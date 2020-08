Cómo evitar el pelo encrespado en la playa

La llegada del verano a España trae consigo agentes externos como el agua de mar, el cloro, la exposición solar o incluso el viento, pueden aumentar la sequedad de tu cabello. Además, contribuirán a la pérdida de brillo y al indeseable encrespamiento. Por fortuna, existen unos sencillos trucos para evitar el encrespamiento en la playa.

¿Quieres lucir un pelo bonito durante todo el verano? Presta atención a estas soluciones para poder disfrutar del agua y el sol sin poner en riesgo tu cabello. Con algunos productos caseros y peinados para disimular el pelo encrespado conseguirás lucir un cabello sano y brillante.

Consejos para evitar el encrespamiento en la playa

Mantener el cabello bien hidratado es básico para que esté saludable, sobre todo en verano. En esta época tiende a secarse más y a volverse más áspero, así que es necesario que recurras al uso de mascarillas y acondicionadores, como mínimo, una vez por semana.

Intenta lavarte el pelo después de darte un chapuzón en la playa. De este modo, eliminarás las sales de inmediato y podrás evitar el frizz. Para evitar el encrespamiento en la playa, sobre todo en los cabellos teñidos o rubios, debes utilizar productos para el pelo en la playa, como un spray capilar protector para que el brillo no desaparezca. Aplícalo sobre tu cabello antes de ir a la playa y después de cada baño.

Protector solar para el pelo - L'Oréal

No descuides tu cabello en la playa y evita llevarlo suelto para no dañarlo en exceso. Asimismo, podrás lucir un look diferente cada día con peinados para disimular el pelo encrespado durante una jornada playera.

Si vas a pasar muchas horas al sol, es importante que protejas tu cabeza con productos para el pelo en la playa, como sombreros o gorras, para no torturar demasiado tu cabello. Además de proteger tu melena, también estarás protegiendo tu cara, cabeza, cuello y hombros.

Por otro lado, si no quieres tener el pelo encrespado en la playa, la mejor opción es el alisado permanente. Este tratamiento elimina el encrespamiento reduciendo el volumen y dando a tu cabello más brillo e hidratación. Además, es una manera ideal de reparar el pelo dañado de forma natural, disfrutando de un pelo suave, brillante y sin encrespamiento todo el verano.

Trucos para el pelo encrespado

Para evitar el encrespamiento en la playa reduce los productos capilares con amoniaco o alcohol, sobre todo si vas a exponer tu pelo al sol, al agua salada o al cloro.





sobre todo si vas a exponer tu pelo al sol, al agua salada o al cloro. Cepilla tu pelo a menudo con un peine o cepillo de madera, ya que los metálicos fomentan el encrespamiento.





con un peine o cepillo de madera, ya que los metálicos fomentan el encrespamiento. Después de un día de playa, aclara tu pelo con abundante agua fría después de la ducha para sellar las cutículas y que tu pelo quede brillante.





Disminuye el uso de planchas y secadores, solo contribuirán a resecar y encrespar todavía más tu cabello. Si no puedes evitarlos, usa siempre protector de calor .





. Puedes utilizar artículos específicos para pelo seco durante los meses de verano.





Hidrata tu melena en profundidad y utiliza productos para el pelo en la playa.





Una buena alimentación también hará que el pelo crezca sano e hidratado. Incluye en tu dieta salmón, vegetales verdes, frutos secos y abundante agua para nutrir tu cabello en profundidad.

Peinados para disimular el pelo encrespado

El pelo encrespado hay que cuidarlo con determinados productos para devolverle la suavidad y el brillo de nuevo. Sin embargo, mientras tanto puedes optar por una serie de peinados para disimular el pelo encrespado.

1. Las trenzas

Son perfectas para gozar de un peinado moderno y cómodo. Además, también sirven para disimular el cabello encrespado y difícil de domar. Incluso tienes varias opciones: puedes dejar las trenzas perfectas o con un efecto desenfadado.

Puedes hacer también una coleta enroscada para obtener un efecto muy similar. Otra opción sería hacerte una gran trenza y darle un toque natural pellizcándola con los dedos. Te aconsejamos dejar unos mechones sueltos y puedes hacerlo a modo de flequillo, o para hacer trenzas más pequeñas que decoren la grande.

Podrás utilizarlas tanto por el día como por la noche, incluso puedes usar las trenzas laterales, otro de los grandes peinados para disimular el pelo encrespado. Combínalas con una trenza de raíz o deja el efecto despeinado con mechones a lo largo de todo el peinado.

2. Las coletas

Tanto las más altas como las bajas cuentan con ese aire desenfadado y jovial que nos encanta. Además, es un peinado de moda con el que conseguirás disimular el encrespamiento.

En este caso, crearemos un estilo alocado en la parte superior con una especie de tupé o cardado. Para ello, además de ayudarte con un peine puedes hacerlo con los dedos para darle una forma única. No olvides antes de recoger la coleta que algunos mechones deben quedar sueltos y de manera asimétrica.

3. Recogidos altos y bajos en moños

Los moños con cierto estilo desenfadado son perfectos cuando no queremos llevar elaborados recogidos, pero sí ir a la moda. Tanto los altos como los bajos dejarán que nuestro cabello luzca de una forma más natural.

Para elaborar este peinado solo tienes que recoger el cabello hacia atrás en una coleta. Cuando la tengas, enróscala sobre sí misma y haz esa especie de moño que debes sujetar con horquillas.

4. Ondas marcadas

Las ondas marcadas es otro de los peinados para disimular el pelo encrespado. Podemos hacerlas con un rizador o colocando unos rulos la noche anterior con el cabello todavía un poco húmedo. Lo peor es que tendrás que dormir con ellos para conseguir tener a la mañana siguiente la cabeza llena de ondas naturales y bien marcadas.

Por último, siempre puedes recurrir a productos para el pelo en la playa, como diademas o pañuelos. Esperamos haberte ayudado con nuestros trucos para evitar el encrespamiento en la playa.

También te puede interesar...