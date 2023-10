Madre por reproducción asistida a partir de los 42: así se disparan los riesgos en un embarazo tardío

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, anunció el pasado viernes que la edad límite de pacientes que accedan a la reproducción asistida por la vía pública se ampliará hasta los 42 años para las mujeres y los 60 en los hombres antes de que termine 2023. "Se trata de una necesidad ante el cambio experimentado por la sociedad, en la que los embarazos se producen más tarde y ante el aumento de las pacientes que demandan estos tratamientos", aseguró el consejero.

"Todo lo que sea invertir en reproducción asistida siempre estará bien. Pero se tiene que hacer con cabeza". Quien habla en esta ocasión es el doctor del Hospital Universitario de Valladolid (HCUV) Luis Rodríguez-Tabernero. "La natalidad no se aumenta simplemente apoyando los tratamientos de reproducción asistida. También se deben conocer las causas por las que las mujeres deciden no tener hijos". El médico especialista en Obstetricia y Ginecología reconoce a EL ESPAÑOL que tienen prevista una reunión en las próximas semanas para abordar las cuestiones técnicas. "Aunque todavía no sabemos qué es lo que quiere la Consejería que hagamos".

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que la cartera pública debe intentar ofrecer el tratamiento de fertilidad asistida al mayor número de mujeres posible. "Tiene sentido que se incremente la edad límite. Hay que tener en cuenta las tendencias poblacionales, que nos dicen que las mujeres desean cada vez más tarde el embarazo", valora la doctora Dolors Manau, ginecóloga especialista en reproducción del Hospital Clínic de Barcelona.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de nacimientos de madres mayores de 40 años respecto al total se ha duplicado en 10 años, pasando de un 5,53% en 2011 a un 10,71% en 2021. Sin embargo, el porcentaje de partos en mayores de 42 años, en comparación con el total, cae hasta el 4,44%. Esto es debido a que a partir de esta edad se produjeron 14.791 partos (2.766 menos de los que se dieron exclusivamente en las de 40 años).

Cuáles son los riesgos

Ambos apuntan que de aprobarse esta norma, sería positiva "siempre y cuando los tratamientos que se ofrezcan sean los adecuados para una franja de edad que suele presentar una probabilidad de éxito bajo". Así, si para las menores de 40 años el porcentaje de embarazo por fecundación in vitro (FIV) es del 34,6%, en las mayores de 40 años la cifra cae hasta un 12,4%.

En el caso de la inseminación artificial, la diferencia porcentual entre edades no es tan grande. No obstante, 'sólo' el 5,3% de las mujeres mayores de 40 que se sometieron a esta técnica en 2020 consiguió dar a luz, según las cifras del Registro Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). "La tasa de éxito se va reduciendo progresivamente con la edad y es a partir de los 37 años cuando esta reducción es mucho mayor", explica el doctor Juan José Espinós, ginecólogo especialista en medicina de reproducción y presidente de la SEF.

Es por este motivo por el que Manau entiende que la ampliación de la edad límite debe ir acompañada de una biopsia embrionaria. "De esta forma, podemos detectar los embriones euploides, que son los más aptos para implantar", explica. Aun así, se estima que entre los 40 y 41 años la tasa de óvulos aneuploides —aquellos que no son viables— es del 76%.

Por su parte, Rodríguez-Tabernero sostiene que si quieren ampliar hasta los 42 años, lo lógico sería incluir también la donación de óvulos. Aunque se trata de una técnica de reproducción asistida que, como apunta Manau, presenta dificultades: "No existen tantas donantes como necesidad hay". "El tener programas específicos de donación de ovocitos implica una infraestructura que a día de hoy no se tiene", añade el presidente de la SEF.

Todo es cuestión de dinero, y en este caso no iba a ser menos. "En los centros privados, donde se pueden realizar técnicas de reproducción asistida con óvulos propios hasta los 45 años, los recursos dependen de cada pareja. Pero en los públicos el dinero sale del bolsillo de todo el mundo", sentencia Espinós. "Queda muy bien el decir 'yo amplío la edad límite hasta los 42 años', pero tiene que verse apoyado de una mayor inversión económica y estructural".

Este especialista en reproducción humana advierte que al aprobarse una iniciativa como la de Castilla y León, los costos serán más altos no sólo porque se tendrán que realizar más intentos: "También estaremos asumiendo embarazos en el Sistema Nacional de Salud que van a conllevar un mayor número de controles y de ingresos; es decir, aumentaría el gasto por dos vías".

