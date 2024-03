Esto es lo que le ocurre a tus riñones si tomas un café a diario en España: el aviso de los expertos

Millones de personas en España y en el resto del mundo comienzan el día desayunando una buena taza de café. Esta bebida, no obstante, también nos acompaña en otros momentos del día, ya sea a la hora de la merienda, tras el almuerzo e incluso en nuestros encuentros sociales.

Se trata de la bebida estimulante preferida en Occidente, y aunque para muchos tiene la consideración de no ser demasiado saludable, la realidad es que cada vez hay más evidencias de sus propiedades beneficiosas para la salud.

En este sentido, siempre ha dado mucho que hablar el efecto del café sobre la salud renal. Mientras que algunos estudios han asociado un consumo excesivo de café con un mayor riesgo de padecer algunos problemas de salud, en otras investigaciones se ha podido demostrar precisamente lo contrario.

¿Cómo afecta el café a los riñones?

Distintas investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han concluido que el consumo de café es beneficioso para los riñones, como sucede con el estudio publicado en el año 2022 en la publicación Kidney International Reports. Llevado a cabo por expertos de la Universidad Johns Hopkins (EEUU), este estudio aseguró que tomar café a diario reduce hasta en un 15% la posibilidad de sufrir una lesión renal aguda.

Según el estudio, la reducción del riesgo era menor en quienes bebían unas 2-3 tazas de café cada día, reduciendo en un 22% las posibilidades de llegar a padecer este tipo de problema de salud.

En el mismo sentido se encuentra un trabajo publicado en el año 2020 en Journal of Renal Nutrition, donde se pudo hallar que el consumo de café está asociado con un menor riesgo de sufrir una enfermedad renal crónica, enfermedad de los riñones en etapa terminal y albuminuria. Esta última se relaciona con una cantidad demasiado elevada de albúmina en la orina.

Sin embargo, no todas las investigaciones han hablado de los beneficios del café para la salud renal, ya que hay algunas que se han pronunciado en su contra. Este es el caso del estudio publicado en JAMA Network Open que asoció el consumo abundante de café con mayores posibilidades de desarrollar albuminuria, hipertensión e hiperfiltración en aquellas personas que metabolizan la cafeína lentamente por razones genéticas, algo que afecta a aproximadamente la mitad de los ciudadanos.

No obstante, este mismo fenómeno no se experimentó en quienes la metabolizan con rapidez. De igual modo, en 2021 un estudio dado a conocer por Scientific Reports aseguraba que el consumo de bebidas con cafeína estaba directamente relacionado con un mayor deterioro de la función renal en adultos con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico.

¿Es bueno o malo para la salud renal?

Tras las investigaciones científicas mencionadas, nos encontramos con que existen contradicciones entre lo promulgado por unos y otros estudios, por lo que puede haber dudas acerca del efecto real del café sobre los riñones cuando se consume a diario.

El motivo de que los resultados sean dispares tiene que ver con que el café cuente con distintos componentes activos. Destaca en especial la presencia de cafeína, que tiene numerosos efectos sobre el organismo y que, puede tener un impacto muy diferente en cada persona, ya que depende de las características de cada uno.

La cafeína tiene un efecto diurético que contribuye a estimular la producción de orina y favoreciendo que el cuerpo pueda llegar a equilibrar los niveles de fluidos y minerales como el sodio. Sin embargo, al mismo tiempo reduce la acumulación de minerales en el tejido de los riñones, lo que en casos extremos podría ocasionar graves problemas de salud renal.

Por otro lado, la cafeína también aumenta la tensión arterial, lo que hace crecer el riesgo de padecer un problema cardiovascular, sobre todo en aquellas personas que ya tienen una serie de características que los hacen más propensos a ellas. La relación de ello con los riñones es que la hipertensión puede llegar a ocasionar daños en sus vasos sanguíneos, lo que afectará a su correcto funcionamiento.

De igual modo, no se descarta que otros de sus compuestos bioactivos puedan tener un impacto en los riñones, aunque no necesariamente debe ser negativo, ya que el hecho de que afecte para bien o para mal dependerá de cada persona en particular.



En cualquier caso, hay que tener claro que para la mayoría de las personas un consumo moderado de café no es perjudicial. Siempre habrá que valorar las características y condiciones físicas de cada individuo, porque la presencia de hipertensión, obesidad o sobrepeso podrían contraindicar su consumo.

Los beneficios del consumo del café

El café es, junto al agua, una de las bebidas más consumidas del mundo, y más allá de lo relacionado con la salud renal, hay que recordar que es una fuente de nutrientes y otros componentes que lo hacen ser, por lo general, una buena opción para su consumo diario.

Entre sus beneficios nos encontramos la mejora del rendimiento físico, además de que nos ayuda a mantenernos en alerta y actúa como antidepresivo natural. También es un producto rico en antioxidantes que ayuda a prevenir diferentes enfermedades y favorece el mantenimiento de una piel tersa, elástica y joven.

Por otro lado, hay que destacar que reduce el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca, ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 y combate enfermedades neurodegenerativas como el párkinson o el alzhéimer.