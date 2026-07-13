Hay eventos deportivos que agitan la vida de una ciudad y otros que dejan grabada su fecha a sangre y fuego en la pilastra de su historia porque traen una revolución que va más allá de su esencia. En Madrid no hemos tenido unos Juegos Olímpicos, pero sí varias Champions, celebraciones de mundiales de fútbol o baloncesto y ahora la primera carrera de Fórmula 1 con un circuito urbano que lleva a la capital de cabeza (en el buen sentido).

El Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, no sólo será clave para cualquier piloto que quiera hacerse con el mundial sino, también, una sacudida emocional para una ciudad cada vez más experta en crear lugares míticos que permanecerán en la memoria de todos.

En este caso serán La Monumental, un viraje peraltado del que hablará todo el mundo, y La Azotea, la zona VIP ubicada justo encima de la curva, los que se convertirán en los mitos del circuito.

Y no solo por la emoción endemoniada de esta 'chicane' sino también porque será el mejor lugar para comerse Madrid, disfrutarlo y bailarlo hasta altas horas de la madrugada.

Los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc prueban este jueves sus Ferrari sobre el inédito asfalto del trazado de 'Madring'. Efe

Hasta ahora se sabía que La Azotea iba a ser una estructura de MadRing de cuatro plantas con restaurantes, terraza panorámica, zonas lounge, vistas privilegiadas y un after party el sábado por la tarde donde seguir con la fiesta hasta que caiga la noche.

Sin embargo, ahora EL ESPAÑOL adelanta en exclusiva a qué va a saber y oler esta azotea que sigue afincada, como Club 91, en el universo Michelin aunque con unos toques rebeldes y mestizos muy sabrosos.

A esta parte del cielo de MadRing se subirá Mario Sandoval, el chef madrileño de Coque (dos estrellas Michelin), que cuenta con una de las cocinas más intencionadamente castizas. Otra estrella que brillará en La Azotea será la de Cebo, de Javier Sanz y Juan Sahuquillo, famosos, entre otras muchas cosas, por el buen producto de su cocina y su increíble croqueta de jamón, una de las mejores del mundo.

El punto rebelde y revolucionario vendrá de la mano de Javier Bonet y su Sala de Despiece y del cocinero Hugo Muñoz, de Ugo Chan, famoso por su fusión japocastiza que lo ha encumbrado entre los mejores restaurantes de la capital y le ha dado otra estrella Michelin a Madrid y a La Azotea.

El salseo lo trae la barra de Benito Gómez, el chef con dos estrellas Michelin en su restaurante Bardal en Ronda (Málaga) y una cocina que alardea de su arraigado amor a la despensa andaluza y a sus aliños.

Pero cualquier persona que quiera comerse Madrid sabe que aquí también se apuesta por la élite de cocinas del mundo. Por eso, la empresa encargada de toda la experiencia VIP, Match Hospitality, ha querido hacer un guiño a dos de las gastronomías más asentadas en la capital (y origen de muchos aficionados de Fórmula 1): la mexicana con Roberto Ruiz y Barracuda MX y la italiana con Gianni Pinto y Noi.

Aquí, nunca mejor dicho, la experiencia no será completa hasta los postres para los que han elegido a dos auténticos magos de la pastelería y los helados: Jordi Roca y su Rocambolesc y Oriol Balaguer, considerado uno de los mejores chocolateros del mundo. Con esta decisión, La Azotea se posiciona no sólo como el lugar más dulce del circuito sino también como el más creativo y diverso.

Así quedará el circuito de MadRing con La Azotea justo encima de la gran curva. MADRING

En el diseño de la experiencia VIP, siempre se dijo que la idea era convertir a este punto en el lugar más divertido del circuito pero también en el mejor escaparate de Madrid como destino gastronómico. Y tras desvelarse la lista de embajadores que subirán a este ático, no sólo la cosa promete sino que se amplía con cocinas muy renombradas del resto de España y del mundo entero.

Cada jornada del premio, los afortunados que apuesten por vivir los entrenamientos y la carrera desde La Azotea podrán probar preparaciones diferentes, distribuidas en una especie de estaciones o boxes con paradas obligatorias y un ambiente muy cercano a la famosa vida nocturna madrileña, haya sol o estrellas.

Las entradas para las distintas experiencias MadRing Official Hospitality continúan disponibles a través de la web hospitality.madring.com