El té anticolesterol desconocido en España que reduce el azúcar en sangre y ayuda a adelgazar

El colesterol es una sustancia cerosa que guarda ciertas similitudes con la grasa y que el cuerpo necesita para disfrutar de una buena salud, pero siempre en unas cantidades adecuadas. Su función principal es la de formar las membranas celulares y en la síntesis de diversas hormonas importantes, incluyendo aquellas producidas por las glándulas suprarrenales.

Aunque nuestro organismo produce una determinada cantidad, la mayor parte del colesterol de nuestro cuerpo procede del que es absorbido a través alimentos como la carne o el huevo, si bien un exceso puede suponer un importante riesgo para la salud. Es por este motivo por el que se debe mantener bajo control, previniendo su aparición o combatiéndolo con alimentos apropiados para ello, como es el caso de la ingesta de un té con propiedades para reducir el colesterol que apenas se toma en España y del que te vamos a hablar a continuación.

Esta infusión no es otra que el té de grosella, un arbusto que es ideal para este uso, si bien hay que tener en cuenta que antes de empezar a consumirlo con asiduidad es preferible consultar a un médico, dado que podría haber casos en los que no considere aconsejable su ingesta por motivos de salud.

¿Qué es el té de grosella?

El té de grosella negra es una infusión que ha ido ganando protagonismo en muchos planes de alimentación por sus numerosos beneficios para la salud. Esta se prepara con las hojas, flores o frutas de este arbusto que, aunque se cultiva a nivel global, es en Europa donde se encuentra la mayor plantación de esta especie. En España no es nativa, pero se puede encontrar sin problemas en distintas tiendas y supermercados.

A pesar de que es menos conocida que otros frutos rojos como las frambuesas o los arándanos, la grosella negra cuenta con una gran cantidad de nutrientes que favorecen a diferentes aspectos de la salud, entre los que se encuentran el control del colesterol, la pérdida de peso y la mejora de la salud ocular.

Los beneficios de la grosella para la salud

La grosella negra es una fuente de fitoquímicos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y antioxidantes, de la cual surgen gran parte de los beneficios que ofrece a nuestro organismo, debiendo destacar los siguientes:

Ayuda a controlar la diabetes: diferentes estudios llevados a cabo a lo largo de los años han podido confirmar que la grosella negra contiene antocianinas como la peonidina, cianidina y delfinidina que mejoran la sensibilidad a la insulina en personas con diabetes tipo 2. Además, estas son capaces de inhibir la actividad de las enzimas encargadas de la degradación de los carbohidratos, haciendo que su digestión como fuente de glucosa se ralentice y se prevengan picos inesperados en los niveles de azúcar.

Favorece la salud ocular: la vitamina E presente en la grosella negra está relacionada con el control del colesterol, pero también con la salud ocular. Un consumo regular puede detener la pérdida de visión o los síntomas vinculados al glaucoma. También pueden mejorar la retinopatía diabética y la oclusión de la vena y arteria retiniana.

Ayuda a cuidar el corazón: su consumo es positivo para el corazón, ya que sus antocianinas ayudan a controlar el colesterol, reduciendo los niveles de colesterol total y colesterol LDL (colesterol "malo"), además de aumentar el colesterol bueno. De esta manera, se reducen las posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular.

Mejora de la salud renal: gracias a la presencia de antiinflamatorios presentes en esta baya se previene la aparición de enfermedades renales crónicas. El extracto de este fruto contribuye a la inhibición de la formación de cálculos renales, protegiendo el sistema excretor de las infecciones y la inflamación.

Reduce el dolor y la inflamación: la grosella negra coadyuva en la prevención de las enfermedades inflamatorias, como las renales, hepáticas, cardíacas o neurodegenerativas, entre otras. Además, su ingesta contribuye a la reducción del dolor y la inflamación de las articulaciones y músculos.

Otros beneficios: el consumo de este fruto también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la digestión y se puede usar para combatir las diarreas, y dispone de beneficios tanto para la salud de la piel como para proteger el sistema nervioso central, logrando así proteger frente a las enfermedades neurodegenerativas.

Los beneficios del té de grosella en la pérdida de peso

El té de grosella a menudo se menciona en el contexto de la pérdida de peso, pero es importante entender cómo y por qué podría ser útil en este aspecto:

Contenido de antioxidantes: las grosellas son ricas en antioxidantes, como la vitamina C y diversos flavonoides. Estos antioxidantes pueden ayudar a mejorar el metabolismo general del cuerpo, lo cual es beneficioso en la gestión del peso.

Efecto diurético: algunos tés, incluido el de grosella, pueden tener un ligero efecto diurético, ayudando a reducir la retención de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, esto no se traduce necesariamente en una pérdida de grasa.

Bajo en calorías: como la mayoría de los tés, el té de grosella es bajo en calorías siempre que se consuma sin añadir azúcar o leche en exceso, lo que lo convierte en una bebida atractiva para quienes buscan reducir su ingesta calórica.

Puede ayudar a controlar el apetito: algunas personas encuentran que beber té les ayuda a controlar sus antojos y a reducir el picoteo entre comidas, lo que puede ser útil para mantener un déficit calórico.

Es importante destacar que no hay una "solución mágica" para la pérdida de peso. El té de grosella por sí solo no es probable que cause una pérdida de peso significativa.

La pérdida de peso sostenible generalmente proviene de cambios a largo plazo en la dieta y el estilo de vida, como comer una dieta equilibrada, reducir la ingesta calórica total, y aumentar la actividad física. Además, antes de realizar cambios significativos en la dieta o en el régimen de ejercicios, especialmente si tienes condiciones de salud preexistentes, es recomendable consultar con un profesional de la salud.

Cómo preparar el té de grosella para reducir el colesterol

Una vez conocido qué es y los beneficios que tiene el té de grosella para la salud, conviene que conozcas la manera en la que puedes prepararlo para así comenzar a reducir el colesterol y disfrutar del resto de sus ventajas. Para prepararlo tan solo tendrás que hacer lo siguiente:

Añadir una cucharada de frutos, hojas o flores de grosella en una taza (es aconsejable utilizar la baya, ya que en ella es donde se concentran la mayor parte de sus propiedades). Hervir el agua hasta que llegue a ebullición, para luego verter el agua caliente en la taza con la grosella y dejar que repose durante unos cinco minutos. Finalmente, se debe colar la bebida y servir.

Además de consumirla en forma de infusión, la grosella negra se puede incorporar a la dieta en ensaladas, mermeladas, batidos, jugos, gelatinas o compotas, entre otras.

