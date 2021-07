Son muchos los que, con la llegada del verano, quieren conseguir un bronceado espectacular, incluso son capaces de poner en riesgo su piel. Es normal buscar productos que aceleren el bronceado, por ello se apuesta cada vez más por los productos naturales como el aceite de coco para broncearse.

Este ingrediente natural se usa mucho para lograr un moreno uniforme y, además, son muchos los beneficios del aceite de coco para broncearse. Presta atención a este artículo, te explicamos cómo broncearse con aceite de coco paso a paso y sus múltiples propiedades para la piel. ¡Allá vamos!

Cómo broncearse con aceite de coco

Para saber cómo broncearse con aceite de coco solo tienes que prestar atención a las siguientes indicaciones:

En primer lugar, tendremos que comprar aceite de coco para broncearse. Te recomendamos que elijas uno orgánico, ya que será más natural, o puedes optar por utilizar un producto bronceador que contenga este aceite. También puedes elaborarlo tú mismo, más abajo te explicamos cómo.







Antes de broncearse con aceite de coco tendrás que asegurarte de tener la piel bien limpia para obtener óptimos resultados.







A continuación, aplica el producto por todo tu cuerpo o por las zonas que más expuestas estarán al sol.







Vuelve a ponerte aceite cada dos horas para asegurar una máxima protección y una acción continua.







Al concluir el día retira los restos con agua tibia y tu gel de ducha habitual.

No olvides ponerte el aceite de coco para broncearse una media hora antes de exponerte al sol. Además, es fundamental que no lo hagas de forma directa pues la acción del aceite sería muy potente y podría ocasionar problemas en la piel, como quemaduras, ante una exposición prolongada o hacerlo en horas desaconsejadas.

Beneficios del aceite de coco para broncearse

Los beneficios del aceite de coco para broncearse son tantos que se utiliza además en muchos trucos de belleza, remedios caseros y tratamientos de salud. Sin embargo, mucha gente tiene dudas sobre si el aceite de coco para broncearse en realidad es efectivo.

Para solventar esta cuestión, te ofrecemos todas las propiedades y beneficios del aceite de coco para broncearse y para la piel en general:

El aceite de coco es natural y gracias a su contenido en diversos ácidos grasos esenciales como el ácido láurico, el ácido linoléico, el ácido caprílico y el ácido cáprico, entre otros, es ideal para mantener la piel en buen estado y bien nutrida. Además, contiene vitaminas E y K .









. Este aceite no solo humecta la piel en profundidad, también logra conservar la hidratación de las células. Como consecuencia, la piel estará más suave y sana y no se resecará con tanta facilidad.









y no se resecará con tanta facilidad. Broncearse con aceite de coco es ideal para proteger la dermis, ya que la mantiene bien hidratada y nutrida creando una capa protectora sobre la piel que ayuda a protegerla del sol. Por eso, este aceite también es muy usado para combatir las arrugas.









Como humecta todas las capas de la dermis en profundidad y las nutre, tiene un efecto calmante que alivia y desinflama la piel . Así, le otorgará un tacto más suave y un aspecto más saludable y brillante.









. Así, le otorgará un tacto más suave y un aspecto más saludable y brillante. La piel es una zona muy propensa a sufrir infecciones, ya sean por hongos o bacterias. El aceite de coco es perfecto para protegerla gracias a sus ácidos grasos y vitaminas. Además, si ya tienes alguna infección cutánea, también ayuda a combatirla si lo aplicas a diario.









Por último, otro de los beneficios del aceite de coco para broncearse es que ayuda a la piel a absorber la vitamina D, algo fundamental para el cuidado de la dermis. De este modo, no solo es bueno para proteger la piel de los rayos UVA, sino que también protege nuestro cabello del sol.

El aceite de coco para broncearse es ideal, ya que protege la dermis, la nutre, la hidrata y permite un bronceado uniforme de forma natural y saludable. Y ahora que ya sabes que sí sirve para broncearse, presta atención a cómo elaborarlo paso a paso.

Cómo elaborar aceite de coco para broncearse

Para lograr un bonito color moreno en la piel con aceite de coco, es recomendable usar otros ingredientes naturales para potenciar sus beneficios y mejorar los resultados. Nuestro consejo es que uses ingredientes como la zanahoria, pues aporta gran cantidad de betacarotenos que son imprescindibles para broncear la piel.

Además, el aceite de coco conseguirá que los nutrientes de la zanahoria se absorban mucho más fácil y rápido por la dermis, de manera que la melanina se activará más deprisa. Sigue estas instrucciones para obtener una loción bronceadora natural y lucir una piel hermosa y morena:

Ingredientes

4 cucharadas de aceite de coco

3 zanahorias

Elaboración

Para empezar, calienta un poco el aceite de coco para que no esté tan endurecido. Por otro lado, licua las zanahorias para conseguir su jugo. A continuación, mezcla los dos ingredientes en un recipiente de cristal con pulverizador que después usarás para guardar el bronceador. Mezcla bien hasta lograr una mezcla uniforme. Úsala como te hemos indicado arriba, con la piel bien limpia. Guarda esta loción en el frigorífico cuando no la uses.

Como has visto, broncearse con aceite de coco es muy recomendable si lo haces bien. Además, desde la primera aplicación notarás cómo tu piel se pone más morena. No obstante, como ya hemos comentado, no debes abusar de ponerte bajo el sol directo o podrían aparecer problemas en la piel.

