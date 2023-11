Los partos en mujeres de más de 50 años se disparan un 167% en España desde 2009: la alerta médica

Los partos de madres mayores de 50 años en España han crecido un 167% desde 2009. Así, si aquel año 'sólo' 81 mujeres que habían superado la cincuentena dieron a luz en nuestro país, en 2021 la cifra fue de 217. Este incremento porcentual no sorprende a los expertos, quienes recuerdan que la tasa de nacimientos de madres mayores de 40 años respecto al total se ha duplicado en 10 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que respecta a los partos en mayores de 50, David Fuster, ginecólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, considera que entran en juego diversos factores: "Puede deberse a la incorporación de la mujer al mercado laboral, al difícil acceso a una vivienda o a la falta de políticas para la conciliación laboral".

También cree que a partir de esta edad se pueden producir dos situaciones distintas en relación con la pareja. "Por un lado, que la paciente comience una nueva relación y quiera tener un hijo con esta persona. Por otro, hay casos en los que se ha retrasado la maternidad esperando una pareja que no llega y deciden quedarse embarazadas solas", sospecha Fuster.

La doctora Anna Suy, presidenta de la sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), coincide con el ginecólogo en que sobre todo responde a un cambio de sociedad, ya que las técnicas de reproducción asistida son muy buenas en este país desde hace muchos años. "Es más un problema social que ginecológico", sentencia. Ambos plantean que la población le ha perdido el miedo al embarazo a partir de ciertas edades, sin tener en cuenta las complicaciones que tiene ser madre a los 50 años.

Riesgos en el embarazo

Los especialistas consultados por EL ESPAÑOL entienden que los partos naturales en mayores de 50 son anecdóticos, pese a que no existen cifras oficiales. "Quedarse embarazada a esta edad sin intervención médica es muy raro", apunta Suy, "pero una vez que se ha superado la fecundación in vitro con donación de ovocitos, el porcentaje de éxito de que llegue a nacer un niño es alto".

Es por este motivo por el que Fuster evita hablar de abortos espontáneos a partir de los 50: "Podría dar lugar a confusión porque estas pacientes recurren a óvulos de donantes; por tanto, en estos casos hay que pensar en otros factores como causa de los abortos y no tanto en la edad, ya que los óvulos son de pacientes jóvenes". En el caso de utilizar los propios óvulos de la gestante, el porcentaje de aborto espontáneo es de un 33% a partir de los 40 años, y superior al 50% después de los 45. "Por eso la mejor edad para quedarse embarazada es entre 25 y 30 años", añade Suy.

Y es que a partir de los 50, como señala la doctora, aumenta el riesgo de todas las complicaciones típicas perinatales: "Preeclampsia, retraso en el crecimiento, diabetes gestacional, cesárea, hemorragia posparto, etcétera". También hay algunos estudios que vinculan la maternidad a partir de los 40 años con una mayor probabilidad de desarrollar anomalías cromosómicas como la que causa el síndrome de Down. Aunque, como aclara Núñez, este riesgo no aumenta si la gestación se ha realizado con óvulos de donantes.

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) desaconseja los embarazos después de los 50 años por el alto riesgo que conlleva. No obstante, la Ley de Reproducción Asistida no establece un máximo de edad para recurrir a estos tratamientos en nuestro país. Por la vía pública, varía en función de cada comunidad autónoma (aunque ninguna supera los 45 años), mientras que por la vía privada no existe ningún límite.

Madre a los 65 años

"Una cosa es tener 6.000 o 10.000 euros para pagarte un ciclo de fecundación in vitro, y otra es mantener esta criatura toda la vida". Con estas palabras, Suy pone sobre la mesa una cuestión que tal vez no tengan en cuenta quienes deciden ser madre a los 50 años: "La sociedad tiene que hacer un replanteamiento general. No se trata de si se puede ser madre a partir de cierta edad desde el punto de vista médico, sino de qué va a ocurrir con estas madres cuando tengan 70 y su hijo, 18".

La doctora lamenta que aunque se haya incrementado la esperanza de vida en España cabe la posibilidad de que un progenitor de 18 años tenga a su cargo a una 'abuela' (en referencia a la madre septuagenaria). "Espero que ser madre a los 50 años siga siendo noticia porque la población se haya replanteado la maternidad tardía", ironiza Suy.

Por su parte, Núñez considera que, pese a que el porcentaje ha aumentado, no son cifras reseñables: "El año pasado habré tenido sólo una paciente [de 50 años], y un par de 48", comenta el ginecólogo en base a su experiencia. Con respecto al total de nacimientos que se produjeron en España en 2021, el número de partos en mayores de 50 años tan 'sólo' representó el 0,08%.

Otro ejemplo de que —al menos hasta la fecha— ser madre pasada la cincuentena no representa una gran 'preocupación' para los expertos es que la mayoría de estudios acerca de la maternidad ponen el límite en el grupo poblacional de las mayores de 40 años, como sucede con el informe Euro-Peristat, que sitúa a España como el país de Europa con mayor número de madres por encima de la cuarentena.

Un reciente artículo del periódico británico The Guardian sí que ha analizado los partos de mayores de 50 años en Reino Unido: "Entre 2016-18 y 2019-21 se produjo un aumento del 15% en el número de mujeres que dieron a luz". Para este mismo período, en España el incremento fue del 26,9%.

