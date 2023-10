Doctor Torres, experto en dolor: "Lo peor del tabaco no es la nicotina sino la combustión del cigarrillo"

Vivir sin dolor no es un privilegio para el paciente sino un derecho. Con esta contundencia se expresa Luis Miguel Torres, jefe de Anestesiología y Tratamiento del Dolor del Hospital Puerta del Mar en Cádiz y presidente de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR). El especialista sitúa al dolor crónico como "uno de los principales problemas" de las sociedades avanzadas, ya que está ligado a la longevidad cada vez mayor. Y celebra que por fin se aborde como un problema de salud integral, superada la mentalidad de "aguantar y tirar adelante".

Torres participa en el VII Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis, organizado por la Fundación Internacional de Osteartritis (OAFI), que se celebra en Barcelona. Siete millones de personas en España padecen esta enfermedad que desgasta los tendones articulares, provocando dolor e incapacidad, e impactando severamente la calidad de vida. Su ponencia trata del consumo de tabaco y su vínculo con la patología articular: el enfoque para atajar las causas del dolor debe ser multidisciplinar, afirma, y comienza por adoptar hábitos de vida saludables.

¿Qué relación se puede establecer entre el tabaquismo y la artrosis?

Aunque no es un tema del todo bien definido, los trabajos apuntan a que los pacientes fumadores pueden tener una mayor incidencia de artrosis, al igual que de otras enfermedades. El problema es que las afirmaciones son arriesgadas: puede ser un efecto indirecto del tabaquismo, que provoca problemas respiratorios, llevan a caminar menos y hacer poco ejercicio, y esto aumenta la artrosis. En cualquier caso, sí parece haber una relación entre fumar y el hecho de sufrir esta enfermedad.

¿Es posible la relación inversa? ¿Que un paciente de artrosis desarrolle tabaquismo para aliviar el dolor y el estrés?

Sí. Algunos estudios pequeños demuestran que la nicotina actúa como un analgésico. Aquí también hay controversia, porque los pacientes que tienen enfermedades con dolor suelen tener una ansiedad importante, y fumar ejerce un efecto sedante ansiolítico. Pero te das cuenta de que han sido fumadores desde niños, y es la idea de dejar el tabaco lo que les provoca una gran estrés.

¿Es peor el remedio del tabaco que la enfermedad en la artrosis, al favorecer la inflamación del organismo?

Sí, la artrosis es esencialmente una enfermedad degenerativa de los cartílagos que rodean nuestras articulaciones, lo que provoca dolor. El principal factor es la edad, que no se puede remediar. El segundo es la obesidad: que las articulaciones soporten un peso superior al normal. El tercero es la falta de actividad física. Y como sabemos, todo eso va unido al tabaco. La conjunción de todos esos elementos potencia la artrosis, y los médicos recomendamos corregir estos hábitos cuanto antes. Lo primero es dejar de fumar, y si el paciente sufre ansiedad o gana mucho peso, se le ofrece tomar nicotina -no otras sustancias como mentol, que pueden ser peligrosas- en la menor dosis posible y con dispositivos que no quemen tabaco como el cigarrillo.

Lo ideal, sin embargo, es llegar al consumo cero.

Ese es el mensaje que hay que hay que transmitir, pero hay que reconocer que es un poco contradictorio. El Ministerio de Sanidad recomienda que no se haga uso de estos mecanismos, pero la realidad es que llevamos 20 o 30 años haciendo todo tipo de campañas y las tasas de tabaquismo son las mismas. Hay que buscar otro camino, y quizás sea este: "Usted no fume, pero si va a hacerlo, hágalo de manera a tomar solo nicotina y en la menor dosis". Otros países lo están aplicando: en Suecia, el consumo de tabaco convencional está en menos de 5%.

¿Cuál es el enfoque también para el paciente que no ha fumado nunca y sin embargo sufre artrosis?

Perder peso ya es fundamental: iniciar ejercicio físico con bajo impacto en las zonas artrósicas. Si correr va bien, podemos optar por la natación, la elíptica o el entrenamiento isométrico. Los avances regenerativos son muy prometedores. Todavía no hemos llegado a un tratamiento masivo con células madre, pero yo calculo que en cinco o diez años podremos reemplazar los cartílagos. Con lo cual, la artrosis desaparecerá de 10 a 15 años. No estamos aún en ese nivel, pero ya usamos plasma rico en plaquetas, sacando los factores regenerantes de la propia sangre del paciente. Las mejorías son muy notables. Y finalmente, la toma de analgésicos, que será posible en las dosis necesarias para no provocar otro tipo de daño.

