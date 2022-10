Cuando tu hígado tiene 40 años más que tú: 17 españoles tienen órganos trasplantados centenarios

Son pocos, pero cada vez son más. Un estudio de los órganos trasplantados entre 1990 y 2022 en Estados Unidos descubrió que 25 hígados tenían más de 100 años, si sumamos la edad del donante al morir y el tiempo de supervivencia del receptor. De ellos, 14 seguían vivos y uno había llegado a los 108 años de vida. En España ha habido 17 hígados centenarios. El más longevo con vida tiene igualmente 108 años: su segundo dueño lo recibió en 1998 y actualmente tiene 68 años, es decir, cuarenta menos que su hígado.

El estudio norteamericano se ha basado en los 253.406 órganos trasplantados registrados por la United Network for Organ Sharing, la red única que administra la obtención y trasplante de órganos en EEUU. Investigadores del Centro Médicos Southwestern de la Universidad de Texas y la empresa especializada en trasplantes TransMedics detectaron estos órganos centenarios y sus peculiares características.

Por ejemplo: mientras que la edad media del donante de órganos no centenarios era de 38,5 años, el de los que superaban los 100 años de vida era de 84,7 años. De estos últimos, solo el 60% sobrevivió a la década posterior al trasplante, mientras que todos los centenarios duraron más de diez años en el cuerpo del receptor.

A pesar de la edad del donante, el hígado se encontraba en muy buen estado: tenían un menor nivel de transaminasas. Efectos secundarios como la diabetes o infecciones fueron menos comunes en estos hígados.

"Cuando buscas un órgano para un trasplante, no quieres acumular muchos factores de riesgo", explica a EL ESPAÑOL Gloria de la Rosa, médica responsable de trasplante hepático en la Organización Nacional de Trasplantes.

"Si trasplantas un hígado de donante joven, no importa tanto que tenga hipertensión, transaminasas un poco altas, etc. Pero si aceptas un hígado de 80 o más años buscas que todo lo demás esté perfecto, que no haya más factores de riesgo".

En el caso español, el donante del hígado que tiene ya 108 años murió a los 85. Hubo un órgano más longevo, de 109 años. Su receptor, que fue operado en Barcelona, murió el año pasado a los 70 años, 24 después del trasplante.

Un órgano 'eterno'

A De la Rosa no le sorprenden los datos de este estudio. Y es que el hígado es un órgano extraordinariamente resiliente al que apenas le afecta el envejecimiento. "No se conoce su límite exacto: aparentemente, las células hepáticas pueden funcionar indefinidamente si no hay enfermedad hepática".

De hecho, el hígado es el único órgano con capacidad de regenerarse, lo que permite que personas puedan donar parte a niños o niñas, ya que en solo unas semanas el original vuelve a recuperar su tamaño.

Lo que sí afecta al hígado son las arterias y las venas que hay que unir al receptor, lo que condiciona la validez del órgano. Los vasos que conectan al órgano van envejeciendo, pero el hígado no.

Por eso no hay un límite estricto en la edad del donante o la del receptor, aunque es difícil que una persona mayor de 80 años reúna las condiciones necesarias para someterse a un trasplante. Por eso, aunque se intenta emparejar la edad del donante y la del receptor, son más habituales los donantes con esa edad que los receptores.

"Se han puesto hígados de hasta 90 años, pero son casos excepcionales", comenta la doctora. En España hay 17 hígados centenarios en total (no todos ellos siguen vivos, claro) y 117 de más de 95 años.

El estudio norteamericano se ha presentado en el Foro Científico del Colegio Americano de Cirujanos este octubre. Sus resultados tienen implicaciones positivas respecto a la utilización de hígados de donantes mayores, para hacer frente a una notable demanda: hay unas 11.000 personas en Estados Unidos esperando un trasplante de este tipo.

Su investigador principal, Yash Kadakia, afirmaba orgulloso que "estamos usando donantes mayores, tenemos mejores técnicas quirúrgicas, tenemos avances en inmunosupresión y tenemos un mejor emparejado de factores entre donante y receptor. Estas cosas nos permiten tener mejores resultados".

Menor necesidad de trasplantes

Con todo, De la Rosa afirma que el avance crucial en este campo ha sido otro: los antivirales contra la hepatitis C, que logran la curación de los enfermos o evitan el deterioro del hígado de tal forma que sea necesario un trasplante. "Hace seis años, 800 pacientes estarían en lista de espera un día cualquiera del año y ahora apenas llegamos a 300".

Aún así, el hígado fue el segundo órgano más trasplantado en el mundo tras el riñón. Algo similar sucede en España: en 2021 se realizaron 2.950 trasplantes renales y 1.078 hepáticos. El de pulmón fue el tercero más realizado, con 362 intervenciones.

El tiempo medio de supervivencia de un trasplantado de hígado son 17 años, por 10 años del de riñón y 13 del de corazón. Una década después del trasplante, la supervivencia en hígado es del 60%; a los 20 años, del 34%.

"En los últimos años, la esperanza de vida prácticamente se iguala a la de la población general", apunta Gloria de la Rosa. "Hay una mortalidad aumentada por complicaciones en los primeros meses tras el trasplante pero, una vez superados, más del 50% de los pacientes sobrevive más de 15 años. Si tenemos en cuenta que trasplantamos a personas con una media de 60 años, se iguala a la población general".

