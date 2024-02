Ordenan la retirada en España de esta famosa crema hidratante y piden dejar de usarla

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ordena el cese de comercialización y la retirada del mercado de varios lotes de la crema hidratante Nuky Soft. La orden se ha dictado tras detectarse que la crema contiene butylphenyl methylpropional, una sustancia cuyo uso está prohibido en la Unión Europea como parte de la composición de productos cosméticos e higiénicos. La presencia de estos componentes prohibidos es un motivo relativamente frecuente de retirada de artículos de belleza y cuidado personal.

La sustancia butylphenyl methylpropional o 'lilial' está incluida en el Anexo II del Reglamento (CE) 1223/2009 en el que se recogen las sustancias prohibidas en productos cosméticos. La empresa comercializadora de los lotes afectados es Arom SA. Según el comunicado, se encuentran afectados los lotes 211125, 211001, 210726 de esta crema. Este aviso ha sido notificado por el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de Cataluña.

Este producto químico es una fragancia sintética que se ha estado utilizando en cosméticos y productos para el cuidado personal como champús, cremas, productos para el baño, productos para la piel y el cabello, cremas hidratantes y perfumes. También se ha utilizado en productos no cosméticos, como líquidos de limpieza para el hogar y detergentes.

En mayo de 2019, el Comité Científico para la Seguridad de los Consumidores (SCCS) publicó una opinión en la que concluye que el butylphenyl methylpropional no puede considerarse seguro para su uso en cosméticos. Si las concentraciones individuales no presentaban riesgo, no se podía descartar que los consumidores usasen múltiples productos que contuviesen lilial. Esta exposición adicional podría presentar riesgos de sensibilización de la piel (alergias) y más adelante toxicidad reproductiva.

Como resultado, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) clasificó la molécula como material CMR (carcinogénico, mutagénico o reprotóxico) debido a la toxicidad reproductiva potencial del uso agregado. Desde el 1 de marzo de 2022 el butylphenyl methylpropional ya no se puede utilizar en productos cosméticos comercializados en la Unión Europea (UE).

Este ingrediente está actualmente incluido en la lista de las sustancias prohibidas (Anexo II, entrada 1666) del Reglamento Europeo sobre los Productos Cosméticos. Esto se aplica a todos los productos, tanto los nuevos como los productos ya comercializados.

Se recomienda a los consumidores que puedan tener estas cremas en sus hogares que dejen de utilizarlos de forma inmediata. A los distribuidores y establecimientos de venta se pide que inmovilicen y cesen la comercialización de los mismos.

"Para resolver cualquier cuestión relacionada con esta alerta sanitaria, pueden enviar un correo electrónico a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicando en el asunto del correo la referencia, la marca y el nombre comercial del producto afectado", añade el comunicado.

"Si dispone de alguna unidad de los lotes afectados, no lo utilice y diríjase a la persona responsable para su devolución", insta el organismo a los consumidores. "Si tiene conocimiento de algún efecto no deseado relacionado con el producto, notifíquelo al Sistema Español de Cosmetovigilancia utilizando NotificaCS".