La incidencia de la artrosis también es una consecuencia de vivir en una sociedad longeva, como las enfermedades crónicas o el alzhéimer.

Totalmente. Uno de los principales problemas de los países europeos avanzados es la cronificación de la enfermedad. Las mujeres por ejemplo ya viven más de 90 años, y si no hemos hecho actividades preventivas, nos encontraremos grandes déficits articulares, musculares y de todo tipo. Nuestro sistema sanitario es muy capaz de mantener a la gente viva, pero hay que poner el énfasis en la calidad de vida. Yo prefiero morirme a los 82 años habiendo pasado solo dos años malos que vivir hasta los 90 tras diez años en un infierno de cronificación. Y lo ideal no es empezar con los buenos hábitos a los 70, sino a los 30.

Dejar de fumar aunque sea con un dispositivo de transición, por lo tanto, es una medida preventiva de toda clase de enfermedades.

Claro. La nicotina plantea sus problemas, pero no es lo peor del tabaco. Lo peor es la combustión y las sustancias que conlleva, sobre todo el alquitrán. El mensaje es claro: si no ha fumado nunca, no fume; si fuma, intente dejarlo; si no puede o no quiere, hágalo del modo que menos daño le haga. Y aquí entra el cigarrillo electrónico que permite dosificar, lo que no ocurre con el cigarrillo normal. Si estás tomando 10 mg de nicotina, puedes intentar tomar ocho. Mucha gente usa este sistema para ir poco a poco deshabituándose hasta dejarlo definitivamente.

¿Qué avances recientes en el tratamiento del dolor destacaría usted?

Ha habido un gran avance en los conceptos de medicina regenerativa y de tecnología de dispositivos, como la bomba de infusión continua, la radiofrecuencia... hemos dado un salto tremendo en estos últimos cinco o diez años, aunque en la farmacología estamos, digamos, un poco estancados. El principal cambio, sin embargo, ha sido conceptual: hasta hace 15 años se consideraba el dolor como un síntoma, y ahora se aborda el dolor crónico como una enfermedad, igual que la diabetes o la hipertensión.

Usted lo plantea de esta manera: "El paciente tiene derecho a no sentir dolor"

Claro. Muchas veces se confunde el dolor agudo, que es inevitable si te caes y te rompes algo, con el dolor crónico, cuando llevas ya tres meses y tu vida se convierte en un infierno. Hay enfermedades crónicas que permiten hacer una vida normal: ir a cualquier sitio, tener relaciones sexuales, divertirse... pero el paciente con dolor crónico intenso sufre desde que se levanta hasta que se acuesta. Es una tortura, también para la familia que ya no sabe qué hacer. Creemos que es un derecho muy olvidado, y que hay que lanzar una advertencia: el porcentaje de pacientes con dolor crónico en España dolor es de más del 20%. Dos de cada 10 personas sufren una calidad de vida pésima y catastrófica en lo social y laboral.

El caso es todavía más angustioso cuando el paciente no tiene un diagnóstico que explique la causa del dolor

Sí, imagínate el caso del millón de pacientes con fibromialgia. Incluso su propia familia les dice que se lo está inventando. Es un doble infierno: el dolor que sufres y el hecho de que nadie te crea, que el médico te digna que debes resignarte. Con ninguna otra enfermedad se dice "aguántate y tira para adelante".

¿Qué hay de la artritis? ¿También se verá beneficiada por la medicina regenerativa como la artrosis?

Seguramente sí, aunque la artritis es mucho más destructiva que la artrosis porque acaba con gran parte del hueso, no solo con el cartílago. Reconstruir los huesos nos llevará quizás un poco más de tiempo, pero también lo vamos a conseguir. Mientras, tenemos las soluciones quirúrgicas de prótesis, con nuevos materiales más duraderos y resistentes, que se implantan mejor: caderas, rodillas, hombros, vértebras...

¿Cuál es finalmente su posición sobre los opioides? Hay mucho miedo a que los estragos del fentanilo en EEUU se reproduzcan aquí.

Yo he hecho varios comentarios en redes, sobre todo para los pacientes que están tomando opioides y piensan angustiados que se están volviendo drogadictos. Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad: en España es imposible que pase lo mismo que en Estados Unidos. Aquí la prescripción está totalmente controlada. Se puede dar otra cosa: que llegue el fentanilo de forma ilegal, como la cocaína o la heroína. Es un fármaco muy barato y fácil de producir. Pero yo creo que los opioides se usan muy bien a nivel médico en España, solo se prescriben cuando es necesario y en aquellos casos en los que esté indicado. Aquí es más preocupante, por ejemplo, el abuso de ansiolíticos y de tranquilizantes.

