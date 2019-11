Cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados y superan los límites establecidos estamos ante una hiperglucemia y esta alteración puede suponer problemas más graves. Su origen podría deberse a problemas alimenticios, una irregularidad metabólica o en una enfermedad como la diabetes. Los niveles normales de glucemia (concentración de glucosa en sangre) se encuentran entre 70 y 100 mg/dL (miligramos por decilitro), y debemos estar en ayunas para que la medición sea más fiable. La hiperglucemia es el principal síntoma de la diabetes en España y afecta a casi el 12% de la población.

Ya vimos en cómo bajar el colesterol, las mejores dietas para bajarlo y huir de los alimentos procesados, bollerías, horneados o fritos. Ahora te mostramos cómo bajar el azúcar en sangre alto con remedios caseros pues, en la mayoría de los casos, la hiperglucemia se debe a cuestiones de hábitos de vida (obesidad, falta de ejercicio, consumo excesivo de grasas saturadas...).

Infusiones para bajar el azúcar en sangre

Casi para cualquier afección puedes utilizar una planta para tratar y disminuir sus síntomas, y la hiperglucemia no iba a ser menos. Puedes preparar varios tipos de infusiones para bajar el azúcar, algunas de las cuales te contamos a continuación:

Ginseng : su acción hipoglucemiante (reductor de la glucosa) se debe a su contenido de panaxanos, los cuales incrementan la secreción de insulina en el cuerpo mejorando la respuesta de las células. Su origen es asiático pero, debido a su demanda, actualmente se cultiva en otros lugares. En casos de diabetes tipo 2, puedes consumir 1 gramo de ginseng 40 minutos antes de las comidas durante dos meses o tomar diariamente una taza de infusión de raíz de ginseng durante tres meses. No lo tomes más tiempo del indicado, y no suspendas tu tratamiento si lo tomas.

Antes de tomar cualquiera de estas infusiones debes consultar con un profesional, quizás no sean compatibles con tu medicación. Y no las tomes como sustitutivos a tu tratamiento, sino como una ayuda complementaria. Recuerda que por sus múltiples cualidades y beneficios, las infusiones de plantas no son inocuas.

Alimentos para bajar el azúcar

Si las infusiones para bajar el azúcar en sangre te han parecido interesantes, ¿qué pensarías si te dijera que puedes hacer lo mismo cuidando un poco tu alimentación? Hay determinados alimentos para bajar el azúcar muy recomendable, los cuales te revelamos en este artículo para cuidar de tu cuerpo de manera óptima y prevenir la glucemia:

Canela : media cucharadita al día aumenta la sensibilidad de las células frente a la acción de la insulina regulando la glucemia . Además, también ayuda a regular el colesterol.

: media cucharadita al día aumenta la sensibilidad de las células frente a la acción de la insulina . Además, también ayuda a regular el colesterol. Aguacate : es uno de los alimentos para bajar el azúcar más eficaces gracias a sus ácidos grasos que, entre otras cosas, estabilizan los niveles de insulina .

: es uno de los alimentos para bajar el azúcar más eficaces gracias a sus ácidos grasos que, entre otras cosas, . Ajo : es un antibiótico natural, reduce tanto el colesterol como el azúcar en sangre y aumenta la cantidad de insulina para personas con diabetes.

: es un antibiótico natural, reduce tanto el colesterol como el azúcar en sangre y para personas con diabetes. Manzana : ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre gracias a la quercetina, sustancia encargada de controlar la diabetes y otras enfermedades cardiovasculares.

: ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre gracias a la quercetina, sustancia encargada de y otras enfermedades cardiovasculares. Cebolla : al igual que la manzana, contiene altos niveles del flavonoide llamado quercetina.

: al igual que la manzana, contiene altos niveles del flavonoide llamado quercetina. Cerezas : contienen antocianinas, sustancia que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, de hecho los reduce en un 50% .

: contienen antocianinas, sustancia que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, de hecho . La chía, los frijoles, el pescado azul, el vinagre, los huevos, las nueces y los espárragos también son potentes alimentos para bajar el azúcar o nivel de glucosa en sangre.

Por último, ¡recuerda! La mejor manera de combatir la hiperglucemia es prevenirla y el control de la glucemia debe estar siempre supervisado por un especialista. Pero puedes empezar a cuidar tu alimentación y tus hábitos de vida hasta hacerlos más saludables.