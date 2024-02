En España, solo el 16% de los profesionales del área de las STEM son mujeres. Tanto la ciencia, como el deporte, son campos donde históricamente la presencia femenina ha sido significativamente menor, aunque en las últimas décadas en ambos se muestran tendencias positivas en cuanto al número de mujeres que desarrollan carreras deportivas o científicas.

Una de las claves para ello es tener referentes. Esenciales para alentar y mostrar el camino a mujeres y niñas que quieran acceder a cualquier ámbito profesional. Con el objetivo de dar visibilidad al papel de la mujer en la ciencia y el deporte, Moderna, compañía biotecnológica pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero (ARNm), y la Federación Española de Baloncesto (FEB), han organizado ‘Referentes’, una jornada donde profesionales del baloncesto e investigadoras de Moderna España se han unido para subrayar la importancia de la igualdad de oportunidades y la diversidad en cualquier entorno laboral o social. Además de tener referentes femeninas, las empresas también tienen una importante responsabilidad a la hora de formar organizaciones más competitivas e igualitarias.

El evento se enmarcó en la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, celebrado el 11 de febrero. Tuvo lugar en MadridLab, laboratorio y sede de Moderna España y contó con la participación de algunos de los rostros más destacados del baloncesto femenino de España: Amaya Valdemoro, ex-jugadora internacional, y tres jugadoras actuales de la Liga Femenina Endesa, Nerea Hermosa y Laura Peña, jugadoras de la Selección Absoluta, y Begoña de Santiago, que fue jugadora de la categoría U20 y es, también, estudiante de medicina. Por parte de Moderna, han asistido Elvira Gordo, Director, Analytical Science & Technology y, María García Valverde y Patricia Letrado, investigadoras del laboratorio de la compañía.

En el evento se han relatado las problemáticas más comunes que comparten ciencia y deporte para el impulso de las profesionales, entre ellas la falta de referentes y la falta de reconocimiento a la labor de las mujeres. Sobre la falta de figuras femeninas, Amaya Valdemoro, explicó que su generación ha crecido sin estas mujeres referentes, aunque nunca se sintió desanimada por esto. “El entorno no era favorable para las mujeres que jugábamos al baloncesto. He trabajado duro y me peleé para que la situación cambiase, para abrirme puertas, pero también para abrírselas a otras. Me he convertido en referente de las nuevas generaciones y ahora mis compañeras lo serán de las más pequeñas”, señaló.

Por su parte, Begoña de Santiago, quien combina profesionalmente deporte y ciencia, como estudiante de medicina, afirmó sentirse orgullosa de poder ser, a su pronta edad, referente para muchas otras niñas: “Es una responsabilidad enorme, pero me hace feliz ser una inspiración para quien lo necesite, especialmente, para aquellas niñas que sueñan y se atreven como yo a dedicarse a dos cosas tan dispares”.

Según la FEB, en la temporada 22/23 ha habido 138.267 jugadoras, 6.812 entrenadoras y 997 árbitras. Una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años, pero que sigue lejos de alcanzar el mismo reconocimiento que el baloncesto masculino.

Tanto en el ámbito deportivo como en el científico, las tendencias son cada vez más positivas. Aunque para continuar este camino sigue siendo clave dar visibilidad a las figuras femeninas, algo que se ha comprobado que influye directamente en la participación y el éxito de las mujeres en estas disciplinas. Todo, con el objetivo de romper con los estereotipos de género, servir de inspiración a las más jóvenes y, en definitiva, lograr una mayor equidad social.

En este sentido, resulta muy necesario promover el talento femenino desde el ámbito laboral. Así lo destacó Elvira Gordo, directora de Analytical Science & Technology en MadridLab, que durante el acto remarcó la importancia de dar visibilidad a esas referentes para demostrar que no hay límites si se quieren lograr las cosas.

Para que cada vez sean más mujeres las que ocupen posiciones de liderazgo es esencial contar con entidades, empresas e instituciones, que apuesten por políticas que fomenten la igualdad y la diversidad. Las investigadoras participantes en la mesa redonda del evento ‘Referentes’ coincidieron en señalar que, durante mucho tiempo, los puestos de liderazgo han estado predominantemente ocupados por hombres, lo que generaba un desafío adicional para las mujeres que aspiraban a alcanzar esas posiciones. Sin embargo, en la actualidad, estamos presenciando avances significativos en políticas de conciliación que permiten equilibrar las responsabilidades laborales y personales, lo que contribuye a que las mujeres puedan acceder y destacar en roles de dirección.

Entornos inclusivos y diversos

Durante el encuentro, también ha resaltado la importancia de abordar las cuestiones de género desde una perspectiva interdisciplinaria y colaborativa. Concretamente, para Juan Carlos Gil, director general de Moderna para España y Portugal, “este tipo de eventos son necesarios y sirven como plataforma para el intercambio de ideas y el análisis de los desafíos comunes. Sabemos que los mejores equipos son aquellos que han sabido aprovechar y potenciar su diversidad como cualidad, y por ello, en nuestra compañía el 58% de las trabajadoras son mujeres, las cuales ocupan cerca del 57% de posiciones de liderazgo. Solo con diversidad, igualdad e inclusión se puede alcanzar el éxito”.

Para alcanzar cifras como estas resultan de gran importancia iniciativas que animen a las mujeres a participar y tomar las oportunidades que se les presenten para llevar a cabo sus objetivos profesionales. Por ejemplo, Moderna cuenta con el programa Women in Science Driving Moderna (WISDM), que tiene el objetivo de crear un espacio vibrante y seguro para establecer conexiones con compañeras de trabajo y sus aliadas, crear y promover oportunidades de desarrollo profesional y liderazgo y de aprendizaje compartido.

Por otro lado, la Federación Española de Baloncesto cuenta con el proyecto Universo Mujer, que se ha consolidado como un faro de progreso para el baloncesto femenino en España. Con una base sólida de casi 150.000 licencias, el proyecto se basa en el legado y el liderazgo de las mujeres en todos los aspectos del deporte. Universo Mujer reconoce y celebra la diversidad de talento femenino, desde jugadoras hasta entrenadoras, pasando por el personal técnico y médico.

Para Amaya Valdemoro, embajadora de Universo Mujer, “el proyecto va más allá de la cancha y se compromete a cultivar una cultura de inclusión y empoderamiento femenino, promoviendo el desarrollo integral de las jugadoras como líderes, emprendedoras y modelos a seguir. Una iniciativa que se erige como un vehículo para el cambio social y la igualdad de oportunidades”, concluyó.

