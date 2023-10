El alimento con fama de saludable que se toma en España para cenar pero los médicos piden erradicar

El ritmo de vida que mantenemos en la actualidad hace que en muchas ocasiones no se preste demasiada atención a la alimentación y se opte por platos y recetas que no son del todo saludables. Tendemos a consumir con demasiada regularidad platos que no son para tomar de continuo y que los médicos piden eliminar de la dieta. Y es que tienen fama de "sanos" porque parecen tener pocas calorías, pero es todo lo contrario.

Es el caso del clásico sándwich mixto, una elaboración recurrente para una cena sencilla y rápida. Sin embargo, aunque sacia durante un tiempo, la realidad es que los expertos recomiendan eliminarlo en base a varias razones. La primera de ellas es el uso del pan de molde blanco con harinas refinadas que tienen un efecto inflamatorio en el organismo. Sería más recomendable optar por opciones integrales, que son hidratos de carbono de absorción lenta y que aportan una mayor cantidad de fibra.

Además, es habitual incluir mantequilla para hacerlo más jugoso, otro error según los especialistas si se pretende cuidar la alimentación. Tampoco es una opción saludable el uso del jamón de York que usamos habitualmente, ya que se trata de un producto que apenas tiene carne y es muy bajo en proteínas. En lugar de optar por este producto procesado, se recomienda usar fiambre de pavo, siempre y cuando te asegures de que el porcentaje de carne real sea elevado.

Por último, tampoco es una preparación saludable por el empleo de queso en loncha o tranchetes, que pueden tener un porcentaje muy bajo de queso real. Por estas razones, los expertos recomiendan sustituir el sándwich mixto por otras elaboraciones que también pueden prepararse rápidamente pero que son más saludables, como es el caso de una tortilla francesa con fiambre de pavo, una ensalada y un vasito de quinoa o arroz que se puede hacer en el microondas.

En cualquier caso, si eres una de esas personas que no quiere renunciar al sándwich para cenar, es posible seguir disfrutando del mismo. Hay opciones más saludables, cambiando el pan para que sea integral y apostando por añadir aguacate, queso fresco o huevos duros, que son fuentes de proteínas más saludables.

Opciones de cenas saludables y rápidas de preparar

Ya que los médicos no recomiendan comer un sándwich mixto para cenar, debes tener en cuenta otras opciones interesantes de cenas saludables y rápidas de preparar, optando por unas u otras en función de tus necesidades y preferencias personas. Algunas de nuestras propuestas son:

Ensalada de pollo a la parrilla: es una ensalada rica en proteínas debido al pollo a la parrilla. Además, irá acompañada de espinacas y aguacate que la aportan nutrientes como fibra, potasio y grasas saludables.



es una ensalada rica en proteínas debido al pollo a la parrilla. Además, irá acompañada de espinacas y aguacate que la aportan nutrientes como fibra, potasio y grasas saludables. Ensalada César con pollo : debes optar por un aderezo César ligero o casero para la reducción de las calorías. Con una lechuga romana se aportan al organismo vitaminas A y K, mientras que los crutones integrales pueden aportar fibra.

debes optar por un aderezo César ligero o casero para la reducción de las calorías. Con una lechuga romana se aportan al organismo vitaminas A y K, mientras que los crutones integrales pueden aportar fibra. Wrap de pavo y aguacate: otra elaboración perfecta para una cena saludable y rápida de preparar es la de optar por este plato que incorpora un pavo magro y rico en proteínas y un aguacate que aporta grasas saludables. Añade espinacas por su gran aporte de vitaminas y minerales esenciales.

otra elaboración perfecta para una cena saludable y rápida de preparar es la de optar por este plato que incorpora un pavo magro y rico en proteínas y un aguacate que aporta grasas saludables. Añade espinacas por su gran aporte de vitaminas y minerales esenciales. Tacos de pescado: el pescado es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos Omega-3, acompañado de un repollo bajo en calorías y alto en fibra. También incluye tortillas de maíz, puesto que son más saludables que las de harina.

el pescado es una excelente fuente de proteínas y ácidos grasos Omega-3, acompañado de un repollo bajo en calorías y alto en fibra. También incluye tortillas de maíz, puesto que son más saludables que las de harina. Salteado de verduras: si quieres disfrutar de una cena saludable y rápida de preparar, otra buena opción es el salteado de verduras, ya que estas son ricas en fibra y antioxidantes. Acompáñalas de tofu, que es una notable fuente de proteínas para vegetarianos y veganos.

si quieres disfrutar de una cena saludable y rápida de preparar, otra buena opción es el salteado de verduras, ya que estas son ricas en fibra y antioxidantes. Acompáñalas de tofu, que es una notable fuente de proteínas para vegetarianos y veganos. Brochetas de verduras y pollo: las verduras aportan fibra y pollo magro que proporciona proteínas, y la parrilla tiene la ventaja de que podrás cocinar estas elaboraciones sin tener necesidad de añadir grasas adicionales, aportando un gran sabor y siendo muy fácil de preparar.

las verduras aportan fibra y pollo magro que proporciona proteínas, y la parrilla tiene la ventaja de que podrás cocinar estas elaboraciones sin tener necesidad de añadir grasas adicionales, aportando un gran sabor y siendo muy fácil de preparar. Salmón al horno con espárragos: el salmón es rico en ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para el corazón, mientras que los espárragos son bajos en calorías y ricos en fibra y antioxidantes. Es un plato que se elabora a base de filete de salmón, espárragos, aceite de oliva, limón y especias al gusto, juntando todo ello para poder disfrutar de un plato muy saludable.

el salmón es rico en ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para el corazón, mientras que los espárragos son bajos en calorías y ricos en fibra y antioxidantes. Es un plato que se elabora a base de filete de salmón, espárragos, aceite de oliva, limón y especias al gusto, juntando todo ello para poder disfrutar de un plato muy saludable. Poke Bowl de Tofu: el tofu es una excelente fuente de proteínas para los vegetarianos y veganos, además de incorporar un aguacate que aporta grasas saludables y edamames que son ricos en fibra y proteínas. Para prepararlo solo se necesita tofu, aguacate, edamame, pepino, arroz integral y salsa de soja baja en sodio.

Estas son solo algunas de las múltiples opciones que tienes para poder elaborar unas cenas sabrosas de forma sencilla, y sobre todo muy saludables.

