La bacteria que habita en más de la mitad de los españoles y se relaciona con el alzhéimer

Todos conocemos a alguien que se las ha visto con la bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, existen muchos aspectos sobre ella que son todavía desconocidos, y eso que se calcula que entre la mitad y dos tercios de la población mundial están infectados con ella. A pesar de esto, los científicos no tienen del todo claro cómo se transmite este microorganismo de una persona a otra. Si bien en la mayoría de casos el H. pylori provoca una infección asintomática, uno de los efectos que más conocemos son sus desagradables gastritis.

Sin embargo, este no es el único y en los últimos años esta bacteria se ha ganado la atención de los científicos porque podría ser el origen de otras muchas enfermedades. La última investigación ha relacionado la infección de esta bacteria con un mayor riesgo de padecer alzhéimer. Así lo explica un artículo publicado en la revista científica Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association: portar esta bacteria incrementa el riesgo de padecer esta demencia —la más común— a partir de los 50 años de edad.

Para llegar a esta conclusión, un grupo de investigadores de la Universidad McGill en Canadá analizó los datos de salud de más de 4 millones de personas en el Reino Unido de 50 años o más entre 1988 y 2019. Tras este análisis observaron que las personas infectadas con H. pylori y con síntomas tenían un 11% más de riesgo de padecer alzhéimer. Esta demencia es también una de las enfermedades más misteriosas a las que se enfrenta la ciencia: según este artículo de EL ESPAÑOL, el 7% de los casos de alzhéimer son genéticos y hasta el 30% tienen causas ambientales.

Prevenir demencias

Ahora, cada vez más investigaciones están valorando qué impacto pueden tener las infecciones en la aparición de esta demencia. Uno de los microorganismos señalados, en este sentido, es el popular H. pylori. De hecho, este estudio abre vías para futuras investigaciones en este sentido y, en particular, algunas enfocadas a estudiar si la erradicación de la bacteria podría prevenir de manera eficaz el alzhéimer en algunos pacientes. El alzhéimer es uno de los principales retos de la ciencia en los próximos años.

Esto se debe a que a medida que la población envejece, sobre todo en España y los países de alrededor, se espera que las cifras de pacientes con alzhéimer aumenten. "Dado el envejecimiento de la población mundial, se espera que las cifras de demencia se tripliquen en los próximos 40 años. Sin embargo, sigue habiendo una falta de opciones de tratamiento efectivas para esta enfermedad", afirma Paul Brassard, autor principal de este estudio y profesor de Medicina en la Universidad McGill.

"Esperamos que los hallazgos de esta investigación proporcionen información sobre el papel potencial que tiene H. pylori en la demencia para informar del desarrollo de estrategias de prevención, como programas de erradicación individualizados, para reducir las infecciones a nivel poblacional", explica Brassard. En cualquier caso, encontrar soluciones efectivas contra este virus puede prevenir otras enfermedades importantes. No sólo provoca indigestiones, gastritis y úlceras, sino que el H. pylori se ha relacionado con el cáncer gástrico.

Prevenir cánceres

Desde el año 2012, la infección provocada por el H. pylori está registrada en la lista de agentes carcinógenos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, esta infección se encuentra en el grupo 1, por lo que la evidencia de su relación con el cáncer es elevada. De todas formas, esto no significa que todas las personas que portan el H. pylori terminen por desarrollar un cáncer de estómago.

Según estima la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), durante el año 2023 se han diagnosticado 6.932 casos nuevos de cáncer de estómago, siendo un cáncer más habitual en hombres que en mujeres. Ahora bien, en el documento Las cifras del cáncer 2023 de esta sociedad se destaca que tanto la incidencia como la mortalidad por este tipo de tumores ha descendido drásticamente en los últimos años. En cualquier caso, el cáncer de estómago también puede estar provocado por el tabaco, la edad y la alimentación.

Tal y como explica el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, erradicar esta bacteria ha demostrado reducir la incidencia del cáncer en varios estudios: "Durante un período de casi 15 años después del tratamiento [antibiótico contra la bacteria], la incidencia del cáncer gástrico se redujo un 40%", explica en su página web en relación a un estudio realizado en China. El H. pylori es una bacteria de forma espiral especialmente difícil de erradicar debido a que se introduce en la mucosa de las paredes interiores del estómago y el sistema inmunitario no siempre es capaz de alcanzarla.

