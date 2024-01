El milagro cántabro de los trasplantes: así ha logrado ser la comunidad con más donantes de España

En España, casi 6.000 personas han podido salvar la vida en el último año gracias a la donación de órganos. Según el balance presentado recientemente por la Organización Mundial de Trasplantes (ONT), se realizaron concretamente 5.861, cifra que marca un récord histórico. La tasa de donantes ha vuelto además a niveles prepandémicos, con 48,9 por millón de población (pmp).

Como tercer hito, tres comunidades autónomas han logrado superar los 70 pmp: Cantabria (74,1), Navarra (71,6) y Murcia (71). Todas estas cifras son el claro ejemplo de la excelencia del sistema español, líder mundial en esta actividad.

"El éxito de España se sustenta en tres pilares. El primero, la solidaridad de la ciudadanía. El segundo, que tenemos un Sistema Nacional de Salud público y de carácter universal y, finalmente, nuestro modelo de gestión, el cual podemos resumir con dos palabras: organización e innovación", explica a EL ESPAÑOL Beatriz Domínguez-Gil, médica y directora general de la entidad.

La ONT se erigió en 1989 con el fin de aglutinar, coordinar e impulsar un sistema nacional de donación y trasplante de órganos. El reto era complicado, pero perentorio. Se estima que, aproximadamente, entre el 1% y el 2% de las personas que fallecen en un hospital lo hacen en condiciones de ser donante de órganos, por lo que las barreras comunitarias deben ser eliminadas de este problema. Un paciente de Motril puede ser el salvavidas de alguien de Salou.

Como recuerda a este periódico el fundador de la ONT, el doctor Rafael Matesanz, antes incluso de que la sanidad estuviera transferida a la mayoría de las comunidades autónomas, ellos ya establecieron un sistema descentralizado de cooperación entre los distintos territorios bajo la figura del coordinador autonómico. Éste sería el encargado de coordinar las especificidades de cada región a la par de trabajar en equipo con sus iguales.

Así ilustra Matesanz el quid de la cuestión: "Hay comunidades, como Madrid o Cataluña, que reciben un porcentaje de órganos muy destabable mientras que hay otras comunidades exportadoras de órganos, pero también de pacientes. Por ejemplo, los trasplantes intestinales sólo se hacen en Madrid”. En esta línea, remacha: "La cohesión es muy importante y el hecho de que no haya barreras autonómicas es fundamental".

El milagro de Cantabria

Respecto a las comunidades con mayor número de donantes, destacan las anteriormente enumeradas: Cantabria, Navarra y Murcia. La primera lleva liderando el ranking desde 2016, año en el que consiguió superar a La Rioja. "Es la máxima expresión de este modelo español del que estamos tan orgullosos", apunta Domínguez-Gil.

"Cantabria tiene dos características que le hacen llevar esa supremacía", aclara Matesanz. "Todo está concentrado". Ahí va la primera. ·Es una comunidad pequeña en la que la donación se aglutina en el Hospital de Valdecilla y allí hay un coordinador que es un fuera de serie, Eduardo Millán. Desde su introducción, han crecido de manera espectacular".

La segunda, pues, guarda relación con este factor: "Hemos visto que en comunidades pequeñas la figura del coordinador en el hospital es fundamental. Es lo que realmente hace que suban las cifras. Ocurrió en su día en La Rioja y está ocurriendo en Murcia y Navarra".

"Cada una tiene también realidades epidemiológicas diferentes. Por ejemplo, Madrid tiene una comunidad más joven y el perfil de donantes normalmente es el de una persona avanzada", indica Domínguez-Gil. "Si bien, es cierto que hay comunidades autónomas que están haciendo un trabajo extraordinario y que son objeto de reconocimiento", aclara.

País Vasco (57), Asturias (54), Canarias (53,6) o La Rioja (53,1) son ejemplo de otras regiones con un gran número relativo de donantes. No obstante, Matesanz añade un matiz: "Lo que no se debe hacer nunca es echar la culpa o las flores a la población. No es que los de un lado sean más solidarios que los de otro, porque además esas cifras suben y bajan con cierta asiduidad".

Los dos expertos inciden en que todos los datos se deben mirar con la filosofía y el espíritu que nació la ONT, el de uno para todos y todos para uno. En términos generales, España marca una gran diferencia con los países de su entorno y el mundo entero. Matesanz pone el ejemplo de Alemania, en el que la cifra de donantes se coloca en 10,4 pmp. La media europea se sitúa en 20,9 y sólo se acerca Estados Unidos con un 44,5.

Asimismo, las cifras de trasplantes han aumentado para todos los órganos. Se realizaron 3.688 trasplantes renales (8% más que 2022), 1.262 hepáticos (+9%), 479 pulmonares (+15%), 325 cardíacos (+5%), 100 de páncreas (+9%) y 7 intestinales (+75%). Matesanz, nefrólogo de especialidad, pide especial mención para el trasplante renal de donante vivo, que aumentó un 24% y representó el 12% del total de trasplantes renales efectuados.

El mérito de estas subidas se debe a varios factores, pero los expertos hablan, sobre todo, del impulso que ha dado España a la donación en parada cardíaca, algo que técnicamente se conoce como donación en asistolia. Antes de 2010, era algo marginal. Ahora representa el 45% de las donaciones. Como celebra Domínguez-Gil, de los seis países del mundo que hacen trasplante cardíaco y de intestino en asistolia, España el único que lo ha llevado a término con éxito.

Los retos del futuro

Si bien, el crecimiento constante de la actividad trasplantadora va acompañado de retos y de aspectos que se deben mejorar. En un panorama epidemiológico que empuja a un mayor número de personas necesitadas de órganos, los profesionales trabajan contrarreloj para alcanzar la fórmula de llegar a todos. 2023 cerró con 4.790 pacientes en lista de espera.

La era de los xenotrasplantes para los menos duchos puede aparecer como la solución. Muchos recordarán el revuelo que generó el primer hombre trasplantado con un corazón de cerdo. Sin embargo, los expertos creen que esto es algo a lo que todavía "le falta tiempo" y que está en "fases muy precoces".

Con la vista puesta en el presente, Domínguez-Gil habla de seguir perfeccionando la donación en asistolia, que ha demostrado ser el gran motor español. Matesanz, por su parte, pide seguir creando conciencia sobre el consentimiento de los familiares para permitir la donación: "Este aspecto es un pozo sin fondo en el que siempre se puede seguir insistiendo. El hecho de que las cifras de este año hayan sido tan buenas es algo positivo, porque no hay nada que anime más a la gente que ver que 6.000 personas han salido la vida este año gracias a esto".

