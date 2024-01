Por qué el cáncer se ceba con las mujeres jóvenes en España: casi el doble de casos que en hombres

El cáncer está llamado a ser el gran protagonista de la salud del siglo XXI. Los cambios en el estilo de vida y el envejecimiento de la población, libre ya de otras enfermedades, ha favorecido su expansión. Este grupo de patologías sigue dando sorpresas y muchos expertos han alertado de que los tumores también están creciendo en gente joven. No solo eso, sino que su incidencia en mujeres de esta edad es casi del doble que en hombres.

Los últimos datos sobre el cáncer en España, presentados este lunes por la Sociedad Española de Oncología Médica, revelan un ligero crecimiento en el número total de casos que se calcula que se diagnosticarán en nuestro país: 286.664 nuevos tumores. Más de la mitad (161.678 frente a 124.986) afectarán a hombres.

Las proporciones se revierten en las edades más tempranas. Entre los 15.938 cánceres que se diagnosticarán entre los menores de 45 años, la desproporción hacia las mujeres es muy clara: 10.018 diagnósticos en ellas por 5.920 en ellos.

Entre los 45 y los 64 años las cifras se igualan, aunque la balanza comienza a desequilibrarse hacia el otro lado: 51.437 casos en hombres por 47.954. Es a partir de los 65 cuando la diferencia ya parece insalvable: 104.321 casos por 67.014.

Jaume Galcerán, presidente de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), explica a EL ESPAÑOL que la causa de esa diferencia tiene un nombre: cáncer de mama. "Cuando miras la curva de edad (del tumor), ves que los casos comienzan a crecer desde muy joven. En cambio, en los hombres no se ve esa tendencia".

En la población masculina, el tumor comparable es el de próstata, pero este sigue una tendencia distinta, manifestándose la mayoría de los casos a edades avanzadas.

En cambio, el cáncer de testículo, que es más frecuente en hombres jóvenes, tiene una incidencia mucho menor: en 2024 se diagnosticarán 1.549 casos. La mayoría de ellos, eso sí, en hombres menores de 50 años.

Por otro lado, otros tumores propios de mujeres, como los de cuello uterino, son diagnosticados a edades más tempranas que la mayoría. Sin embargo, "se diagnostican in situ, es decir, no invasivos, que no han infiltrado, por lo que los dejamos fuera de la estadística", comenta Galcerán.

No solo el cáncer de mama está más presente a edades tempranas sino que la tendencia parece ser la de un crecimiento, muy ligero pero sostenido en el tiempo.

"Estamos asistiendo de manera muy sutil, muy tenue, a un adelanto en la edad del diagnóstico, en torno a un 1% anual de diagnósticos a edades más tempranas", apunta César Rodríguez, presidente de SEOM y oncólogo especializado en cáncer de mama.

No se trata únicamente de factores de riesgo evitables como el tabaquismo, el alcohol o la obesidad, que afectan de una u otra forma a una amplia gama de tumores.

La aparición temprana del cáncer de mama está influida por los cambios en el estilo de vida de las mujeres en los países de ingresos más altos. De hecho, la incidencia de este tumor en países de ingresos bajos es mucho menor.

"Tener pocos hijos, que la edad del primer hijo sea tardía, una lactancia materna muy poco prolongada... Está contribuyendo a que haya diagnósticos un poco antes", explica Rodríguez.

El cáncer de mama es hormono-dependiente. Por un lado, su probabilidad de aparición está ligada al número de ciclos menstruales. Por otro, el periodo de lactancia también influye. Por eso, la maternidad temprana y el número de hijos sirven como factor protector.

Esta tendencia a un mayor diagnóstico temprano se refleja en el mandato europeo hacia el adelanto de la edad de cribado. En la actualidad, las mujeres en España están llamadas a hacerse mamografías entre los 50 y los 69 años.

En 2022, la Comisión Europea hizo una propuesta de cribados poblacionales para reforzar el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. Entre ellas estaba la de bajar la edad de la mamografía a los 45 años.

Solo cinco comunidades ofrecen el cribado a las mujeres a partir de esa edad: Navarra, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Otras dos (Andalucía y Murcia) están en un término medio, con mamografías a partir de los 47 años.

"Esto hace que te adelantes a tumores que ibas a acabar diagnosticando uno o dos años después", comenta Rodríguez. Pero el cribado, hoy por hoy, no juega un papel importante en el aumento de los cánceres en mujeres menores de 45 años.

Tabaco, alcohol y antibióticos

En los últimos dos años han aparecido varias revisiones de estudios que dan cuenta de un aumento de los tumores diagnosticados en personas jóvenes.

La tendencia es tan pronunciada que el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU lo ha definido como una "epidemia del cáncer de aparición temprana".

Además de los factores de riesgo más conocidos —los mencionados tabaco, alcohol y dieta— se añaden otros como el consumo de antibióticos y anticonceptivos orales o la contaminación lumínica, que impacta en una reducción de las horas de sueño.

Una revisión aparecida en 2022 en la revista Nature Reviews Clinical Oncology señalaba principalmente un aumento de los cánceres colorrectales y advertía que los tumores diagnosticados en edades tempranas son más propensos a hacerse en estadios avanzados.

Además, pueden provocar (el propio tumor o su tratamiento) problemas a largo plazo como la infertilidad, enfermedades cardiovasculares o cánceres secundarios.

Un estudio del año pasado cuantificaba el crecimiento de los tumores en menores de 50 años: un 79% en 30 años, de 1,82 millones de casos en todo el mundo en 1990 a 3,26 millones en 2019.

Y uno más señalaba que, tras el de mama, eran los cánceres gastrointestinales y del sistema urinario los que más habían crecido en los menores de 50 años entre 2010 y 2019.

"En España todavía no tenemos evidencia de esto", señala Jaume Galcerán. "Esto no quiere decir que no se produzca, pero no tenemos evidencia de ese crecimiento. De todas formas", continúa, "estamos al corriente del tema y lo iremos estudiando año tras año para poder constatarlo".

