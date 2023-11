Cuán peligrosa es la nueva variante de gripe porcina detectada en Reino Unido: todo lo que sabemos

Los influenzavirus son viejos conocidos y, a la vez, un reto del futuro. El más habitual de esta familia de microorganismos es el virus de la gripe estacional, pero no el más peligroso. Si bien tenemos fichados a algunos de esos primos más letales, lo que más preocupa de ellos es su habilidad para recombinarse y adaptarse a otras especies en ciertas circunstancias. En este sentido, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKSHA, por sus siglas en inglés) ha disparado las alarmas tras encontrar un raro subtipo de influenzavirus en un ciudadano.

En realidad, las especies más vulnerables a estos influenzavirus son las aves, pero algunos de ellos ya se han asentado en otras especies. La gripe estacional humana, las gripes caninas, equinas y porcinas son un buen ejemplo de ello. De hecho, el virus que ha puesto en alerta al Reino Unido ha sido el conocido como H1N2, que se sabe que puede producir gripes en los cerdos. Eso sí, lo que es extraño es encontrar a ese virus infectando a un ser humano, aunque lo cierto es que no es la primera vez que se produce.

Si bien este virus es conocido, no preocupaba a las autoridades tanto como ahora. En este momento, está teniendo lugar una pandemia entre las aves de todo el mundo a causa del virus H5N1 y es el que acapara la atención de las instituciones mundiales de salud porque cada vez infecta con más facilidad a los mamíferos. Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca, destaca que los influenzavirus causan una "honda preocupación" a los científicos y que son los que "más papeletas tienen de causar una nueva pandemia".

¿Qué sabemos del caso de Reino Unido?

El caso del ciudadano británico infectado ha causado mucho revuelo porque se trata de la primera infección de H1N2 en un ser humano en el Reino Unido. Si bien este virus ya ha infectado a personas antes, el virus culpable de la infección actual pertenece a otro clado, o subvariante, que los anteriores. Se trata del clado 1b.1.1, pero se espera que no presente grandes diferencias con los que ya conocen los expertos. En este sentido, el paciente no ha sido identificado, pero sabemos que tuvo síntomas leves, que no requirió hospitalización y ya se ha recuperado. Su caso fue descubierto en un seguimiento rutinario sobre la gripe.

¿Cuántos casos se han producido?

Hasta el momento, la UKSHA sólo ha registrado este caso. Según explica el diario The Guardian, las causas en las que este ciudadano ha podido infectarse son desconocidas pues no se tiene conocimiento de que haya tenido contacto con cerdos. Raúl Rivas explica que, hasta el momento, no hay certezas sobre que el virus pueda contagiarse de un humano a otro. En cualquier caso, las autoridades sanitarias del Reino Unido están investigando las circunstancias de esta infección y los posibles contactos del ciudadano infectado, con el fin de conocer si el virus se ha expandido.

¿Conocemos ya este virus?

Sí, desde el año 2005 se han producido 50 casos en personas con este virus, según explica The Guardian. "Hasta la fecha, se han producido unas pocas decenas de infecciones por H1N2 en humanos y suelen manifestar una sintomatología leve, pero es la primera vez que se produce en el Reino Unido y el clado es diferente al conocido. La mayoría de los casos se han producido en Estados Unidos y en países de Asia", explica Raúl Rivas. El año pasado se produjeron en todo el mundo siete casos de infección de gripe porcina H1N2, como recuerda el profesor de Medicina de la Universidad de East Anglia, Paul Hunter, a Science Media Center. Uno de ellos tuvo lugar en Europa, en Países Bajos.

¿Cuáles son los síntomas de esta infección?

Aunque Hunter destaca que uno de los casos que se produjeron en 2022 sí que requirió hospitalizar al paciente, los expertos coinciden en que los síntomas de la infección son leves en la gran mayoría de los casos. "La evidencia sobre la gripe A(H1N2) apunta a que no causa una enfermedad más grave que los otros tipos de gripe que circulan de manera más común", explica Hunter. "Tenemos que recordar que los seguimientos rutinarios pueden descubrir infecciones que normalmente no han sido percibidas debido a que son poco frecuentes o leves y, por tanto, hay que aplicar cierto nivel de tolerancia. No todos los agentes nuevos son una amenaza", destaca Ian Jones, profesor de Virología en la Universidad de Reading a SMC.

¿Puede desencadenar una pandemia?

Tal y como explica Rivas, no existe certeza de que este nuevo clado se transmita de unos humanos a otros. Además, Hunter detalla que "cuando la transmisión se ha producido entre personas, no parece muy eficiente. Tampoco han sido notificados casos sostenidos de transmisión de este tipo". Ahora bien, Rivas recuerda que los influenzavirus están en el punto de mira de los expertos y no debemos confiarnos, sobre todo, porque el nuevo clado es desconocido. Además, la pasada pandemia de gripe A del año 2009 también se produjo debido a una gripe porcina (H1N1) y, actualmente, este virus se encuentra en circulación de manera estacional. Hasta ahora, el H1N2 ha aparecido y desaparecido en humanos varias veces en otros países sin desencadenar una pandemia, pero Rivas recomienda cautela.

¿Son las granjas de cerdos un lugar peligroso?

No, las granjas de cerdos están sometidas a estrictos controles para prevenir contagios y detectar enfermedades a tiempo. En cualquier caso, se trata de lugares muy sensibles para una posible propagación de nuevas variantes de virus. El cerdo es una especie que se ha calificado como coctelera vírica, es decir, un organismo que puede ser infectado por varias variantes de un virus y recombinarlas en sus células a través de un mecanismo llamado redistribución genética. En este sentido, si una gripe aviar y una gripe humana coinciden en las células de un cerdo es posible que se recombinen y generen un nuevo patógeno con capacidad de infectarnos.

