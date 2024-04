Adiós a las cajetillas de tabaco tradicionales: por qué Sanidad quiere que sean todas iguales

El atractivo del tabaco también entra por los ojos. Por eso, una de las medidas adoptadas en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo aprobado el pasado viernes incluye, entre sus medidas estrellas, el empaquetado genérico: eliminar de las cajetillas cualquier elemento que pueda incitar a su consumo. Logotipos, colores o tipografías bonitas quedarán fuera.

El Ministerio de Sanidad ha sacado este lunes a consulta pública el proyecto de Real Decreto que regulará aspectos como la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y derivados.

Hasta el próximo 23 de abril, cualquier individuo o asociación puede aportar lo que crea necesario para la elaboración de la normativa escribiendo un correo electrónico a la dirección consultapublicatabaquismo@sanidad.gob.es.

La futura norma también busca actualizar la catalogación de nuevos productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos o las bolsas de nicotina, y prohibir los aditivos y componentes que confieren aromas que los hagan más atractivos.

Sin embargo, la medida que más atención ha generado ha sido la del etiquetado genérico. La forma y contenido de una cajetilla no varía, pero sí su aspecto: un fondo de color apagado (generalmente, gris), nombres de las marcas con la misma tipografía y, esto no cambia, la advertencia de que fumar perjudica seriamente la salud y una imagen desagradable que desincentive el consumo de tabaco.

Una veintena de países ya han implantado esta medida. El pionero fue Australia, donde las cajetillas son uniformes desde el 1 de diciembre de 2012. No sin dificultades: los fabricantes de tabaco denunciaron al gobierno, pero este se impuso.

Tuvieron que pasar cinco años hasta que se extendiera a otros países: Francia y Reino Unido lo introdujeron en 2017. A partir de ahí, el goteo ha sido constante: Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Finlandia son algunos de los estados en unirse a la iniciativa.

"Hasta el momento, ningún país se ha echado para atrás", afirma Josep Maria Suelves, vocal del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, asociación conformada por organizaciones sanitarias que luchan contra esta lacra.

El empaquetado genérico consigue varios efectos. "En primer lugar, los adolescentes, que son quienes se inician en el consumo de tabaco, empiezan a fumar menos. El menor atractivo contribuye a que no se inicien en el uso. También tiene un efectos disuasorio sobre todo en los que no son fumadores habituales".

Sin contraindicaciones ni coste social

Suelves señala que una medida de este tipo "no requiere desarrollos legislativos muy complicados, con un real decreto sería suficiente", y una vez implantada la cajetilla neutra, se lograría reducir la cifra de fumadores en 285.000 personas.

El empaquetado genérico, previsiblemente, se extendería a otros productos relacionados como el tabaco de liar. Es lo que tiene que dilucidar la futura norma, señala Suelves, que es jefe del Servicio de Prevención y Control del Tabaquismo y de las Lesiones en la Agencia de Salud Pública de Cataluña.

El experto destaca la importancia de esta medida señalando que, junto con la subida de los precios, son las más eficaces. "Se conocen bien sus efectos, no tienen contraindicaciones, no necesitan recursos y no tienen un coste para la sociedad".

El Plan Integral para la Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 quiere impulsar la lucha contra el tabaco que tuvo un gran avance tras las leyes de 2005 y 2010, que aumentaron el número de espacios sin humo en nuestro país.

El 69,65 de los españoles entre 15 y 64 años ha fumado alguna vez en la vida. En el caso de los adolescentes entre 14 y 18 años, son un 33,4%, mientras que el 21% de ellos ha consumido tabaco en el último mes.

Estos últimos datos, tomados del informe Estudes de consumo de drogas en las enseñanzas secundarias en España de 2023, son los más bajos de toda la serie histórica.

Además, el 41,5% de los estudiantes que ha fumado en el último año ha intentado dejar de fumar, por el 39,3% de los que han fumado en los últimos 30 días y el 37,8% de los que lo hacen a diario.

"Esta es una medida con especial impacto en la población joven", apunta Esther Pastor, la secretaria del Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), "ya que los jóvenes son más influenciables por las imágenes de las cajetillas".

