lo mejor será empezar por las torres colocando el balde sin fondo en posición invertida en un extremo de la base. Se llena un cuarto del balde con arena, se vierte la mitad de agua y, por último, se coloca más arena hasta llenar el balde.

Este mismo procedimiento se lleva a cabo para hacer cada una de las torres que quieras construir. Para el techo de la torre, se llena un embudo con arena húmeda y se coloca al revés.

Con una espátula se hacen los detalles de las ventanas y las aberturas del castillo de arena. Es muy importante dejar un poco de arena suelta al lado de una de las torres para construir las escaleras.

Si se desea hacer una escalera más grande, se puede suavizar la superficie con la espátula o la punta de una pala para hacer una rampa. Los escalones deberían ser de poco más de un centímetro.

Entre las torres se puede formar una pared con arena lisa y con la punta de un cuchillo hacer cortes a lo largo de la parte superior de la pared de unos 6 milímetros cada uno para simular una murallas. Con una espátula se alisa la superficie y con la punta del cuchillo se puede dibujar la entrada al castillo.

Recomendaciones finales para hacer castillos de arena

Para hacer un castillo de arena como un profesional también puedes tener en cuenta estas recomendaciones finales:

Elige un día soleado y con poco viento para moldear bien la arena.

La arena de forma cúbica es ideal para hacer castillos más grandes ya que es más estable que la arena fina (para que el castillo salga bien se necesitará que la arena esté mojada).

es ideal para hacer castillos más grandes ya que es más estable que la arena fina (para que el castillo salga bien se necesitará que la arena esté mojada). Se puede cavar un agujero en el centro de la base del castillo, llenar de agua y apisonar. Luego vas añadiendo capas de arena y agua hasta tener un montículo firme y nivelado.

llenar de agua y apisonar. Luego vas añadiendo capas de arena y agua hasta tener un montículo firme y nivelado. No se recomienda hacer construcciones muy estrechas porque pueden derrumbarse si la arena no es muy compacta ( es mejor empezar por construcciones más anchas ).

). Conchas, flores u otros objetos pueden servir para adornar el castillo.

Siguiendo cada uno de estos pasos, consejos y recomendaciones vas a poder hacer un castillo de arena en la playa. Es muy importante que tengas las herramientas adecuadas, utilices arena húmeda y construyas una base sólida. De lo contrario, la estructura del castillo se irá derrumbando a medida que vayas haciendo muros, torres, escaleras, etc.

Los niños se lo pasarán en grande haciendo castillos de este tipo. Una manera muy divertida de pasar un día en la playa con la familia.

