Los secretos de Vicks Vaporub: así se fabrica el polémico 'ungüento mágico' de tu infancia

Gross-Gerau es un pequeño pueblo alemán cercano a Fráncfort, la capital financiera del país y de Europa. Con algo menos de 25.000 habitantes, parece un entorno idílico con sus casas bajas de tejados de doble vertiente, rodeadas de jardines y patios donde descansan —en muchos casos— juguetes infantiles que delatan la composición de sus moradores.

No habría nada de particular en su tranquila existencia si no fuera porque, más allá de las casas, contra el azul del cielo, se levanta otro azul más intenso: el color icónico de la marca Vicks y su producto más célebre, Vaporub, un bálsamo con más de 100 años de vida pensado para aliviar la tos y la congestión nasal que tuvo, en España, una época dorada a finales del siglo pasado. En este, sin embargo, su popularidad ha sido cada vez más puesta en entredicho y los médicos se niegan a recomendarlo.

EL ESPAÑOL ha viajado hasta la pequeña localidad germana invitado por Procter & Gamble, la multinacional que compró Vicks en 1985. La fábrica de Gross-Gerau, que cumple 60 años este 2023, nutre del bálsamo a todo el continente (20 millones de frascos vendidos el año pasado) y buena parte del resto del mundo.

Nos cuentan que, antes, acercarse a la fábrica era impregnarse del intenso olor a Vaporub: mentol, alcanfor, eucalipto y aceite de trementina son sus ingredientes activos. Ahora, en cambio, Christian Meyer, jefe de producción de la fábrica, nos explica el proceso de producción delante de los tanques donde se mezcla cada producto con la vaselina sin que se intuyera siquiera una mínima esencia.

"La vaselina la traemos de Ámsterdam", explica. "Tarda 6 horas, muy poco tiempo en comparación con si viniera de China y la cadena de suministro no está tan expuesta". Lo que sí hay es mucho ruido: los rodillos, las máquinas y los robots de embalado y desembalado se mueven frenéticamente con una precisión milimétrica.

A pesar de su tamaño, la fábrica de Gross-Gerau solo emplea a 550 trabajadores: la mayor parte del trabajo está plenamente automatizado. La enorme planta se dedica principalmente a la fabricación de Vaporub (es el 41% de su producción total) aunque, desde el año 2001 ha comenzado a producir varios productos más de Procter & Gamble, como dentífricos, inhaladores y sprays nasales.

La planta produce a un ritmo frenético para 71 países: Europa, sí, pero también para Latinoamérica, los países árabes e incluso Australia. Desde mayo funciona a pleno rendimiento: los frascos deben llegar a las farmacias nada más comenzar el otoño.

El propósito del viaje es presentar la evidencia científica alrededor de este producto centenario. Su creador fue Lundsford Richardson, un farmacéutico de Selma (Carolina del Norte), cuando buscaba un remedio para la tos de su hijo. En 1898 ya había tomado su nombre actual.

Su fama fue creciendo en poco tiempo. La pandemia de gripe de 1918 (la mal llamada 'gripe española') multiplicó por tres sus ventas. A España llegó en 1954 y alcanzó un pico de popularidad en los años 90 con una campaña publicitaria televisiva que repetía como un mantra "en el pecho, en la espalda, en el cuello", zonas de aplicación del ungüento.

"Yo recuerdo que mi madre, que era asmática, se aplicaba el producto", explica el médico de familia Manuel Niño, miembro del grupo de trabajo de patología respiratoria de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). "Sé de gente que lo utiliza, pacientes a los que les delata el olor, pero nosotros no lo recomendamos".

Con el paso del tiempo y el mayor número de investigaciones, se vio que Vaporub realmente no descongestiona la nariz sino que es la sensación de frescor que produce la que nos 'engaña'. Además, algunos de los compuestos que utiliza, como el alcanfor y la trementina, son tóxicos y no deben aplicarse cerca de mucosas, ojos, etc. Por ello, no deben aplicarse en menores de dos años (en España está contraindicado para menores de seis).