La doctora profundiza en ello. "La publicidad afecta al hábito tabáquico, ya que la industria establece mensajes transmitiendo la sensación de independencia, sofisticación, glamour, aceptabilidad social, atractivo sexual, cuerpos atléticos, delgadez, rebeldía, audacia o popularidad".

Eficacia de la medida

¿Cuáles han sido los efectos de la introducción del empaquetado genérico en los países que ya lo han hecho? En la mayoría lleva implantado desde hace poco tiempo, si bien algunos estudios comienzan a ofrecer ciertos resultados de eficacia que, sin ser espectaculares, confirman la apuesta de los gobiernos por una medida sencilla y barata de introducir.

Un informe australiano de evaluación del empaquetado genérico concluyó que, a los 34 meses de la implantación de la cajetilla neutra, la prevalencia de tabaquismo disminuyó 0,55 puntos porcentuales más que de no haberlo hecho, con un probable efecto mayor —pero no demostrado— según avance el tiempo.

Una revisión de estudios sobre el tema publicada en 2018 en la revista del Real Colegio de Cirujanos de Australasia (región que comprende, además de Australia, Nueva Zelanda y la Melanesia) concluía que, a pesar de que la evidencia a favor del empaquetado genérico no es fuerte, sí que indica que es "una política eficaz para la cesación tabáquica".

Además, otra revisión publicada en 2017 afirmaba que la medida no incrementaba la venta ilegal de tabaco, uno de los motivos que aducen los fabricantes de tabaco para oponerse a ella.

Un análisis de la implantación en Francia apuntaba, por otro lado, que la norma impactó en la percepción de vergüenza por parte de los fumadores cuando sacaban su paquete de cigarrillos, lo que influía en la motivación para dejar de fumar y contribuía a desnormalizar su consumo. Otros estudios afirman que para los adolescentes tiene peor sabor un cigarro procedente de una cajetilla neutra.

Otros trabajos, en cambio, arrojan unas conclusiones más polémicas. Una evaluación de la medida australiana a los cinco años de su implantación, publicada en 2020 en Nature Human Behaviour, comparaba la evolución del consumo en este país frente a Nueva Zelanda, donde no había empaquetado neutro.

Los autores señalaban que los dos países habían vivido una tendencia decreciente en el consumo de tabaco desde principios del siglo XXI y "la introducción del empaquetado genérico no parece haber afectado significativamente la prevalencia del consumo de tabaco en Australia en comparación con Nueva Zelanda".

Además, afirmaba que los fumadores cambiaron de marcas más a caras a otras más baratas por lo que, aunque gastaban menos en tabaco, consumían más cigarrillos.

Este es uno de los estudios que esgrime la industria para oponerse a la norma. También señalan que, tres años después de su implantación, en Francia la prevalencia del tabaquismoi subió 1,5 puntos porcentuales.

Además, desde Andema, Asociación para la Defensa de la Marca puntualizan que "la indiferenciación del producto hace que sea más sencillo de copiar, lo que facilita la falsificación y amplía la posibilidad del comercio ilegal".

La neumóloga Esther Pastor apunta que, pese a la normativa, hay otras modificaciones en el empaquetado que pueden influir en el hábito tabáquico. "El tamaño de los paquetes, el número de cigarrillos por cajetilla o el tipo de filtro, entre otros".

Este tipo de cambios "los aprovecha la industria para diferenciar sus productos respecto a los de otras marcas en países en los que se ha implementado el empaquetadoneutro o genérico".

Por eso, cada país "tiene que ir adaptando sus leyes de empaquetado genérico para eliminar estas lagunas jurídicas que aprovecha la industria para seguir pomocionando sus productos".

Con todo, la doctora recuerda que las medidas antitabaco son eficaces "cuando son implantadas de forma integral". Políticas fiscales, regulación del consumo en espacios públicos, campañas de comunicación y programas de cesación tabáquica suman para prevenir y reducir el consumo de tabaco. Eso sí: "De todas ellas, la más efectiva es el aumento del precio del tabaco".