Para evitar cualquier complicación, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recomienda que antes de planear un embarazo, todas las mujeres confirmen su buen estado de salud con una visita preconcepcional a su ginecólogo. En la recomendación hacen especial hincapié en las de mayor edad, pues presentan una mayor probabilidad de que existan anomalías en el lugar de colocación de la placenta, lo que podría dar lugar a sangrados en los últimos meses de la gestación.

Manau asegura que no tiene porqué existir morbilidad. Pese a ello, reconoce que en madres añosas se presenta con una mayor frecuencia. Esto se explica por modificaciones tanto en el ovario como en el útero, mermando la capacidad para soportar una gestación: un embarazo de cada dos en las mayores de 40 años acaba en aborto espontáneo, según la Clínica Universidad de Navarra.

En este sentido, Espinós recuerda que, independientemente de otros factores, la edad por sí sola supone un riesgo. "Pero también, a medida que aumenta la edad, se incrementa la probabilidad de diabetes gestacional, de crecimiento intrauterino o de bajo peso para el recién nacido", advierte.

Resulta más frecuente que el parto se adelante a su fecha prevista aumentando, por tanto, la prematuridad. Además, la edad materna se vincula con la probabilidad de que el feto tenga alguna anomalía cromosómica: el riesgo de tener un hijo con Síndrome de Down es de uno cada 1.250 a los 25 años, mientras que en las mayores de 45 años el riesgo se eleva hasta uno de cada 30.

Genera sensación de tranquilidad

El anunció de la ampliar la edad para acceder a la reproducción asistida gratuita en Castilla y León puede generar, a juicio de Rodríguez-Tabernero, falsa tranquilidad. "Está muy bien que ayudes a una mujer de 41 años que no puede tener un hijo. Pero lo que no puedes hacer es lanzar el mensaje a todas las mujeres y decir 'tranquila, que hasta los 42 años te lo va a cubrir la Seguridad Social (SS)'", advierte el ginecólogo afincado en Valladolid. Cree que se transmite la idea de que vas a tener oportunidad de lograrlo. "Y no es verdad. Por mucho que lo cubra la SS, si no hay una reserva ovárica adecuada, te vas a quedar sin tener hijos", advierte.

Manau desconoce, como sospecha Rodríguez-Tabernero, si ampliar la edad límite hará que la media de maternidad en nuestro país continúe incrementándose. "Lo que sí sé es que el mensaje que hemos de dar las autoridades sanitarias es que la fertilidad en la mujer va ligada a la edad. El posponer no es una solución", destaca la ginecóloga del Hospital Clínic. "A la población hay que decirle 'no esperes a los 40 años'. ¡Es que ni a los 30, si pudiéramos!", incide Espinós.

Diferencias entre CC.AA.

De aprobarse la medida que el propio Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ya ha pronunciado durante una de sus últimas intervenciones en las Cortes, esta región se convertiría en la segunda comunidad autónoma que supera el mínimo de edad que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, por la que se cubre la reproducción asistida en mujeres hasta los 40 años y en varones hasta los 55, en el momento del inicio del estudio de esterilidad.

Mañueco interviene en un momento en el Debate sobre Política General

En septiembre del pasado año la Comunidad de Madrid activó la ampliación hasta los 42 años como edad límite de acceso a los tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública. El objetivo del gobierno regional es incrementarla progresivamente para llegar hasta los 45 años en 2025. "La cartera de servicios comunes puso el límite en los 40 años porque la eficacia es mucho más baja y merecía la pena utilizar los recursos en parejas mucho más jóvenes", explica el presidente de la SEF.

"Nuestro sistema sanitario de salud se basa en listas de espera", prosigue Espinós. De hecho, sospecha que en aquellas comunidades autónomas donde la lista de espera para realizar un ciclo de fecundación in vitro va de uno a dos años, pero podría demorarse hasta los tres. "Y entonces es cuando viene el problema", lamenta.

Al igual que su colega de profesión, Rodríguez-Tabernero no le encuentra "mucho sentido" a que la Seguridad Social pague un tratamiento de reproducción asistida a una mujer de 42 años "por el hecho de que viva en Salamanca y no en Cáceres". "Hoy en día es complicado decirlo, pero lo ideal sería que existan los mismos criterios en todo el territorio nacional. Aunque la situación parece que va por otros derroteros".

Las diferencias entre comunidades no sólo se produce en el límite de edad, sino también en los ciclos de inseminación. En Asturias, Andalucía, Baleares y Cataluña se ofrecen dos ciclos menos que en el resto del territorio nacional, según la investigación de Civio. En este caso, eso sí, las cuatro regiones están incumpliendo la normativa del Ministerio de Sanidad. "No tiene sentido porque crea diferencias entre comunidades y, en definitiva, entre las propias pacientes. Por eso creo que la cartera de Sanidad tendría que ser más uniforme", demanda Manau.

