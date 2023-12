¿Por qué escoger Madrid en vez de Estambul para un injerto capilar?

Según la World Population Review, la organización independiente que se encarga de analizar la población mundial, España es el segundo país del mundo con más calvos (42,6%), superado solo por República Checa (42,79%). No es de extrañar que en los últimos años la preocupación por quedarse sin pelo haya derivado en nuestro país en poner soluciones al respecto y optar por los trasplantes o injertos de pelo. De hecho, a consecuencia de esta demanda, los avances médicos al respecto y la competencia entre centros y precios cada vez es mayor. Hay muchas opciones y también son muchos los países a los que los ciudadanos españoles se ‘mudan’ por un tiempo, como es el caso del ya famoso Turquía, para someterse a este tratamiento porque, en muchas ocasiones, parece más barato que aquí.

El dinero, de hecho, es normalmente el principal motivo para realizar esta operación en Estambul. Sí, puede ser más barato, pero por más que lo sea y que, incluso, ya existan desde las clínicas ‘paquetes de viaje’ preparados para estas cirugías, ¿qué pasa si hay que alargar la estancia? ¿Y las comidas pertinentes? O ¿si tienes un incidente o emergencia allí ajena a la operación? Suma y sigue a tu presupuesto final.

Por supuesto, y fundamental, no es lo mismo un injerto que otro ni un centro u otro. Cuando se trata de la salud y de nuestro cuerpo, debería de primar elegir profesionales y establecimientos que nos den seguridad, garantías y que no nos suponga una incomodidad (en el caso de los desplazamientos cuando muchos, por ejemplo). En la mayoría de los casos uno arriesga viajando a Estambul sin tener en cuenta estas variantes.

Mayor densidad, naturalidad y efectividad

Para empezar a entender un poco más sobre el tema, es importante saber que los métodos tradiciones de trasplante capilar se basan en extraer e injertar fonículos sin tener en cuenta el tiempo que éstos están fuera así como que los hay de diversa calidad. Según los estudios del doctor Limmer, experto en la materia, cuanto más tiempo está un folículo fuera del organismo, más probabilidades hay de que el implante no se realice con éxito. Por eso, en Capilclinic han creado el método MIN TIME FUE Zafiro (con más unidades fuliculares intactas, lo que da mayor naturalidad), que practican en su clínica de Madrid y que está pensado para tener estos funículos el mínimo tiempo posible fuera del organismo en cada operación con el objetivo de garantizar una mayor efectividad.

Así, en esta clínica internacional y en la que disponen de tres planes distintos acordes a las necesidades de cada uno, comienzan analizando el tipo de pelo del interesado por profesionales capilares a través de varias citas presenciales, lo que es más complicado en el caso de optar por Estambul, por ejemplo, que sería vía videollamada. Además de que el método en sí en esta clínica es mucho más exhaustivo y al detalle.

El tú a tú, esencial

Después de ese primer análisis del pelo, en Capilclinic clasifican los folículos durante el proceso de extracción y los implantan según el tiempo que llevan extraídos (nunca más de 120 minutos). Posteriormente, realizan una distribución capilar de forma no homogénea según la morfología de cada paciente y, así, obtienen la máxima densidad de pelo posible y resultados más naturales de los que podrás disfrutar dentro de seis a 12 meses sin necesidad de mudarte a otro país y con la garantía de este método tan detallado y estudiado. Y lo que es fundamental: no operan técnicos o practicantes solos, el cirujano supervisa y también interviene, lo que todavía da mayor tranquilidad y seguridad a los pacientes.

En esa misma línea de sentirse a gusto y seguro, nos centramos en el idioma a la hora de decidir si hacer el trasplante aquí o en un lugar como Estambul. Poder enfrentarte a un cambio tan importante en tu vida, que atañe a tu salud, en tu lengua natal siempre es más sencillo y agradable.

Además, en el caso de Capilclinic, se trata de un tratamiento indoloro y con el que puedes volver a tu vida normal muy rápidamente. Pero no olvidemos que en cualquier caso esas injerciones entrañan una cirugía y, por eso mismo, el postoperatorio es esencial y, para eso, mejor estar cerca de casa. No es lo mismo hacerlo en persona que a distancia cuando ya has volado de vuelta de Estambul. Los profesionales de Capilclinic, concretamente, realizan el pertinente seguimiento para ver la evolución del paciente con citas presenciales ilimitadas.

