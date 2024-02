El reto de detectar cuanto antes el cáncer: así es la revolución del diagnóstico hipertemprano

El cáncer no se bate en retirada, confirma el último informe global de la Organización Mundial de la Salud (OCU). Al contrario, los casos habrán aumentado un 77% para 2050, y se diagnosticarán en personas cada vez más jóvenes. Sin embargo, la supervivencia de los pacientes crece a la par, impulsada por los avances médicos y el desarrollo de las técnicas de prevención. Y la tecnología de los tests de diagnóstico hipertemprano ha despegado en los últimos años: la posibilidad de detectar decenas de tumores en estado inicial con algo tan sencillo como una prueba de sangre.

"El problema fundamental en oncología es que la mayoría de los pacientes se diagnostican cuando la enfermedad ya está avanzada", explica la doctora Paloma Peinado, coordinadora de la Unidad de Prevención y Diagnóstico Hipertemprano Oncológico Clara Campal de HM CIOCC, la primera que ofrece este servicio en España. "Por eso tratamos de mejorar las técnicas para diagnosticar a más pacientes en las etapas iniciales de los tumores, cuando se pueden curar con facilidad en estadios localizados".

Dado que los tumores incipientes no producen síntomas, el reto pasa por localizar los marcadores específicos que revelen su existencia en los análisis de sangre u orina. Estas biopsias líquidas se usan extensivamente en oncología, precisa Peinado. Sin embargo, los avances ya permiten detectar "cantidades muy pequeñitas" de componentes tumorales. Eso permite que una persona "sana y sin síntomas", una vez recopilada su historia clínica completa y realizado un estudio personalizado de factores de riesgo genético, pueda recibir este tipo de cribado especializado.

Estas nuevas técnicas han venido introduciéndose a medida que iban siendo aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los reguladores nacionales. Pero la confirmación del tumor incipiente -un "nódulo en el pulmón" que no ha hecho aún metástasis por ejemplo, explica la especialista- vendrá de mano de pruebas "tradicionales" como las mamografías o las colonoscopias. En caso de comprobarse el positivo, el paciente pasará al circuito de Oncología o al de Hematología en función del diagnóstico. El índice de curación con este sistema, aseguran desde el Clara Campal, ascendería hasta el 90% de los casos.

¿Cuál es el perfil del paciente que se beneficiaría de estos tests? Originalmente, se marcaba el umbral de edad a los 50 años, pero el aumento de la incidencia del cáncer en personas más jóvenes, como recientemente confirmaba el informe anual de la SEOM, ha llevado a las guías médicas a adelantarlo a los 45. "Cualquier persona sin cáncer debería empezar a hacer chequeo rutinarios de prevención y de diagnóstico precoz", subraya Peinado. Y en función del perfil de riesgo, se establecerá un plan de seguimiento personalizado: "No vale lo mismo para todo el mundo".

Laboratorio del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC.

El informe de la SEOM, recuerda la especialista, incide en la mejora de supervivencia precisamente de los tumores para los que se dispone de "programas de cribado útiles", como es el caso del de mama y el de colon. En cuanto al de pulmón, lamenta, los cribados no están tan extendidos en España. "Es importantísimo que los fumadores se hagan chequeos anuales. Incluso si han dejado de fumar: se estima que el riesgo no disminuye hasta pasados 15 años. Y es importante que nos concienciemos. Incluso los jóvenes y asintomáticos deben buscar un hueco para acudir al médico".

El cáncer se "juvenaliza"

El diagnóstico hipertemprano es un concepto "muy, muy interesante", subraya el oncólogo Ricardo Cubedo, investigador del Hospital Universitario Puerta de Hierro y responsable de Sarcomas y el Programa de Cáncer Hereditario y Consejo Genético del MD Anderson Cancer Center. La diferencia con los ya existentes, como el de la PSA en sangre para el cáncer de próstata, es que los nuevos tests aspiran a diagnosticar "una gran variedad de cánceres" en una única prueba. Para ello, deben llegar a alcanzar una "muy, muy buena sensibilidad" además de especificidad. "Que no se le escape ningún cáncer oculto, y que además te dé pistas de dónde viene".

La prioridad del sistema sanitario se centra en las técnicas de cribado general para los cánceres de mayor incidencia, eficaces a nivel poblacional. "Los expertos en tumores de mama llevan mucho tiempo pidiendo que la edad de inicio de las exploraciones radiográficas se adelante, y que se incorpore la resonancia magnética. Para el cáncer de pulmón, el que más mortalidad causa, se pide la incorporación de los tacs de tórax de baja radiación en fumadores". Sin embargo, que los diagnósticos hipertempranos no hayan encontrado hueco aún en la sanidad pública "no significa que no tengan sentido" a nivel individual, valora Cubedo.

Laboratorio del Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC. Javier Carbajal

"En España es difícil decirlo, pero yo siempre insisto: no tiene sentido gastar dinero público en todo, y no hay nada de malo en pagar parte de las pruebas de nuestro bolsillo. Quien no ha fumado nunca podría alegar que no quiere que parte sus impuestos se dediquen al diagnóstico precoz de los fumadores", valora Cubedo. "Son debates públicos que hay que tener. Como oncólogo puedo pedir que las mujeres se hagan la mamografía más jóvenes, y como administrador puedo entender que se valore que la inversión en otro lado salvará más vidas. El erario no da para todo".

Ante la "juvenalización" del cáncer y el aumento de su incidencia, valora Cubedo, acudir a estos servicios de diagnóstico hipertemprano puede aligerar la carga del sistema sanitario siempre y cuando sea realizado por profesionales que informen fehacientemente al paciente en todo momento. "Incluso un PEC o un TAC tienen su tasa de falsos positivos. Pero en este caso las implicaciones pueden ser mayores", reconoce Peinado. "Por eso es tan importante que estas pruebas se hagan siempre en un contexto controlado con un médico experto que las interprete", concluye.