Mitch Dowding, científico de Investigación y Desarrollo de Procter & Gamble, da la réplica: "El 86% de los consumidores afirma que usarlo durante la noche junto con su tratamiento para la tos le mejora los síntomas en comparación con utilizar solo su tratamiento". Ese es el reclamo de la compañía: siempre puedes añadir Vaporub a lo que te recomienden porque no tiene interacciones con otros fármacos.

La ciencia detrás del Vaporub

La idea tras los estudios presentados por la compañía es que la sensación que genera Vaporub produce un alivio de los síntomas y ayuda a dormir mejor. Andrew Smith, profesor de la Universidad de Cardiff especializado en Psicología de la Salud Ocupacional, explica durante la visita a la fábrica que, aunque durante un resfriado el sueño solo se reduce unos 20 minutos, "el alivio de la congestión nasal y de la tos mejora la sensación subjetiva de sueño".

En un estudio con 100 sujetos realizado en 2017, el 21,6% de aquellos que usaron el producto (en inhalaciones de vapor) mejoró la calidad del sueño frente al 13,7% de los que no. "Los resultados son excitantes porque nos llevan más lejos de los síntomas del resfriado común: su relación con el bienestar".

Según Smith, la sensación de congestión está relacionada con la inactividad de los receptores de aire frío cuando no hay flujo de aire nasal. Activando los receptores, se reduciría esa sensación de congestión.

Laura Sadofsky, profesora titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Hull, profundiza en el asunto de los receptores. Los hay de calor y frío. Los primeros se disparan ante la presencia de capsaicina, el picante de las guindillas. Los segundos "se estimulan con extractos de plantas" como el eucalipto y el mentol.

Durante la visita a Gross-Gerau, Sadofsky ha explicado el mecanismo de acción de los principios activos del bálsamo, cómo interactúan con los receptores involucrados en la tos, el dolor y la inflamación de las vías respiratorias inhibiendo la liberación de ATP (el combustible de las células) inducida por rinovirus —uno de los principales causantes de los resfriados— y logrando "efectos antitusivos, descongestionantes y analgésicos".

A los médicos consultados por este periódico, sin embargo, no les convencen estos potenciales efectos. "La composición, ya de por sí, preocupa un poco", apunta el médico de familia Manuel Niño. Alcanfor y esencia de trementina son productos tóxicos si traspasan la piel.

Auge en Latinoamérica

Incluso la vaselina puede ser peligrosa, afirma. "Es una grasa y, si pasa por las vías respiratorias, puede producir complicaciones que llegan a ser severas: ha habido casos de neumonías lipoideas".

También recuerda que hay "medicamentos antihipertensivos que tienen contraindicada la utilización de este producto" y desaconseja por completo su uso en embarazadas y en madres de lactantes. En el resto de personas, "si lo usan, que lo hagan en un lugar alejado de las vías respiratorias".

El médico reconoce que el auge de este medicamento ya pasó en España (Procter & Gamble afirma que el año pasado vendieron más envases que nunca en Europa, donde Reino Unido es su principal mercado) pero todavía es utilizado mucho por la población de origen latino.

De hecho, Vaporub vivió un repunte de popularidad el pasado año en México cuando el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, comentó que había tratado su infección de Covid con miel con limón, paracetamol y este ungüento.

Desde el Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría apuntan que, aunque la tos sea un síntoma molesto, es necesaria porque se trata de "un mecanismo de defensa de nuestro organismo".

También recuerdan que los ingredientes activos del Vaporub "son productos tóxicos en caso de ingestión accidental" y, de ellos, el alcanfor también lo puede ser "por vía inhalatoria. Los síntomas de intoxicación por estas sustancias pueden ser leves, como vómitos, diarrea o dolor de cabeza, pero también graves, como convulsiones, depresión respiratoria, coma, e incluso podría provocar la muerte del menor".

Ya que estamos, los pediatras recuerdan que ni los jarabes para la tos, ni los mucolíticos ni los anticatarrales están recomendados en niños. "El beneficio es escaso y los efectos secundarios también pueden ser graves".

¿Qué funciona? Los lavados nasales con suero fisiológico si se sabe realizarlos bien ("debe hacer función de arrastre"), colocar al niño en posición semiincorporada para facilitar la respiración, "sobre todo durante las noches", aumentar la ingesta de líquidos y la miel, que puede producir un alivio parcial de la tos "pero solo en mayores de un año".

